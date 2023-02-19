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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف عن تابوت مصنوع من الرّصاص يعود للعصر الرّوماني في موقع مقبرة رومانيّة عمرها ألفي عام في قطاع غزة، الثّلاثاء.

وتقع المقبرة على طول السّاحل الشّمالي لقطاع غزة وعلى بعد 500 متر من البحر.

وفي مقابلة مع CNN الخميس، أشار مدير الحفريات والمتاحف بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية، جهاد ياسين، إلى أنّ التّابوت الحجري ربما كان يخص شخصًا بارزًا بناءً على مكان العثور عليه.

استُخرج التّابوت من الموقع لإجراء تحليل أثري قد يستغرق شهرين تقريبًا. Credit: PUI

وقال ياسين إنّ المقبرة الرومانيّة القديمة اكتشفت في عام 2022 "بظل إجراء الحفريّات في الموقع بالتعاون مع (منظّمة) الإغاثة الأوليّة الدوليّة، وبتمويلٍ من المجلس البريطاني".

وتعاونت منظمة "الإغاثة الأوليّة الدوليّة" الإنسانيّة الفرنسيّة (Premiere Urgence Internationale)، في مشاريع "الحفاظ على التّراث الثّقافي الفلسطيني" في غزة في إطار برنامج يُدعى "INTIQAL".

واستُخرج التّابوت من الموقع لإجراء تحليل أثري على العظام، وهو أمر يستغرق شهرين تقريبًا، بحسب ياسين.

وسيعمل فريق من خبراء الآثار الجنائزيّة القديمة على فتح التّابوت في الأسابيع المقبلة.

وفي حين تتعرّض غزّة لقصف جوي متكرّر، وحصار بري، وجوّي، وبحري فرضه مسؤولون إسرائيليون ومصريون، إلا أن التّابوت لا يزال سليمًا.

وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة السياحة والآثار أنّ "حالة الحفاظ على التّابوت الحجري استثنائيّة، إذ أنّه ظل مغلقًا".

واكتشف علماء الآثار الفرنسيّون والفلسطينيّون 85 مقبرة فرديّة وجماعيّة في تلة الأكروبوليس الرومانيّة الذي تبلغ مساحتها 3،500 متر مربع منذ اكتشافها العام الماضي، وتم فتح 10 منها لأغراض التّنقيب.

وتوجد العشرات القطع الأثريّة ومواقع الدّفن من العصور الرومانيّة، والبيزنطيّة، والكنعانيّة وراء أنقاض المنطقة الساحليّة.

واكتشف مزارع فلسطيني العام الماضي رأس تمثال عمره 4،500 عام للإلهة الكنعانيّة "عنات"، بينما اكتشف مزارع فلسطيني آخر فسيفساء من العصر البيزنطي في بستانه.

في عام 2022، أصدرت وزارة السياحة والآثار أول دليل أثري عربي لها بعنوان "غزة هاشم بوابة الشام".

ويوضّح الدّليل 39 موقعًا أثريًا في غزة، بما في ذلك الكنائس، والمساجد، والمنازل القديمة التي يعود تاريخها إلى 6 آلاف عام.

وتتوقّع الوزارة المزيد من الاكتشافات الأثريّة من المقبرة.

ومن المرجّح الكشف عن توابيت أخرى في الأشهر المقبلة، وفقًا لياسين.