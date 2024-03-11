أزياء برّاقة أضاءت السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز "الأوسكار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت النجمات السجادة الحمراء في مسرح دولبي بهوليوود، الأحد، حيث وصلن إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار متألقات بإطلالات برّاقة مشغولة بالترتر، وارتدين فساتين آخاذة نابضة بالحياة.
ومن بين الإطلالات المبهرة التي خطفت الأضواء خلال الأمسية الأنيقة - وإن كانت خالية من المغامرة إلى حد ما- على السجادة الحمراء، كان فستان الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو بتوقيع "أرماني بريفيه"، وفستان الممثلة الأمريكية غابرييلي يونيون من توقيع "كارولينا هيريرا"، وفستان الممثلة الماليزية ميشيل يوه المصمم خصيصا من علامة "بالنسياغا"،
وفي الواقع، اختار عدد لا بأس به من الحضور إطلالات أحادية باللون الأسود أو الأبيض.
ورغم أن بطلة فيلم "باربي"، مارغوت روبي، أخذت استراحة نادرة من عالم الدمية الوردي باختيارها فستانا أسودا لامعا من توقيع "فيرساتشي"، إلا أن زميلتها التي شاركتها البطولة، أمريكا فيريرا، اختارت إضافة لمسة لامعة على فستانها الوردي المعدني من تصميم دار "فيرساتشي".
وبالمثل، اختارت كل من الممثلة الإنجليزية سينثيا إريفو والمغنية والممثلة الأمريكية أريانا غراندي ارتداء فساتين ذات ألوان رمزية، إذ اعتمدت الأولى فستانا من توقيع "لوي فويتون" جلدي باللون الأخضر الزمردي، والثانية ارتدت ثوبا من توقيع جيامباتيستا فالي وردي اللون.
وشهد موسم الجوائز هذا الكثير من الإطلالات ذات تفاصيل الأزهار والفساتين الشفافة.
وكانت السجادة الحمراء تزخر بالفساتين المستوحاة من الأصداف، بدءًا بفستان الممثلة الأمريكية آنيا تايلور جوي، من توقيع دار "كريستيان ديور" للأزياء الراقية، المستوحى من لوحة "ولادة فينوس" للفنان الإيطالي من عصر النهضة ساندرو بوتيتشيلي، إلى إطلالة الممثلة البريطانية المرشّحة لجائزة أفضل ممثلة، كاري موليجان، من توقيع "بالينسياغا" التي تميزت بتنورة حورية بحر أنيقة.
وفي مكان آخر، خطفت الممثلة الأمريكية إيما ستون الأضواء بفستان مصمم خصيصا مستوحى من الصّدف من توقيع "لوي فويتون"، يتميز بخصر مزيّن بتنورة واسعة، في حين بدت هيلي ستاينفيلد ساحرة بتصميم من توقيع دار إيلي صعب للأزياء الراقية باللون الأخضر الفاتح.
وكانت الملابس الرجالية في تلك الأمسية بسيطة نسبيًا مقارنة بالمعتاد على السجادة الحمراء الأكثر رسمية في هوليوود. وحتى الممثلين المعروفين ببدلاتهم الملونة مثل رايان غوسلينغ، الذي أطل ببدلة من توقيع دار"غوتشي"، تمسكوا جميعهم إلى حد كبير باللون الأسود، رغم أن العديد منهم أضاف الزينة مثل الدبابيس والأساور. ومع ذلك، قرر غوسلينغ تغيير إطلالته إلى بدلة باللون الوردي الفاتح خلال أدائه للأغنية الأصلية المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية "I'm Just Ken" خلال الحفل.
وفي هذه الأثناء، استخدم الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف، والممثلان الأمريكيان مارك روفالو وماهرشالا علي، ستراتهم للدعوة إلى وقف إطلاق النار بالحرب في غزة.
وانضم إليهم عدد قليل من الحاضرين الآخرين – بما في ذلك مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش، وشقيقها المغني المعروف باسم فينيس، والمخرجة الأمريكية إيفا ديفورني، وكوانا تشيسينغهورس – بإرتداء دبابيس حمراء كجزء من حملة "Artists4Ceasefire" (فنانون مع وقف إطلاق النار).