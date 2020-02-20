كيندال جينر بهيئة تمثال شمع على غلاف مجلة..كيف بدت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تتساءل عن العمل الفني الجديد للفنان صاحب الموزة على الجدار، والتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة السابقة، فإليك لمحة بسيطة، لا ترتبط بالفاكهة، وإنما ترتبط بعارضة أزياء شهيرة.

وظهرت عارضة الأزياء نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيندال جينر، على غلاف مجلة "Garage"، عارية الصدر وبوجهٍ من الشمع، وكأنها تخرج من الجدار.

والصورة هي من بنات أفكار الفنان التصوري الإيطالي ماوريزيو كاتيلان، والذي تمكن من بيع 3 نماذج لعمله الفني الأخير، ومنها عمل الموزة الذي أُلصق على الحائط في معرض "Art Basel Miami Beach"، بينما تناول الموزة فنان أداء خلال مهرجان فلوريدا للفنون، مما أثار ردود أفعال مختلفة بين الدعم والغضب.

وتأمل مجلة "Garage"، التي تأسست عام 2011، في متابعة الجدل الذي انتشر على نطاقٍ واسع عقب عرض كاتيلان لعمله الفني.

وقال رئيس تحرير مجلة "Garage"، مارك جيدوتشي، في بيان، إنه بالنظر إلى أحداث الماضي، يبدو موضع الموزة الفنية وكأنه وسيلة للتفكير في مسائل عديدة، مثل الأخبار المزيفة، والشهرة من خلال إثارة تفاعل واسع النطاق، إلى انعدام الثقة في المؤسسات، وعدم المساواة في الثروة.

وأضاف جيدوتشي أن كاتيلان يُعد بمثابة فنان الواقع المرير الذي نشهده في عصرنا، سواء أعجبنا ذلك أم لا.

وتشير صورة جينر، التي تحمل عنوان "Trophy Wife"، إلى تمثال شمعي نابض بالحياة لعارضة الأزياء الأمريكية، ستيفاني سيمور، أعده كاتيلان في عام 2003، وهي جزء من جلسة تصوير افتتاحية صممها كاتيلان والتقطت من قبل مصور الأزياء الغاني البريطاني، كامبل آدي.

وتحتفي سلسلة الصور بأعمال كاتيلان الفنية "الأيقونية" من خلال أداء عارضة الأزياء الشهيرة، جينر.

وفي لقطة أخرى من السلسلة، تظهر رائدة الأعمال في مجال مستحضرات التجميل، وأحد أفراد عائلة كارداشيان، جينر، بجسدها من الخلف بينما رأسها عالق ومثبّت في الحائط.

ويأتي مشروع كاتيلان الفني في إطار "تعليق ساخر على تناقضات الحضارات الغربية"، بحسب ما قاله في بيان صحفي.