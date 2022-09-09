الملكة إليزابيث الثانية..حياتها في صور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم بتاريخ بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وحكمت الملكة 70 عامًا، واحتفلت بيوبيلها البلاتيني في وقت سابق من هذا العام.

كانت في الـ25 من عمرها عندما اعتلت العرش، عام 1952.

شهدت فترة حكمها الطويلة تحوّل بريطانيا من قوة إمبريالية متهالكة أنهكتها الحرب، إلى دولة حديثة متعددة الثقافات، نادرًا ما تتطلع إلى ملكها من أجل القيادة، لكنّها ما برحت تحظى بتقدير كبير.

واجتاز حكمها العديد من "العواصف"، العامة والشخصية، حيث حاول النظام الملكي مواكبة تغير الزمن.

ولدت إليزابيث في 21 أبريل/ نيسان عام 1926 في لندن. هنا تحملها والدتها، وتدعى أيضًا إليزابيث. , plain_text Credit: PA Images/Getty Images

ولدت إليزابيث بتاريخ 21 أبريل/ نيسان عام 1926، في لندن.

الأميرة إليزابيث تتخذ وضعية لالتقاط صورة في منزلها بلندن، عام 1928, plain_text Credit: Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images

أصبح عمها إدوارد، أمير ويلز، الملك إدوارد الثامن عام 1936. لكن عندما تنازل عن العرش في وقت لاحق من ذلك العام، أصبح والد إليزابيث ملكًا وأصبحت هي وريثته.

الزوجان الملكيان، مع أفراد من العائلة المالكة، على شرفة قصر باكنغهام بعد تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث (فيما بعد الملكة الأم) في وستمنستر أبي، لندن، بتاريخ 12 مايو/ أيار عام 1937., plain_text Credit: Topical Press AgencyHulton Archive/Getty Images

إليزابيث تمتطي حصانًا في وندسور بإنجلترا عام 1940. وكان شغفها بالخيول واضحًا في صورها, plain_text Credit: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

منحها والدها، الملك جورج السادس، رتبة عقيد فخري في فوج الجيش الملكي.

إليزابيث، إلى يمين الصورة، وشقيقتها الأميرة مارغريت يرتديان فستانين صيفيين حوالي عام 1942. , plain_text Credit: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

وكانت الأميرة مارغريت شقيقة إليزابيث الوحيدة.

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب، الملازم في البحرية الملكية البريطانية., plain_text Credit: PhotoQuest/Getty Images

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب، الذي كان ملازمًا في سلاح البحرية الملكية البريطانية، وولد في عائلتين ملكيتين يونانية ودانماركية.

وبعدما أصبح مواطنًا بريطانيًا وتخلّى عن لقبه اليوناني، أصبح فيليب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة، وأصبحت إليزابيث دوقة إدنبرة.

تتجه إليزابيث إلى المذبح أثناء حفل تتويجها ملكة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران عام 1953, plain_text Credit: AFP/Getty Images

صعدت إليزابيث إلى العرش في فبراير/ شباط عام 1952، عندما توفي والدها بسرطان الرئة عن عمر يناهز 56 عامًا.

صورة للملكة إليزابيث الثانية على شرفة مقر الحكومة في ملبورن، خلال جولتها في أستراليا، مارس/ آذار عام 1954., plain_text Credit: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

من جهة اليسار، الأميرة مارغريت والملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم يزرن مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل في يونيو/ حزيران عام 1958, plain_text Credit: Fox Photos/Hulton Royals Collection/Getty Images

أنجبت الملكة أربعة أطفال هم الأمير تشارلز، والأميرة آن، والأمير أندرو، والأمير إدوارد.

الملكة إليزابيث الثانية مع ابنها الأكبر الأمير تشارلز عام 1969, plain_text Credit: Hulton Archive/Getty Images

وتشارلز هو التالي في ترتيب العرش.

