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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فازت مصوّرة فرنسية بالجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لهذا العام عن مشروعها الوثائقي حول تعقيم النساء في غرينلاند.

واختيرت جولييت بافي لتكون الفائزة الشاملة في المسابقة السنوية خلال حفل أقيم في لندن، الخميس، عن سلسلتها التي تحمل عنوان "Spiralkampagnen: منع الحمل القسري والتعقيم غير المقصود للنساء في غرينلاند".

وفي نسختها الـ17، تحتفل جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي بالصور القوية التي يتردد صداها مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

حصلت جولييت بافي على لقب أفضل مصورة لهذا العام عن سلسلة بعنوان"Spiralkampagnen: منع الحمل القسري والتعقيم غير المقصود للنساء في غرينلاند". Credit: Juliette Pavy/Sony World Photography Awards

وانطلقت صور بافي الفائزة لتجسيد الأثر الشديد والدائم لحملة تحديد النسل غير الطوعية التي شنّتها السلطات الدنمركية في غرينلاند خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، التي أثرت على آلاف عدة من نساء الإنويت، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهنّ 12 عامًا.

وقع الاختيار على بافي، التي حصلت على جائزة نقدية قدرها 25 ألف دولار، بين الفائزين في الفئات المهنية العشر للمسابقة. وفاز عملها في فئة الأفلام الوثائقية ضمن فئات أخرى تشمل الرياضة، والبيئة، والبورتريه.

توثق لقطة تحمل عنوان الشمس الباردة لتوماس ميروت رحلة استكشافية لركوب الأمواج في فصل الشتاء في أيسلندا. Credit: Thomas Meurot/Sony World Photography Awards

وفي بيان صحفي صدر قبل الحدث، قالت مونيكا الليندي، رئيسة لجنة تحكيم 2024، عن فوز بافي: "أشادت لجنة تحكيم جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي بتصوير جولييت بافي المتعاطف لموضوعاتها، والتقاط الصور لهن بطريقة لائقة وحميمية للغاية، ما يبرز موهبتها الاستثنائية".

اختير ليام مان كأفضل مصور فوتوغرافي لهذا العام عن هذه الصورة لبزوغ القمر فوق التشكيل الصخري Old Man of Storr في اسكتلندا. Credit: Liam Man/Sony World Photography

وحصل ليام مان، مصور المناظر الطبيعية من المملكة المتحدة، على لقب أفضل مصور فوتوغرافي عن فئة الإبداع المفتوح لهذا العام عن لقطته الخيالي التي تصوّر تشكيل الصخور Old Man of Storr على جزيرة سكاي باسكتلندا، والتي التقطت في وقت متأخر من الليل أثناء هبوب عاصفة ثلجية قوية.

فازت الفرنسية ماهي إليبي بفئة البيئة عن صورها للسكان الأصليين ونحل ميليبونا في المكسيك تصوير: Mahé Elipe/Sony World Photography Awards

وحصلت سلسلة ترصد المناظر الطبيعية والحياة البرية والناس في واحة جيلا التي تقع جنوب غرب نيو مكسيكو على جائزة الاستدامة، للمصورة الأمريكية كاثلين أورلينسكي.

وأمضت أورلينسكي العقد الماضي في توثيق تأثير أزمة المناخ.

أما عن جائزة المصور الطلابي لهذا العام فكانت من نصيب كايين لويس من بلجيكا، التي قدمت صورة حميمة لعائلة شريكها.

وفي الوقت ذاته، فإن الصورة التي التقطها دانييل موراي البالغ من العمر 15 عامًا لراكب أمواج منفرد على شاطئ فارغ في كورنوال بإنجلترا، أكسبته جائزة المصور الشاب لهذا العام.

التقط دانييل موراي صورة راكب الأمواج المنفرد هذه في مدينة نيوكواي بإنجلترا، التي خولته الحصول على جائزة المصوّر الشاب لهذا العام. Credit: Daniel Murray/Sony World Photography Awards

وحصل المصور المشهور عالميًا سيباستياو سالجادو على جائزة المساهمة المتميزة في التصوير الفوتوغرافي لأعماله المميزة بالأبيض والأسود، والتي التقطها خلال حياته المهنية التي امتدت لخمسة عقود.

من المقرر أن تعرض 40 صورة التقطها سالجادو، الذي يقسم وقته بين وطنه البرازيل وفرنسا، كجزء من معرض يضم أعمال الفائزين في المسابقة والمرشحين النهائيين وغيرهم ممن وقع الاختيار عليهم في القائمة المختصرة، وذلك داخل مجمّع سومرست هاوس في لندن هذا الربيع.

وسيتضمن المعرض أيضًا أعمال الفائز العام الماضي، إدغار مارتينز من البرتغال.

وأثارت مسابقة العام الماضي جدلاً عندما رفض فنان ألماني جائزة الفئة الإبداعية المفتوحة، بعدما كُشف أن مشاركته تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي إرشاداتها، ينص منظمو المسابقة على أن المشاركات "قد تحتوي على تلاعب، ولكن عندما يتم التلاعب بالمشاركات، يجب وصف مدى التلاعب في قسم وصف الصورة عند الإرسال". ومع ذلك، لا يُسمح بمشاركة الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب.