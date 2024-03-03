دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام نشطاء حقوق الحيوان بتعطيل عرض أزياء لعلامة فيكتوريا بيكهام خلال أسبوع الموضة في باريس عندما انضموا إلى عارضاتها على المنصة للاحتجاج على استخدام علامتها التجارية للمنتجات الحيوانية مثل الجلود.

ومشى متظاهرون بقمصان بيضاء كُتِب عليها عبارة "تخلّى عن جلود الحيوانات" و"الحيوانات ليست أقمشة" مع عارضات الأزياء على المدرج الجمعة، كما أنّهم حملوا لافتات كُتِب عليها "تحيا الجلود النباتية"، قبل أن أبعدهم موظفو الأمن.

وأفادت منظمة "بيتا" لحقوق الحيوان أنّه رُغم حظر علامة بيكهام التجارية استخدام الفراء والجلود النادرة في مجموعاتها، إلا أنّها لا تزال تستخدم الجلود، بما في ذلك جلد العجل.

قام نشطاء حقوق الحيوان بتعطيل عرض أزياء لعلامة فيكتوريا بيكهام خلال أسبوع الموضة في باريس. Credit: Julien de Rosa/AFP/Getty Images

وقالت نائبة رئيس بيتا في أوروبا، ميمي بيخيتشي، في بيان: "لا يوجد لباس أو إكسسوار يستحق ذبح وسلخ حيوان حساس وذكي بعنف".

وأضافت بيخيتشي: "نحن نحث فيكتوريا بيكهام على اللجوء بدلاً من ذلك إلى الابتكارات الأخلاقية والصديقة للبيئة المتاحة اليوم، مثل الجلود الراقية المصنوعة من التفاح، العنب، والأناناس، والفطر، وغيرها من المواد".

كما احتج نشطاء من "بيتا" في السابق على منصات عرض أزياء لعلامات مثل "كوتش" في نيويورك، و"بربري" في لندن، و"فندي" في ميلانو، وفقًا للمجموعة.

وفي نهاية العرض، سارت بيكهام على طول المدرج باستخدام عكازين، وأشار زوجها ديفيد بيكهام إنّ سبب ذلك هو حادث في النادي الرياضي.