الأمير تشارلز يعدل تاجه خلال حفل تنصيبه كأمير ويلز، عام 1969, plain_text Credit: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images

الملكة تلتقط صورة في قلعة وندسور بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، في 21 أبريل/ نيسان عام 1976., plain_text Credit: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

الملكة تلتقي بالحشود خلال جولتها الملكية في نيوزيلندا عام 1977, plain_text Credit: Serge Lemoine/Getty Images

الملكة تقف بجانب الأمير تشارلز، وهو يقبّل عروسه الجديدة، الأميرة ديانا، في 29 يوليو/ تموز عام 1981, plain_text Credit: Tim Graham/Getty Images

إليزابيث تلتقط صورًا لزوجها خلال عرض خيول في وندسور في مايو/ آيار عام 1982, plain_text Credit: Tim Graham/Getty Images

تقود إليزابيث سيارتها "لاند روفر"، خلال معرض رويال ويندسور للخيول، في مايو/ أيار عام 1992., plain_text Credit: Anwar Hussein/Getty Images

الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والأمير فيليب، دوق إدنبرة، يصلان لتقديم احترامهما لجسد ديانا في كنيسة تشابل رويال، عشية جنازة أميرة ويلز، بقصر سانت جيمس، في لندن، في 5 سبتمبر/ أيلول 1997, plain_text Credit: Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images

الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، ووالدته جلالة الملكة إليزابيث الثانية، يغادرون خدمة الصلاة والتفاني بعد زواج تشارلز وكاميلا في قاعة جيلدهول، بقلعة وندسور في 9 أبريل/ نيسان عام 2005, plain_text Credit: Photo by ROTA-Pool/Getty Images

الملكة تصل إلى كاتدرائية القديس بولس للمشاركة في قداس عيد الشكر المقام على شرف عيد ميلادها الثمانين في عام 2006, plain_text Credit: Tim Graham/Getty Images

الملكة، تحيي حشدًا من الجماهير، من شرفة قصر باكنغهام، في أبريل/ نيسان عام 2011. تزوج حفيدها الأمير ويليام من كاثرين ميدلتون., plain_text Credit: James Devaney/FilmMagic/Getty Images

مدام توسو لندن تكشف عن تمثال من الشمع للملكة في مايو/ أيار 2012., plain_text Credit: Fred Duval/Getty Images

الأمير تشارلز يقبل يد والدته على خشبة المسرح في حفل اليوبيل الماسي، احتفالاً بالذكرى الستين لتوليها العرش، في يونيو/ حزيران عام 2012., plain_text Credit: Leon Neal/AFP/Getty Images

صبي في مدينة بلفاست، بأيرلندا الشمالية، يلتقط صورة سيلفي مع الملكة في يونيو/ حزيران عام 2014., plain_text Credit: Peter Macdiarmid/Getty Images

الملكة تنتظر إلقاء خطابها خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان في مايو/ أيار عام 2015, plain_text Credit: Arthur Edwards/Pool/Getty Images

تستمع الملكة إليزابيث إلى حفيدها، الأمير جورج، خارج الكنيسة حيث عُمّدت شقيقته، الأميرة شارلوت، في يوليو/ تموز عام 2015. جورج وشارلوت هما أبناء الأمير ويليام والدوقة كاثرين., plain_text Credit: Chris Jackson/Getty Images

الملكة تجلس إلى مكتبها في غرفتها الخاصة بقصر باكنغهام، في يوليو/ تموز 2015. وتحتوي صناديقها الحمراء الرسمية على أوراق مهمة من وزراء الحكومة في المملكة المتحدة ومن ممثلين عبر الكومنولث وخارجها. , plain_text Credit: Mary McCartney/Her Majesty Queen Elizabeth II via Getty Images

الملكة والأمير فيليب يلوحان للضيوف الذين حضروا الاحتفالات بعيد ميلادها التسعين في لندن، عام 2016., plain_text Credit: Arthur Edwards/Pool/Getty Images

الملكة تجلس في قصر باكنغهام بعد تسجيل خطابها يوم عيد الميلاد، عام 2017, plain_text Credit: John Stillwell/Pool/Getty

