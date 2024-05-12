هل تفكر بشراء ساعتك الفاخرة الأولى؟ إليك ما قد تحتاج لمعرفته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون الإبحار في عالم "الساعات الراقية" أمرًا مخيفًا بالنسبة للمبتدئين. وإذا وجدت نفسك في موقف يمكنك من شراء ساعتك الفاخرة الأولى، فمن المحتمل أن تكون لديك الكثير من الأسئلة.

ومن فهم المصطلحات، إلى معرفة وجهة التسوّق، والأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك أولاً قبل أن تطأ قدمك متجرًا (أو دار مزادات)، وكيفية تجنب شراء منتج مزيف، أجرت CNN البحث بدلاً منك لمعرفة أهم النصائح من الخبراء.

تعلّم اللغة

تمامًا مثل شراء سيارة، هناك بعض المصطلحات الفنية التي يمكن لمشتري الساعات المحتملين الاستفادة من معرفتها. إليك أبرزها:

أجزاء الساعة

Crown (التاج) : مقبض صغير موجود على جانب الساعة يُستخدم لتغيير التاريخ والوقت. في الساعة اليدوية، يُستخدم المقبض لتدويرها حتى تستمر الحركة.

: مقبض صغير موجود على جانب الساعة يُستخدم لتغيير التاريخ والوقت. في الساعة اليدوية، يُستخدم المقبض لتدويرها حتى تستمر الحركة. "Movement"(الحركة) : الآليات المعقّدة التي تجعل الساعة تعمل.

: الآليات المعقّدة التي تجعل الساعة تعمل. "Bezel"(الحلقة الخارجية) : الإطار حول الزجاج الذي يحمي وجه الساعة.

: الإطار حول الزجاج الذي يحمي وجه الساعة. "Lug"(العروة) : الأجزاء التي تربط الساعة بالسوار (الحزام).

: الأجزاء التي تربط الساعة بالسوار (الحزام). "Complication" (التعقيد) : وظيفة الساعة تتجاوز معرفة الوقت. وفي بعض الأحيان يمكن أن تحتوي الساعات على العديد من "التعقيدات" المضافة.

: وظيفة الساعة تتجاوز معرفة الوقت. وفي بعض الأحيان يمكن أن تحتوي الساعات على العديد من "التعقيدات" المضافة. "Tourbillon" (توربيون) : آلية إضافية يُقال إنّها تُحسِّن دقة الساعة. ولا تحتاج معظم الساعات الحديثة إلى توربيون لتكون دقيقة للغاية، لكن الآلية المعقدة غالبًا ما تزيد السعر.

: آلية إضافية يُقال إنّها تُحسِّن دقة الساعة. ولا تحتاج معظم الساعات الحديثة إلى توربيون لتكون دقيقة للغاية، لكن الآلية المعقدة غالبًا ما تزيد السعر. "Quartz movement" (حركة الكوارتز) : ساعة تعمل بالبطارية.

: ساعة تعمل بالبطارية. "Automatic movement" (الحركة الأوتوماتيكية): ساعة ميكانيكية لا تحتاج إلى بطارية لتعمل، إذ تعتمد على حركة المرتدي.

قرّر ما إذا كنت تريد ساعة جديدة أم مستعملة

هل تبحث عن أحدث طراز من علامة رائجة، أم أنك مهتم بالاستثمار في قطعة من التاريخ، أو قطعة كلاسيكية خالدة؟

إذا كانت الساعة التي ترغب بها إصدارًا جديدًا، فضع في اعتبارك أنه غالبًا ما يأتي مع الكثير من الضجة، وقائمة انتظار طويلة، لذا قد تجد نفسك متشوقًا لساعة لا يمكن شراؤها خلال الإطار الزمني الذي تريده.

غالبًا ما يطلب صانعو الساعات الفاخرة من المشترين "إثبات" التزامهم بشكل فعال لشراء نموذج شائع من خلال مطالبتهم بشراء نماذج أقل رواجًا قبل أن يتمكنوا من شراء ساعة أحلامهم، التي يمكن أن تتمتع بقوائم انتظار قد تمتد لأشهر أو سنوات، حسبما ذكرته رئيسة قسم الساعات لدى دار "سوثبي" للمزادات في آسيا، جوي لوك.

وأضافت لوك أنّ بعض العلامات، مثل شركة "Charles Frodsham & Co" المستقلة تتمتع بقائمة انتظار تمتد لـ10 أعوام.

إذا كنت لا تمانع في شراء ساعات مستعملة، فهناك سوق مزدهر للساعات الفاخرة المستعملة، ولكن كن على دراية بالمخاطر إذا كنت لا تتعامل مع وكيل موثوق قادر على تصديق أصالة الساعة.

وفكّر جيدًا في المكان الذي تتسوق فيه. ومن المرجح أن يتطلّب الشراء من بائع غير معروف على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المزيد من التدقيق، مقارنة بتاجر معروف يتمتع بقائمة طويلة من العملاء السابقين.

