الملكة إليزابيث الثانية..حياتها في صور

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفيت الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم بتاريخ بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وحكمت الملكة 70 عامًا، واحتفلت بيوبيلها البلاتيني في وقت سابق من هذا العام.

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كانت في الـ25 من عمرها عندما اعتلت العرش، عام 1952.

شهدت فترة حكمها الطويلة تحوّل بريطانيا من قوة إمبريالية متهالكة أنهكتها الحرب، إلى دولة حديثة متعددة الثقافات، نادرًا ما تتطلع إلى ملكها من أجل القيادة، لكنّها ما برحت تحظى بتقدير كبير.

واجتاز حكمها العديد من "العواصف"، العامة والشخصية، حيث حاول النظام الملكي مواكبة تغير الزمن.

الملكة إليزابيث الثانية
ولدت إليزابيث في 21 أبريل/ نيسان عام 1926 في لندن. هنا تحملها والدتها، وتدعى أيضًا إليزابيث. , plain_textCredit: PA Images/Getty Images

ولدت إليزابيث بتاريخ 21 أبريل/ نيسان عام 1926، في لندن.

الملكة إليزابيث الثانية
الأميرة إليزابيث تتخذ وضعية لالتقاط صورة في منزلها بلندن، عام 1928, plain_textCredit: Hulton-Deutsch Collection/Corbis/Getty Images

أصبح عمها إدوارد، أمير ويلز، الملك إدوارد الثامن عام 1936. لكن عندما تنازل عن العرش في وقت لاحق من ذلك العام، أصبح والد إليزابيث ملكًا وأصبحت هي وريثته.

الملكة إليزابيث الثانية
الزوجان الملكيان، مع أفراد من العائلة المالكة، على شرفة قصر باكنغهام بعد تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث (فيما بعد الملكة الأم) في وستمنستر أبي، لندن، بتاريخ 12 مايو/ أيار عام 1937., plain_textCredit: Topical Press AgencyHulton Archive/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
إليزابيث تمتطي حصانًا في وندسور بإنجلترا عام 1940. وكان شغفها بالخيول واضحًا في صورها, plain_textCredit: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

منحها والدها، الملك جورج السادس، رتبة عقيد فخري في فوج الجيش الملكي.

الملكة إليزابيث الثانية
إليزابيث، إلى يمين الصورة، وشقيقتها الأميرة مارغريت يرتديان فستانين صيفيين حوالي عام 1942. , plain_textCredit: Lisa Sheridan/Studio Lisa/Getty Images

وكانت الأميرة مارغريت شقيقة إليزابيث الوحيدة.

الملكة إليزابيث الثانية
في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب، الملازم في البحرية الملكية البريطانية., plain_textCredit: PhotoQuest/Getty Images

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، تزوجت إليزابيث من الأمير فيليب، الذي كان ملازمًا في سلاح البحرية الملكية البريطانية، وولد في عائلتين ملكيتين يونانية ودانماركية.

وبعدما أصبح مواطنًا بريطانيًا وتخلّى عن لقبه اليوناني، أصبح فيليب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة، وأصبحت إليزابيث دوقة إدنبرة.

الملكة إليزابيث الثانية
تتجه إليزابيث إلى المذبح أثناء حفل تتويجها ملكة بتاريخ 2 يونيو/ حزيران عام 1953, plain_textCredit: AFP/Getty Images

صعدت إليزابيث إلى العرش في فبراير/ شباط عام 1952، عندما توفي والدها بسرطان الرئة عن عمر يناهز 56 عامًا.

الملكة إليزابيث الثانية
صورة للملكة إليزابيث الثانية على شرفة مقر الحكومة في ملبورن، خلال جولتها في أستراليا، مارس/ آذار عام 1954., plain_textCredit: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
من جهة اليسار، الأميرة مارغريت والملكة إليزابيث الثانية والملكة الأم يزرن مضمار إبسوم داونز لسباق الخيل في يونيو/ حزيران عام 1958, plain_textCredit: Fox Photos/Hulton Royals Collection/Getty Images

أنجبت الملكة أربعة أطفال هم الأمير تشارلز، والأميرة آن، والأمير أندرو، والأمير إدوارد.

