مصممة عراقية تعيد تخيل بغداد بالذكاء الصناعي..كيف تبدو المدينة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من شأن هذا الهياكل الساحرة أن تذكرك ببعض المعالم المعمارية الشهيرة التي ترتبط بالعراق، مثل بوابة عشتار، والحدائق المعلقة، والمئذنة "الملوية" في المسجد الجامع الكبير.

ولمن يرغب بتعلم المزيد والانتقال إلى هذه المواقع، فستُحزنه معرفة أنّها ليست جزءًا من مشروع عقاري طموح قيد الإنشاء، وهي ليست موجودة على أرض الواقع، بل وُلِدت على يد المصممة والمهندسة المعمارية العراقية، سمر الصافي، بهدف تجسيد حبّها لمسقط رأسها، العاصمة بغداد.

قامت المصممة العراقية، سمر الصافي، بإعادة تخيل بغداد بمساعدة الذكاء الاصطناعي. Credit: Samar Alsafi

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قالت الصافي: "ألهمني التاريخ الغني والتراث الثقافي لبغداد، وشرعتُ في رحلة لإعادة تصور منظر المدينة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي".

واقع بديل

هذا المشروع ناجم من الحب العميق التي تشعر به الصافي تجاه مسقط رأسها. Credit: Samar Alsafi

وفي الصور التي شكّلتها بمساعدة برنامج يُدعى "Midjourney"، لم ترغب الصافي الاحتفال بالتراث المعماري لمدينة بغداد فحسب، بل بالنسيج الغني للثقافة العراقية أيضًا.

وفي هذا الواقع البديل، جمعت المصممة والمهندسة المعمارية العراقية بين التصاميم المستوحاة من زقورات (معابد) بلاد ما بين النهرين، والعناصر المعمارية البابلية، والعباسية، والطاقة الحيوية لشوارع العاصمة بغداد.

تسدّ العمارة الفجوة بين التقليد والحداثة، على حد تعبير المصممة العراقية التي تبلغ من العمر 23 عامًا. Credit: Samar Alsafi

وأوضحت الصافي: "تُظهر هذه الصور بغداد كمدينة ديناميكية ومتطلعة إلى الأمام تمزج تاريخها الغني بالحياة الحضرية المعاصرة".

إمكانيات المستقبل

هذه المشاهد تُظهر بغداد كمدينة ديناميكية. Credit: Samar Alsafi

وأحسَت الصافي من خلال هذه السلسلة كما لو أنّها ألقت نظرة خاطفة على ما كان يمكن أن تُصبح عليه بغداد، لو أنّ التاريخ تطور بشكلٍ مختلف.

وشرحت قائلة: "أثارت هذه الصور مزيجًا من المشاعر، ومنها الأمل تجاه ما كان يمكن أن يحدث، والإعجاب بإمكانيات المدينة، وربما لمسة من الحنين إلى المسار الذي لم يتم اتخاذه".

يستحضر هذا اللون الأزرق الزاهي بوابة عشتار الشهيرة. Credit: Samar Alsafi

ولكن بدلاً من التركيز على الماضي، تشعر المصممة العراقية بالتفاؤل تجاه المستقبل.

وحظي هذا المشروع بردود فعل إيجابية من العراقيين وغيرهم على حدٍ سواء، إذ أشارت الصافي إلى أن الكثيرين من رواد الإنترنت عبروا عن رغبتهم في تحول هذه الصور إلى حقيقة.

تأمل المصممة إثارة مشاعر الفخر والحنين بين العراقيين، وإثارة فضول الجمهور العالمي. Credit: Samar Alsafi

وأكدّت المصممة العراقية أن "ذلك شهادة على قدرة الفن والخيال على إثارة المشاعر، وتجاوز الحدود، والتفاعل مع الأشخاص من خلفيات متنوعة".