ولدى دور المزادات، مثل "كريستيز" و"سوثبي"، خبراء داخليون مكلّفون بفحص الساعات التي يبيعونها، كما تقوم منصات السلع المستعملة الأحدث مثل "Chrono24" بالتحقق من جميع التجار الموجودين على موقعها.

اشتر الساعة للأسباب الصحيحة وفكر في ما تحتاجه منها

لا تلتفت إلى الضجيج الذي يحيط بساعة معينة، ، فشراء ساعة يعد استثمارًا شخصيًا، وسترغب في ارتدائها لفترةٍ طويلة. وكن حذرًا أيضًا إذا كانت قيمة إعادة البيع هي الدافع الرئيسي بالنسبة لك.

وخلال مقابلة بمعرض " Watches and Wonders" (الساعات والعجائب) في جنيف، قال تيم ستراك، وهو مؤسس ورئيس منصة إعادة بيع الساعات الرائدة "Chrono24": "أنا دائمًا (أنصح) بعدم النظر إلى العوائد المالية أولاً".

وتابع: "انظر إلى العائد العاطفي، ما الذي يعجبك حقًا، وما الذي يجعلك تبتسم في كل مرة تنظر فيها إلى قطعةٍ ما؟"

وتوافق لوك على ذلك قائلة: "اختر دائمًا ساعتك المفضّلة. إذا لم تعجبك الساعة واشتريتها لغرض الاستثمار، فسيذهب جهدك سدى، فهي ستبقى في الخزنة إلى الأبد".

وبدلا من ذلك، اسأل نفسك: لماذا أحتاج إلى الساعة؟ هل سأرتديها خلال ممارسة رياضة التنس؟ أو لتوقيت المدة التي تستغرقها خلال دورات السباحة؟ وفي هذه الحالة قد تحتاج إلى ساعة رياضية قوية، ومقاومة للماء، وبدرجة عالية من الدقة، وفقًا لما ذكرته لوك.

وربما ترغب بشراء ساعة رسمية أنيقة لارتدائها خلال حفلة زفاف، أو البحث عن تحفة ميكانيكية، أو قطعة ذات تصميم فريد.

وتنصح لوك المبتدئين بالالتزام بالعلامات التجارية الرائدة المتمتعة بتاريخ طويل.

وشرحت لـCNN أن هذه العلامات التجارية "لديها سمعة أفضل من حيث الجودة".

كما تتوفر عنها المزيد من المعلومات بشكلٍ يسهل على المبتدئين إجراء البحث والتحقق من الأسعار التاريخية ومقارنتها.

وأشارت لوك إلى أنّ أسعار منتجات هذه العلامات مستقرة نسبيًا مقارنةً بالعلامات التجارية الأقل شهرة.

جرّب ارتداء الساعة، ولا تكتف بالنظر

تجنب شراء أي شيء لا يمكنك تجربته بنفسك. ولمجرد أنّ الساعة تبدو جذابة في إعلان ما، أو على معصم أحد المشاهير، فهذا لا يعني بالضروروة أنّها ستناسبك.

ويمكن أن تبدو الساعات مختلفة تمامًا في الحياة الواقعية، وهذا ما اكتشفه هاوي الجمع، كارلوس بانغ، وهو مؤسس مشارك لنادي "Horology Club"، خلال تجربة ساعة "Patek 3940".

وشرح أنّ تلك الساعة تتمتع بقطْر يبلغ 36 مليمترًا، وهو أمر قد يُعتبر صغيرًا،

"ولكن، بمجرد تجربتها، فإنها أكثر امتلاءً بفضل طريقة تصميم الحزام".

وتذكر أنك سترتدي الساعة لفترات طويلة من اليوم، لذا فإن الراحة ضرورية.

وخذ بعين الاعتبار وزن الساعة، والمادة التي صُنِع منها الحزام على سبيل المثال.

لا تملك ثمن الساعة التي تحبها؟ قد تجد تصميمًا بسعر مناسب من المصمم ذاته

أثناء بحثه عن ساعة ليرتديها في حفل زفافه، رأى بانغ ساعة من "Audemars Piguet" بسعر باهظ.

وقال: "لقد أحببت تلك الساعة حقًا.. لكن في ذلك الوقت لم يكن لدي الكثير من المال".

وبدلاً من ذلك، أجرى بانغ البحث، ووجد المصمم، جيرالد جينتا، الذي صنع ساعات لعلامات تجارية أخرى بأسعار معقولة.

وأضاف: "أخذت ساعة IWC Ingenieur في النهاية. قمت بشرائها مستعملة، وهي الساعة التي ارتديتها في حفل زفافي، ولا تزال معي إلى اليوم".

لا تتعجل

ينصح المؤسس المشارك لنادي "Horology Club"، جوناثان تشان، ومقره هونغ كونغ، بعدم التعجل في اتخاذ القرار، إذ من الأفضل في بعض الأحيان التسوّق دون أي نية حقيقية للشراء.

وقال: "امنح نفسك الوقت الكافي لاكتشاف تصاميم مختلفة وتجربتها، سواءً كان ذلك من خلال الذهاب إلى متاجر مختلفة، أو زيارة دور المزادات".