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية مع ابنها الأكبر الأمير تشارلز عام 1969, plain_textCredit: Hulton Archive/Getty Images

 وتشارلز هو التالي في ترتيب العرش.

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الملكة إليزابيث الثانية
الأمير تشارلز يعدل تاجه خلال حفل تنصيبه كأمير ويلز، عام 1969, plain_textCredit: Anwar Hussein/WireImage/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تلتقط صورة في قلعة وندسور بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، في 21 أبريل/ نيسان عام 1976., plain_textCredit: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تلتقي بالحشود خلال جولتها الملكية في نيوزيلندا عام 1977, plain_textCredit: Serge Lemoine/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تقف بجانب الأمير تشارلز، وهو يقبّل عروسه الجديدة، الأميرة ديانا، في 29 يوليو/ تموز عام 1981, plain_textCredit: Tim Graham/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
إليزابيث تلتقط صورًا لزوجها خلال عرض خيول في وندسور في مايو/ آيار عام 1982, plain_textCredit: Tim Graham/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
تقود إليزابيث سيارتها "لاند روفر"، خلال معرض رويال ويندسور للخيول، في مايو/ أيار عام 1992., plain_textCredit: Anwar Hussein/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والأمير فيليب، دوق إدنبرة، يصلان لتقديم احترامهما لجسد ديانا في كنيسة تشابل رويال، عشية جنازة أميرة ويلز، بقصر سانت جيمس، في لندن، في 5 سبتمبر/ أيلول 1997, plain_textCredit: Photo by THOMAS COEX/AFP via Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، ووالدته جلالة الملكة إليزابيث الثانية، يغادرون خدمة الصلاة والتفاني بعد زواج تشارلز وكاميلا في قاعة جيلدهول، بقلعة وندسور في 9 أبريل/ نيسان عام 2005, plain_textCredit: Photo by ROTA-Pool/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تصل إلى كاتدرائية القديس بولس للمشاركة في قداس عيد الشكر المقام على شرف عيد ميلادها الثمانين في عام 2006, plain_textCredit: Tim Graham/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة، تحيي حشدًا من الجماهير، من شرفة قصر باكنغهام، في أبريل/ نيسان عام 2011. تزوج حفيدها الأمير ويليام من كاثرين ميدلتون., plain_textCredit: James Devaney/FilmMagic/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
مدام توسو لندن تكشف عن تمثال من الشمع للملكة في مايو/ أيار 2012., plain_textCredit: Fred Duval/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الأمير تشارلز يقبل يد والدته على خشبة المسرح في حفل اليوبيل الماسي، احتفالاً بالذكرى الستين لتوليها العرش، في يونيو/ حزيران عام 2012., plain_textCredit: Leon Neal/AFP/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
صبي في مدينة بلفاست، بأيرلندا الشمالية، يلتقط صورة سيلفي مع الملكة في يونيو/ حزيران عام 2014., plain_textCredit: Peter Macdiarmid/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تنتظر إلقاء خطابها خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان في مايو/ أيار عام 2015, plain_textCredit: Arthur Edwards/Pool/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
تستمع الملكة إليزابيث إلى حفيدها، الأمير جورج، خارج الكنيسة حيث عُمّدت شقيقته، الأميرة شارلوت، في يوليو/ تموز عام 2015. جورج وشارلوت هما أبناء الأمير ويليام والدوقة كاثرين., plain_textCredit: Chris Jackson/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تجلس إلى مكتبها في غرفتها الخاصة بقصر باكنغهام، في يوليو/ تموز 2015. وتحتوي صناديقها الحمراء الرسمية على أوراق مهمة من وزراء الحكومة في المملكة المتحدة ومن ممثلين عبر الكومنولث وخارجها. , plain_textCredit: Mary McCartney/Her Majesty Queen Elizabeth II via Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة والأمير فيليب يلوحان للضيوف الذين حضروا الاحتفالات بعيد ميلادها التسعين في لندن، عام 2016., plain_textCredit: Arthur Edwards/Pool/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تجلس في قصر باكنغهام بعد تسجيل خطابها يوم عيد الميلاد، عام 2017, plain_textCredit: John Stillwell/Pool/Getty
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تصل لحضور حفل زفاف حفيدها الأمير هاري وميغان ماركل، في مايو/ أيار 2018., plain_textCredit: Gareth Fuller/WPA Pool/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تضحك مع ميغان، دوقة ساسكس، خلال حفل افتتاح جسرٍ في هالتون، إنجلترا، في يونيو/ حزيران عام 2018. كان هذا أول ظهور ملكي لميغان من دون زوجها الأمير هاري , plain_textCredit: Jeff J Mitchell/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب يتفقدان حرس الشرف خلال زيارة ترامب لقلعة وندسور، في يوليو/ تموز عام 2018, plain_textCredit: Matt Dunham/WPA Pool/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة والأمير فيليب ينظران إلى ابن حفيدهما الجديد، أرشي، في مايو/ أيار 2019، أرشي هو أول طفل للأمير هاري وزوجته ميغان، دوقة ساسكس. في الصورة تقف والدة ميغان، دوريا راجلاند، بجوارها على اليمين., plain_textCredit: Chris Allerton/Sussex Royal/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة ترحب ببوريس جونسون في قصر باكنغهام، حيث دعته رسميًا ليصبح رئيسًا للوزراء في يوليو/ تموز عام 2019., plain_textCredit: Victoria Jones/Pool/AFP/Getty Images

