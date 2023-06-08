في إسبانيا.. اكتشاف لوحات كهوف قديمة بواسطة طائرات "درون"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتشف علماء آثار في إسبانيا لوحات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في كهوف يصعب الوصول إليها شرق البلاد، وذلك باستخدام طائرات "درون".

وسمح استخدام طائرات الـ"درون" للباحثين بجمع أدلّة عن لوحات الكهوف، والتي لم تُرَ من قبل بسرعة.

وتعود هذه اللوحات إلى ما بين 5 آلاف و7،500 عام، وفقًا لبيانٍ صادر عن الفريق في جامعة "أليكانتي" بإسبانيا.

ونُشرت نتائج بحث علماء الآثار في المجلة العلمية الإسبانية "Lucentum" الشهر الماضي.

وسهّل المشروع تفتيش المناطق التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق "إنشاء طرق وصول معقدة وتسلّقها"، كما ذكر البيان.

وأفاد الفريق أنّهم توصلوا إلى نتائجهم الأولى في غضون أيام قليلة من تحليق طائرات الـ"درون" بمحجرة في بلدية بيناغويلا بأليكانتي.

أُجري هذا البحث في أليكانتي بإسبانيا. Credit: Courtesy Javi Molina

وأفاد المؤلف الرئيسي للبحث، وعالم الآثار بجامعة "أليكانتي"، فرانسيسكو خافيير مولينا هيرنانديز، في البيان: "تشتهر هذه المنطقة باحتوائها على مجموعات عديدة تتمتّع بفنون ما قبل التاريخ".

وأضاف هيرنانديز: "كانت النتيجة اكتشاف موقع جديد يتزيّن برسومات كهف من عصور ما قبل التاريخ، وأنماط مختلفة، ونعتقد أنّها ستكون بالغة الأهمية للتحقيق".

ارتفاعات جديدة

من اللوحات التي تم العثور عليها في المنطقة. Credit: Courtesy Javi Molina

وتوصّل الباحثون إلى فكرة استخدام طائرات الـ"درون" بسبب المخاطرة بحياتهم "في العديد من المناسبات للوصول إلى التجاويف الموجودة في المناطق الجغرافية الوعرة"، بحسب ما ذكره هيرنانديز لـCNN الثلاثاء.

وأضاف هيرنانديز: "لم تُفَتّش العديد من الكهوف الأخرى قط لأنها تقع في مناطق يصعب الوصول إليها"، موضحًا أن "اكتشاف لوحات الكهوف الجديدة في هذا النوع من الكهوف يشير إلى أنّ الإنسان في عصور ما قبل التاريخ طوّر وسائل متطوّرة للتسلق، ربما عن طريق الحبال أو السقالات الخشبية".

ومن المحتمل أنّهم خاطروا للوصول إلى بعض الكهوف بسبب علاقتها بشروق الشمس، أو لفرض السيطرة البصرية على منطقة معينة.

وقال هيرنانديز إنّ الفريق يُخطّط لاستخدام طائرات "درون" أكثر قوّة لالتقاط صور عالية الجودة، وتوسيع نطاق أبحاثهم لتشمل مناطق أخرى من إسبانيا، والبرتغال، وأجزاء أخرى من أوروبا.