الملكة تصل لحضور حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وميغان ماركل، في مايو/ أيار 2018., plain_text Credit: Gareth Fuller/WPA Pool/Getty Images

الملكة تضحك مع ميغان، دوقة ساسكس، خلال حفل افتتاح جسرٍ في هالتون، إنجلترا، في يونيو/ حزيران عام 2018. كان هذا أول ظهور ملكي لميغان من دون زوجها الأمير هاري , plain_text Credit: Jeff J Mitchell/Getty Images

الملكة والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب يتفقدان حرس الشرف خلال زيارة ترامب لقلعة وندسور، في يوليو/ تموز عام 2018, plain_text Credit: Matt Dunham/WPA Pool/Getty Images

الملكة والأمير فيليب ينظران إلى ابن حفيدهما الجديد، أرشي، في مايو/ أيار 2019، أرشي هو أول طفل للأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس. في الصورة تقف والدة ميغان، دوريا راجلاند، بجوارها على اليمين., plain_text Credit: Chris Allerton/Sussex Royal/Getty Images

الملكة ترحب ببوريس جونسون في قصر باكنغهام، حيث دعته رسميًا ليصبح رئيسًا للوزراء في يوليو/ تموز عام 2019., plain_text Credit: Victoria Jones/Pool/AFP/Getty Images

فاز بوريس جونسون بقيادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة كبديل عن تيريزا ماي، التي اضطرت إلى الاستقالة بعدما فقد أعضاء حكومتها الثقة بعدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

الملكة تركب حصانًا في وندسور بإنجلترا، في مايو/ أيار 2020. كان هذا أول ظهور علني لها منذ بدء إغلاق المملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا, plain_text Credit: Steve Parsons/Pool/AFP/Getty Images

الملكة والأمير فيليب في صورة بتاريخ يونيو/ حزيران 2020، قبل عيد ميلاد فيليب الـ 99., plain_text Credit: Handout/Steve Parsons/Press Association/Getty Images

تشغل الملكة مقعدها بمفردها في جنازة زوجها الأمير فيليب، في أبريل/ نيسان عام 2021. واقتصر الحفل على 30 شخصًا، تماشيًا مع قيود فيروس كورونا في إنجلترا., plain_text Credit: Jonathan Brady/WPA Pool/Getty Images

افتتحت الملكة البرلمان في مايو/ أيار عام 2021. وكانت هذه أول مشاركة كبيرة لها منذ وفاة زوجها., plain_text Credit: Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Images

الملكة تلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في الممر الكبير بقلعة وندسور، في يونيو/ حزيران عام 2021., plain_text Credit: Steve Parsons/WPA Pool/Getty Images

الملكة تحضر مباراة البولو في كأس رويال وندسور وعرض عربة القيادة من قبل جمعية القيادة البريطانية في يوليو/تموز عام 2021, plain_text Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images

الملكة تقطع كعكة احتفالاً ببدء اليوبيل البلاتيني لها في فبراير/ شباط 2022. بالتزامن مع مرور 70 عامًا على توليها العرش، عام 1952., plain_text Credit: Joe Giddens/WPA Pool/Getty Images

الملكة إليزابيث الثانية تبتسم على شرفة قصر باكنغهام أثناء مشاهدة استعراض الراية في يونيو/ حزيران عام 2022 إلى جانب دوقة كورنوال، وأمير ويلز، والأمير لويس، ودوقة كامبريدج، والأميرة شارلوت، والأمير جورج، ودوق كامبريدج, plain_text Credit: Chris Jackson/Getty Images

شهدت الملكة استعراض الراية في لندن خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني في 2 يونيو/ تموز عام 2022. وهي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، أي تربّعها 70 عامًا على العرش.

وقالت الملكة في بيان أصدرته وقتها: "لقد شعرت بالتواضع والتأثر العميقين لأن الكثير من الناس نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بيوبلي البلاتيني. ورغم أنني لم أحضر كل حدث شخصيًا، إلا أنّ قلبي كان معكم جميعًا؛ وما زلت ملتزمًة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي، بدعم من عائلتي".