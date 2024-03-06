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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في تاريخ جائزة "بريتزكر" الممتد على 45 عامًا، لم تحقق أي دولة فوزًا أكثر من اليابان. ويوم الثلاثاء، أصبح ريكن ياماموتو، البالغ من العمر 78 عامًا، الفائز التاسع والأحدث لليابان، بهذه الجائزة التي يُطلق عليها غالبًا "نوبل الهندسة المعمارية".

يُعرف ياماموتو بمشاريع الإسكان المبتكرة والمؤسسات التعليمية، ويُعد اختيار ياماموتو كفائز مُفاجئًا.

لكن في البيان الصحفي الذي ضمَ قرار الفوز، وصفه رئيس لجنة التحكيم والفائز السابق، أليخاندرو أرافينا، بأنّه "مهندس معماري مطمئن يعزز كرامة الإنسان في الحياة اليومية".

حصد المهندس المعماري الياباني، ريكن ياماموتو، جائزة "بريتزكر" لعام 2024. Credit: Courtesy Tom Welsh

وعلى مدار خمسة عقود من حياته المهنية، كرّس ياماموتو نفسه لتعزيز المجتمع في المدن اليابانية، سريعة التوسّع.

ويتمتّع ياماموتو بالكثير من القواسم المشتركة مع الفائزين الجدد الآخرين لهذه الجائزة، التي تُفضِّل وبشكلٍ متزايد المهندسين المعماريين ذوي التفكير الاجتماعي، على صنّاع المعالم الشهيرة مقارنةً بالفائزين اليابانيين من العصور الماضية.

وبينما دافع العديد من نظرائه الرائدين عن المدن العائمة المفاهيمية، و"الهياكل العملاقة"، كان ياماموتو يستكشف القارات مع معلمّه لرؤية كيف يعيش الأشخاص في القرى حول العالم.

مشروع Shinonome Canal Court في طوكيو. Credit: Courtesy Tomio Ohashi

وفي حديثه مع CNN قبل الإعلان الصادر الثلاثاء، وصف الياباني هذه الرحلات التكوينية بكونها "نقطة انطلاقي كمهندسٍ معماري".

وما اكتشفه ياماموتو، سواء في شمال أفريقيا، أو أمريكا الوسطى، أنّ المجتمعات البشرية كانت مبنية تقليديًا حول عتبة مرنة بين المساحات الخاصة، والمشتركة، وبين القرى، والمنازل فيها.

وأضاف أنّه في المدن الكبرى الحديثة، تَرسَّخ هذا الانقسام على نحو يضر بالقاطنين.

وقال ياماموتو في مكالمة فيديو من مدينة يوكوهاما بالقرب من طوكيو، حيث أسّس شركته المعمارية قبل أكثر من 50 عامًا: "في المدينة، لدينا عدد قليل جدًا من المجتمعات، ولا يوجد مجتمع أحيانًا".

مشروع Ecoms House في اليابان. استخدم المعماري هذا الهيكل كنموذج أولي لعرض كفاءة الألومنيوم خفيف الوزن كمادة بناء. Credit: Courtesy Shinkenchiku Sha

وتُعتبر العزلة الاجتماعية مصدر قلق لمجالي الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وشرح ياماموتو: "قد يكون لديك أحيانًا 5 آلاف شخص يعيشون بشكلٍ مستقل تمامًا عن المدينة، ويكون الأشخاص في الداخل (الأبراج) مستقلون عن بعضهم البعض.. يعتقد معظم اليابانيين أنّ هذا هو نظام المعيشة المثالي. أنا لا أتفق مع ذلك".

شفافية التصميم

مشروع Hotakubo Housing في كوماموتو باليابان. Credit: Courtesy Tomio Ohashi

تَمثَّل حل ياماموتو في مشاريع الإسكان التي تشجع الجيران والجمهور العام على الاجتماع معًا، وهو شكل من أشكال التدخل المعماري الذي "يقترح بدلاً من أن يفرض"، على حد تعبير لجنة تحكيم جائزة "بريتزكر".

