من بيونسيه إلى بيلا حديد.. هوس بموضة رعاة البقر يجتاح عالم الأزياء

اصطدمت بالمتفرجين وسقطت على المدرج.. شاهد ما حدث لعارضة أزياء "فقدت الرؤية"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تألقت الفنانة بيونسيه بزي مستوحى من رعاة البقر، بآخر ظهور لها خلال أسبوع نيويورك للموضة.

ووصلت النجمة العالمية، وأصلها من هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، في سيارة سوداء اللون وأبهرت المتفرجين ببدلة رمادية مرصعة من علامة "Gaurav Gupta"، وحذاءً يصل إلى الفخذ، وحقيبةً من علامة "Luar".

وأكملت الأمريكية مظهرها بنظارات شمسية، مع غطاء رأس مزخرف، وقبعة رعاة البقر.

هكذا ظهرت المغنية بيونسيه خلال عرض لعلامة Luar في أسبوع نيويورك للموضة. Credit: Nina Westervelt/WWD/Getty Images

وفي حفل توزيع جوائز غرامي بتاريخ 4 فبراير/شباط، ظهرت المغنية في تنورةٍ جلدية قصيرة مرصعة ومصنوعة خصيصًا لها من علامة "لويس فويتون"، وسترة تعلوها قبعة بيضاء اللون من علامة "Stetson".

وليس هناك غموض حول السبب وراء ذلك، إذ أعلنت بيونسيه أنّ ألبومها المقبل، "Renaissance II"، سيكون مُدرجًا ضمن فئة الأغاني الريفية.

ورغم أنّ الاستخدام المفاجئ لتلك القبعات قد يكون جزءًا من استراتيجية ترويجية أكبر، إلا أنّ بيونسيه ليست الشخصية الشهيرة الوحيدة التي أصبحت تميل نحو هذه الصيحة.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، كشفت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، أنّها شاركت في مسابقة "روديو" لرعاة البقر في ويذرفورد بولاية تكساس الأمريكية مع خيلها "تيتو".

ووفقًا لما كتبته مجلة W، جلبت حديد "لمسة من عرض الأزياء إلى موضة مسابقة الروديو" بارتداء بنطال جلدي بأهداب، وقميص مزين بياقة، وقبعة رعاة البقر.

كما نشرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إطلالتها الخاصة بحفلة "السوبر بول" عبر صفحتها في موقع "إنستغرام". وظهرت ببنطال "جينز" أسود واسع الساقين، وقبعة سوداء من علامة "Stetson" تبلغ كلفتها 650 دولارًا.

وظهرت هذه الصيحة أيضًا على مدرجات أزياء الملابس الرجالية في العاصمة الفرنسية باريس خلال يناير/كانون الثاني، فركّزت الكثير من القطع من أحدث مجموعة لعلامة "لويس فويتون" على موضة رعاة البقر.

ومن خلال موقع "تيك توك"، حصل وسم "cowboycore" (الذي يعني موضة رعاة البقر) على 11.4 مليون مشاهدة، والعدد لا يزال يزداد.

تُعتبر إطلالة بيونسيه جزءًا من صيحة أوسع نطاقًا. Credit: James Devaney/GC Images/Getty Images

كما تضاعفت تقريبًا عمليات البحث عن "رعاة البقر" عبر موقع "Pinterest" منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، بالإضافة إلى تضاعف الاهتمام بعبارة "جماليات رعاة البقر".

ولكن، شكّلت دعائم هذه الصيحة المستوحاة من الغرب جزءًا من مفردات الموضة لفترةٍ طويلة.

وعلى سبيل المثال، انتُزِعت أحذية رعاة البقر من سياقها الريفي مع ظهورها في الشوارع الحضرية للمدن الكبرى منذ أعوام.

وقام الجميع بارتدائها من مارلين مونرو، والأميرة ديانا، إلى بريتني سبيرز، وكيت موس.

وقام مصمم الأزياء، توم فورد، بتحويل الحذاء خلال عرض في عام 2014، عندما مزج بين زوج من هذه الأحذية، وتنورة بطبعة جلد الفهد، وجوارب شبكية.

وساهمت علامة "سيلين" في إحياء هذه الأحذية بشكلٍ أكبر في عام 2015 خلال عرضها لربيع وصيف 2016.

وأصبحت هذه الأحذية الجلدية المزخرفة الدعامة الأساسية للموضة منذ ذلك الحين، وتحولت إلى عنصر خالد.

ويبدو أنّ العناصر الأخرى لهذه الموضة ستلحق بها أيضًا.