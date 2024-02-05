وشم "Spotify" على الجسم لتشغيل الأغاني..هذا ما يحذرك منه الخبراء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحصل بعض الأشخاص على وشم "Spotify"، والذي يقوم بتشغيل الأغاني عند مسحه ضوئيًا. ولكن، ما مدى فعاليته على المدى الطويل؟

أطلقت "Spotify" شيفرات خاصة في عام 2017.

ليس من الواضح متى بدأت موضة الوشم تحديدًا، ولكن حصدت مقاطع فيديو عبر "تيك توك"، والتي تحمل هاشتاغ "spotifytattoo"، حوالي 14.8 مليون مشاهدة.

وحصد مقطع فيديو انتشر بشكل واسع لفنان وشم مقيم في المملكة المتحدة عشرة ملايين مشاهدة حيث يعرض تشغيل أغنية "A Thousand Years" على ساعد صديقه.

وقالت "Spotify" لصحيفة "وول ستريت جورنال" في بيان: "نحن نحب رؤية المستمعين يرتدون الموسيقى التي يحبونها، ما يساعدهم على تمثيل قاعدتهم الجماهيرية".

وتواصلت CNN مع الشركة للحصول على تعليق إضافي.

وأوضح فنان الوشم جون لابيدس، من شركة "يونايتد تاتو" في مدينة فاونتن بولاية كولورادو الأمريكية، أن رسم الرموز يمكن أن يكون مرهقًا.

وتتمثل اللحظة الحاسمة بالانتهاء من الوشم واختبار مدى فعاليته.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على هذه الوشوم لدوافع عاطفية أو كوسيلة لتزيين أجسامهم، بحسب ما أشار إليه درو هيبارد، وهو فنان الوشم في "Blue Lotus Tattoo & The Piercing Lounge" في مدينة ماديسون، بولاية ويسكونسن الأمريكية.

ويبقى السؤال، ما هي الطرق المتبعة لضمان نجاح الوشم؟

يرسم لابيدس الوشم على جزء مسطح من الجسم، حتى تتمكن الكاميرا من قراءته بسهولة، مع أقل قدر ممكن من التشويه، إذ قال لـCNN: "رسمت وشمين على ساعدين لشخصين، أحدهما كان أقرب إلى الرسغ والآخر إلى المرفق".

وتلعب سماكة الخط دورًا رئيسيًا في مدى فعالية الوشم. ومن المُفضّل أن تكون الخطوط أرق قليلًا مما هو مطلوب في البداية، لأنه إذا لم ينجح الأمر، يمكنك زيادة سماكتها.

هل ستظلّ هذه الوشوم فعّالة إلى الأبد؟

أوضح هيبارد أن فكرة وشوم "Spotify" لطيفة للغاية وذات مغزى. ولكن بعد مرور سنوات، من يدري ما إذا كان "Spotify" سيظلّ رائجًا أم لا.

من جهته، قال لابيدس: "لست متأكدًا مما إذا كان من الممكن مسح هذه الأشياء ضوئيًا بعد 10 سنوات أو 20 سنة من اليوم.. قد يفقد الأشخاص الوزن أو يزيد وزنهم.. لكنني آمل أن أُعطي وشومهم أفضل فرصة ليتم مسحها ضوئيًا من خلال ترك فجوات أو مساحة لتوسع الوشم".

كيف يمكن العثور على فنان وشم ماهر؟

تعتبر مواقع الاستوديوهات ومواقع "إنستغرام" بمثابة موارد مفيدة، بحسب ما أوضحه لابيدس. ويمكنك أيضًا العثور على استوديو حسن السمعة من خلال التقييمات الجيدة.