وبعد تصميم سلسلة من المنازل الخاصة في بداية حياته المهنية، أكمل ياماموتو أول مشروع إسكان اجتماعي له في مدينة كوماموتو الساحلية بعام 1991.

وعلى أمل إلهام الشعور بالانفتاح، قام المعماري بترتيب مساكن المشروع، البالغ عددها 110 منزل، في 16 مجموعة حول فناء مركزي مليء بالأشجار.

مشروع Pangyo Housing في كوريا الجنوبية. Credit: Courtesy Kouichi Satake

ولا تحتوي المساحة العامة المركزية على بوابات، ولا يمكن الوصول إليها إلا من طريق المرور عبر المجمعات السكنية، وهو مخطط مصمّم لزيادة احتمالية لقاءات الصدفة بين الأشخاص.

وفي مشروع Pangyo Housing في سيونغنام بكوريا الجنوبية (وهو بين عدد قليل من المشاريع التي أنجزها المهندس المعماري خارج اليابان)، ربط المهندس المعماري بين المنازل عبر الأسطح المشتركة.

ولكن تباهى المشروع بميزة تصميمية أكثر غرابة، تتمثّل باستخدام الجدران الزجاجية في الطبقة الأرضية لكل مسكن بشكلٍ يدعو الجيران للنظر إلى داخل منازل بعضهم.

واعترف ياماموتو بأنّه يمكن اعتبار الأمر انتهاكًا للخصوصية.

وفي البداية، شعر السكان وكأنهم يعيشون في "حوض أسماك"، كما يتذكر المهندس المعماري. لكنهم أصبحوا يتقبلون هذه الفكرة مع مرور الوقت.

وأثّرت فكرة الشفافية على الكثير من أعمال ياماموتو، ولكن ليس من ناحية الإسكان فقط، إذ أنّها تجسدت عبر الواجهة الزجاجية، والجدران، والأرضيات الشفافة لمحطة الإطفاء التي صمّمها في هيروشيما.

ووفر التصميم للمشاة لمحة نادرة داخل مؤسسة غالبًا ما تُخفي عملياتها الداخلية.

تغيير النظام

رجل إطفاء يتدرب داخل محطة Hiroshima Nishi للإطفاء. Credit: Courtesy Tomio Ohashi

وأكّد ياماموتو أنّه "من السهل جدًا إنشاء مساحة مجتمعية ومساحة عامة"، واضعًا قيَمَه في إطار العودة إلى الطريقة التي عملت بها الأماكن العامة في أوروبا خلال العصور الوسطى، أو في اليابان بعصر "إيدو".

ومع ذلك، تقف السياسة والأرباح في الطريق أحيانًا.

وأعرب ياماموتو عن خيبة أمله، فبعد مرور أكثر من 30 عامًا على إكمال مشروعه السكني المذكور أعلاه في كوماموتو، إلا أنّ رؤيته للمحلات التجارية والمقاهي التي تحتل المناطق السفلية لم تؤت بثمارها بعد بسبب لوائح تقسيم المناطق المحلية.

وأضاف أنّ التحدي الأكبر ربما يأتي من مطوري العقارات المعتادين على الترويج لفوائد المنازل الخاصة المستقلة.

وقال الياباني: "بطبيعة الحال، الدعم السياسي مهم جدًا. ولكنني أعتقد أنّ على المطورين تغيير ذهنيّتهم قليلاً. وهم يعتقدون أن فكرة وجود بيت واحد لعائلة واحدة هي أفضل وسيلة. أقترح على المطورين التالي: غيّروا النظام".

ويُعد ياماموتو، الذي أكمل أيضًا مبانٍ في الصين، وسويسرا، أحدث شخصية ضمن سلسلة من الفائزين المُعترف بهم لالتزامهم بالمجالين العام والمدني.

وسيحصل المهندس المعماري الياباني على 100 ألف دولار وميدالية برونزية.