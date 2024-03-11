أزياء برّاقة أضاءت السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز "الأوسكار"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت النجمات السجادة الحمراء في مسرح دولبي بهوليوود، الأحد، حيث وصلن إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار متألقات بإطلالات برّاقة مشغولة بالترتر، وارتدين فساتين آخاذة نابضة بالحياة.

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو بفستان مبهر من تصميم "أرماني بريفيه" يتميز بزخارف تشبه الريش عند منطقة الخصرCredit: Kevin Mazur/Getty Images

ومن بين الإطلالات المبهرة التي خطفت الأضواء خلال الأمسية الأنيقة - وإن كانت خالية من المغامرة إلى حد ما- على السجادة الحمراء، كان فستان الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو بتوقيع "أرماني بريفيه"، وفستان الممثلة الأمريكية غابرييلي يونيون من توقيع "كارولينا هيريرا"، وفستان الممثلة الماليزية ميشيل يوه المصمم خصيصا من علامة "بالنسياغا"،

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
تألقت ميشيل يوه بفستان مصمم خصيصا نسّقته مع قفازات أوبرا سوداء أنيقةCredit: Mike Coppola/Getty Images

وفي الواقع، اختار عدد لا بأس به من الحضور إطلالات أحادية باللون الأسود أو الأبيض.

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
"في استراحة نادرة من عالم باربي الوردي، تألقت مارغوت روبي بفستان أسود لامع من "فيرساتشي" نسقته مع مجوهرات من علامة المجوهرات الأمريكية Fred LeightonCredit: Mike Coppola/Getty Images

ورغم أن بطلة فيلم "باربي"، مارغوت روبي، أخذت استراحة نادرة من عالم الدمية الوردي باختيارها فستانا أسودا لامعا من توقيع "فيرساتشي"، إلا أن زميلتها التي شاركتها البطولة، أمريكا فيريرا، اختارت إضافة لمسة لامعة على فستانها الوردي المعدني من تصميم دار "فيرساتشي".

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حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
"وصلت نجمة فيلم "باربي" أمريكا فيريرا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 مرتدية فستانًا ورديًا مصمم خصيصا من توقيع دار "فيرساتشي" ومجوهرات جريئة من علامة المجوهرات الإيطالية "بوميلاتو.Credit: JC Olivera/Getty Images

وبالمثل، اختارت كل من الممثلة الإنجليزية سينثيا إريفو والمغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي ارتداء فساتين ذات ألوان رمزية، إذ اعتمدت الأولى فستانا من توقيع "لوي فويتون" جلدي باللون الأخضر الزمردي، والثانية ارتدت ثوبا من توقيع  جيامباتيستا فالي وردي اللون.

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
يبدو أن أريانا غراندي تلمّح إلى دورها كساحرة في الفيلم القادم "Wicked" مع فستانها الوردي الذي يتميز بمرفقات خصر أشبه بالوسادة .Credit: David Swanson/AFP/Getty Images

وشهد موسم الجوائز هذا الكثير من الإطلالات ذات تفاصيل الأزهار والفساتين الشفافة.

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حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
أطلت أنيا تايلور-جوي بفستان من توقيع "كريستيان ديور" يتميز بطبقات من البتلات المبهرة المستوحاة من لوحة "ولادة فينوس" لبوتيتشيلي.Credit: Mike Coppola/Getty Images

وكانت السجادة الحمراء تزخر بالفساتين المستوحاة من  الأصداف، بدءًا بفستان الممثلة الأمريكية آنيا تايلور جوي، من توقيع دار "كريستيان ديور" للأزياء الراقية، المستوحى من لوحة "ولادة فينوس" للفنان الإيطالي من عصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي، إلى إطلالة الممثلة البريطانية المرشّحة لجائزة أفضل ممثلة، كاري موليجان، من توقيع "بالينسياغا" التي تميزت بتنورة حورية بحر أنيقة.

 

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
أطلت إيما ستون، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة عن أدائها في فيلم "Poor Things" ، بفستان مصمم خصيصاً من "لوي فويتون" مع خصر مزيّن بتنورة واسعة وتفاصيل على شكل صدفة.Credit: Christina House/Los Angeles Times/Getty Images

وفي مكان آخر، خطفت الممثلة الأمريكية إيما ستون الأضواء بفستان مصمم خصيصا مستوحى من الصّدف من توقيع "لوي فويتون"، يتميز بخصر مزيّن بتنورة واسعة، في حين بدت هيلي ستاينفيلد ساحرة بتصميم من توقيع دار إيلي صعب للأزياء الراقية باللون الأخضر الفاتح.

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
وصل رايان غوسلينغ، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "باربي"، ببدلة مصممة خصيصا من توقيع "غوتشي" مبطنة بالترتر الفضيCredit: Mike Coppola/Getty Images

وكانت الملابس الرجالية في تلك الأمسية بسيطة نسبيًا مقارنة بالمعتاد على السجادة الحمراء الأكثر رسمية في هوليوود. وحتى الممثلين المعروفين ببدلاتهم الملونة مثل رايان غوسلينغ، الذي أطل ببدلة من توقيع دار"غوتشي"، تمسكوا جميعهم إلى حد كبير باللون الأسود، رغم أن العديد منهم أضاف الزينة مثل الدبابيس والأساور. ومع ذلك، قرر غوسلينغ تغيير إطلالته إلى بدلة باللون الوردي الفاتح خلال أدائه للأغنية الأصلية المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية "I'm Just Ken" خلال الحفل.

رامي يوسف
رامي يوسف يحضر حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ 96 متزينا بدبوس أحمر كجزء من حملة Artists4Ceasefire التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزةCredit: Marleen Moise/Getty Images

وفي هذه الأثناء، استخدم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، والممثلان الأمريكيان مارك روفالو وماهرشالا علي، ستراتهم للدعوة إلى وقف إطلاق النار بالحرب في غزة.

حفل توزيع جوائز "الأوسكار"
وصلت بيلي إيليش، الفائزة بجائزة أفضل أغنية أصلية، إلى الحفل ببدلة من توقيع "شانيل"Credit: JC Olivera/Getty Images

وانضم إليهم عدد قليل من الحاضرين الآخرين – بما في ذلك مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش، وشقيقها المغني المعروف باسم  فينيس، والمخرجة الأمريكية إيفا ديفورني، وكوانا تشيسينغهورس – بإرتداء دبابيس حمراء كجزء من حملة "Artists4Ceasefire" (فنانون مع وقف إطلاق النار).

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