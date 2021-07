دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت ماسة وزنها 101 قيراط أغلى جوهرة تم شراؤها على الإطلاق بالعملة المشفرة، وفقاً لدار مزادات "سوذبيز".

وبيع الحجر، الذي يشبه شكله الكمثرى، الجمعة مقابل ما يعادل 12.3 مليون دولار بعد أن أعلن البائع بالمزاد عن قبوله للعروض عن طريق عملتي البيتكوين، والإيثيريوم، بالإضافة إلى طرق الدفع التقليدية.

ولم تكشف "سوذبيز" عن العملة المشفرة التي استُخدمت لإجراء عملية الشراء.

أصبحت ماسة وزنها 101 قيراط أغلى جوهرة تم شراؤها بعملة مشفرة على الإطلاق. Credit: Courtesy Sotheby's

وأصبحت الماسة، التي أُطلق عليه اسم "The Key 10138"، ملكاً لـ"مقتني خاص مجهول"، وفقاً لبيان صحفي.

وفي بيان صحفي، قال نائب رئيس مجلس إدارة "سوذبيز" للمجوهرات في آسيا، وينهاو يو، إن عملية البيع جذبت "عملاء جدد وراء المجموعة التقليدية لهواة الجمع"، مضيفاً أن عمليات الشراء باستخدام العملات المشفرة جذبت "جيلاً ذكياً من الناحية الرقمية".

تُدعى الماسة "The Key 10138". Credit: Courtesy Sotheby's

ويُعتبر هذا الحجر نادراً بحد ذاته، وهو ثاني أكبر ماسة تتخذ شكل كمثرى تُطرح في السوق، بحسب ما ذكرته "سوذبيز".

ويُصنف الحجر على أنه ماسة تتمتع باللون "D"، وهو أعلى درجة تُمنح للماس الأبيض، ما يعني أنه يبدو عديم اللون للعين المجردة.

أخذت عملية البيع محلها في دار مزادات "سوذبيز" في هونغ كونغ. Credit: Courtesy Sotheby's

كما تم التحقق من أنه "لا تشوبه شائبة" داخلياً وخارجياً، ويعني ذلك أنه شفاف تماماً، وبدون عيوب ظاهرة.

وتٌعد الماسة واحدة من بين 10 ماسات من هذه الجودة تزن أكثر من 100 قيراط تُعرض في مزاد على الإطلاق.

وبدأ عدد من دور المزادات في الترحيب بالعملات المشفرة من أجل قطع باهظة تضمنت اللوحات، وأعمال ذات رموز غير قابلة للاستبدال، أو "NFT".

وهي عبارة عن رموز مدعومة من قبل تقنية "البلوك تشين" تُستخدم بشكل متزايد لنقل ملكية الأعمال الفنية الرقمية، والمقتنيات.

وفي وقت سابق من هذا العام، أتاحت "سوذبيز" شراء لوحة "Love is in the Air" للفنان بانكسي عن طريق البيتكوين، والإيثريوم.

وبيع العمل الفني الشهير مقابل 12.9 مليون دولار، ولكن، لم تكشف دار المزادات عمّا إذا كان المشتري قد استخدم عملة مشفرة في النهاية.