فاز بوريس جونسون بقيادة حزب المحافظين في المملكة المتحدة كبديل عن تيريزا ماي، التي اضطرت إلى الاستقالة بعدما فقد أعضاء حكومتها الثقة بعدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تركب حصانًا في وندسور بإنجلترا، في مايو/ أيار 2020. كان هذا أول ظهور علني لها منذ بدء إغلاق المملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا, plain_textCredit: Steve Parsons/Pool/AFP/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة والأمير فيليب في صورة بتاريخ يونيو/ حزيران 2020، قبل عيد ميلاد فيليب الـ 99., plain_textCredit: Handout/Steve Parsons/Press Association/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
تشغل الملكة مقعدها بمفردها في جنازة زوجها الأمير فيليب، في أبريل/ نيسان عام 2021. واقتصر الحفل على 30 شخصًا، تماشيًا مع قيود فيروس كورونا في إنجلترا., plain_textCredit: Jonathan Brady/WPA Pool/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
افتتحت الملكة البرلمان في مايو/ أيار عام 2021. وكانت هذه أول مشاركة كبيرة لها منذ وفاة زوجها., plain_textCredit: Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في الممر الكبير بقلعة وندسور، في يونيو/ حزيران عام 2021., plain_textCredit: Steve Parsons/WPA Pool/Getty Images
الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تحضر مباراة البولو في كأس رويال وندسور وعرض عربة القيادة من قبل جمعية القيادة البريطانية في يوليو/تموز عام 2021, plain_textCredit: Max Mumby/Indigo/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة تقطع كعكة احتفالاً ببدء اليوبيل البلاتيني لها في فبراير/ شباط 2022. بالتزامن مع مرور 70 عامًا على توليها العرش، عام 1952., plain_textCredit: Joe Giddens/WPA Pool/Getty Images

 

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية تبتسم على شرفة قصر باكنغهام أثناء مشاهدة استعراض الراية في يونيو/ حزيران عام 2022 إلى جانب دوقة كورنوال، وأمير ويلز، والأمير لويس، ودوقة كامبريدج، والأميرة شارلوت، والأمير جورج، ودوق كامبريدج, plain_textCredit: Chris Jackson/Getty Images

شهدت الملكة استعراض الراية في لندن خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني في 2 يونيو/ تموز عام 2022. وهي أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، أي تربّعها 70 عامًا على العرش.

وقالت الملكة في بيان أصدرته وقتها: "لقد شعرت بالتواضع والتأثر العميقين لأن الكثير من الناس نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بيوبلي البلاتيني. ورغم أنني لم أحضر كل حدث شخصيًا، إلا أنّ قلبي كان معكم جميعًا؛ وما زلت ملتزمًة بخدمتكم بأفضل ما في وسعي، بدعم من عائلتي".

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث تحيي الزعيمة المنتخبة حديثًا لحزب المحافظين، ليز تروس، لدى وصولها إلى قلعة بالمورال، حيث تمت دعوتها لتصبح رئيسة للوزراء وتشكيل حكومة جديدة، في 6 سبتمبر أيلول عام 2022 في مدينة أبردين باسكتلندا., plain_textCredit: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

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