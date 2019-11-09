دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك عن الفكرة التي سيركز عليها حفل "ميت غالا" المنتظر في عام 2020، إضافةً إلى معرض معهد الأزياء المصاحب له، وهو باسم "About Time: Fashion and Duration".

وسيتتبع المعرض، الذي سيكون جزءاً من الاحتفالات الخاصة بالذكرى الـ150 للمتحف، تاريخ الأزياء من عام 1870 إلى الوقت الحاضر، إضافةً إلى ما يُشير إليه المتحف بـ"جدول زمني مضطرب".

وباقتراض مفهوم يُدعى "la durée"، أي الوقت الذي يتدفق، ويتراكم، وغير القابل للتجزئة من الفيلسوف هنري برغسون، يستكشف المعرض الصلة بين الموضة والوقت خلال كتابات الراحلة فيرجينيا وولف.

وسوف تتضمن القائمة قصة قصيرة جديدة من تأليف مايكل كانيغهام، والحائز على جائزة بوليتزر عن روايته "The Hours"، والتي استُلهمت من رواية "Mrs. Dalloway" من تأليف وولف.

وبالتالي، فإن مفهوم الوقت سيحدد اختيارات الملابس في أكبر ليلة في عالم الموضة، وهي حفل جمع التبرعات السنوي الذي يُقام تقليدياً قبل افتتاح المعرض، والذي يمكن حضوره بدعوة حصرية فقط.

وسيقام المعرض ذاته في الفترة ما بين 7 مايو/أيار إلى 7 سبتمبر/أيلول، بينما سيقام الحفل في مساء 4 مايو/أيار.

المغنية ليدي غاغا خلال حفل "ميت غالا" في عام 2019.

وفي بيان، قال مدير متحف متروبوليتان للفنون، ماكس هولين، إن المعرض "سيأخذ الطبيعة المؤقتة للأزياء بعين الاعتبار، موظفاً ذكريات الماضي مع التقدم السريع إلى الأمام للكشف عن كيف يمكنها أن تكون خطيّة ودوريّة".

وعلى هذا النحو، سيقدم المعرض سلسلة متواصلة من الأزياء على مدى الـ150 عاماً من تاريخ المتحف، وفقاً لما قاله هولين.

وقال أمين المعرض، أندرو بولتن، في بيان إن الأزياء مرتبطة بالوقت.

وأشار بولتن إلى أنها لا تعكس وتجسد روح العصر فقط، بل هي "تتغير وتتطور مع الزمن، لتكون بمثابة ساعة حساسة ودقيقة".

وأضاف بولتن: "سيستخدم المعرض مفهوم المدة لتحليل التحولات والمنعطفات العابرة لتاريخ الموضة".

وسيتضمن المعرض 160 قطعة تقريباً، وسيوفر بعضها صلة بين العصور والأجيال.

وستكون مصممة المسرح البريطانية إيز ديفلين مسؤولة عن تصميم العرض.

ومن الجدير بالذكر أن موضوع حفل "ميت غالا" لعام 2019 كانت الـ"كامب"، أي التكلف والرداءة، بينما كانت الكاثوليكية موضوع العام السابق له.