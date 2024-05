أبرز إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أُسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي يوم السبت، وبطبيعة الحال، كان الحدث الذي استمر لمدة أسبوعين أقرب إلى كونه عرضا للأزياء، حيث توافد عدد كبير من المخرجين، والممثلين، والكتاب المشهورين على ممشى "بروميناد دو لا كروازيت" المقدّس.

وهذا العام، ذهبت جائزة السعفة الذهبية إلى فيلم "Anora"، وهو فيلم كوميدي رومانسي معاصر.

سيلينا غوميز ترتدي فستانا من تصميم "جيامباتيستا فالي" بتاريخ 19 مايو/ أيار Credit: Andreas Rentz/Getty Images

والجدير بالذكر أن جائزة أفضل ممثلة تقاسمتها أربعة ممثلات هن سيلينا غوميز، وكارلا صوفيا جاسكون، وأدريانا باز، وزوي سالدانيا، عن أدوارهن في الفيلم الكوميدي الموسيقي "إميليا بيريز".

ومنحت الجائزة الكبرى لفيلم "All We Imagine as Light" للمخرجة الهندية بايال كاباديا، والذي يُعد بمثابة فوز تاريخي للهند، إذ أنه أول فيلم هندي يتنافس في المسابقة الرئيسية للمهرجان منذ 30 عامًا.

مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ بإطلالة من توقيع "شانيل" والممثل الفرنسي عمر سي بإطلالة من "بربري"، وهما من بين أعضاء لجنة تحكيم المهرجان. Credit: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

وكانت مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ، والنجمة الصاعدة في فيلم "Killers of the Flower Moon"، ليلي جلادستون، والممثل الفرنسي عمر سي، من بين أعضاء لجنة تحكيم المهرجان.

نيا تايلور جوي بفستان من تصميم سيمون بورت جاكيموس في 14 مايو/أيار Credit: Arnold Jerocki/GC Images/Getty Images

وخلال المهرجان، عرض الجزء الجديد من فيلم "Mad Max" بعنوان "Furiosa"، بطولة الممثلة الأمريكية أنيا تايلور-جوي، لأول مرة على الشاشة الفضية، وكذلك فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" الذي بلغت تكلفته 120 مليون دولار، وهو من بطولة الممثل الأمريكي آدم درايفر.

إيما ستون ترتدي فستاناً مصمم خصيصا من توقيع "لوي فيتون" بتاريخ 17 مايو/أيار Credit: Lionel Hahn/Getty Images

وعرض لأول مرة فيلم "Kinds of Kindness"، حيث لعبت الممثلة الأمريكية إيما ستون دور البطولة إلى جانب الممثل الأمريكي جيسي بليمونز، الحائز على جائزة أفضل ممثل في المهرجان.

وتتمتع مدينة كان بتاريخ موثّق جيدًا من اللحظات البارزة في عالم الأزياء، ومن الواضح أن هذا العام لم يكن استثناءً.

وفيما يلي، بعض من أبرز الإطلالات السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

بيلا حديد بفستان شفاف بمنطقة الصدر من توقيع "سان لوران" في 20 مايو/ أيار Credit: David Boyer/Abaca/Sipa USA

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت كيت بلانشيت ترتدي تصميم علامة "جان بول غوتييه" من توقيع المصمم حيدر أكرمان في 20 مايو. Credit: Samir Hussein/WireImage/Getty Images

عارضة الأزياء الفرنسية الصومالية روضة محمد

عارضة الأزياء الفرنسية الصومالية روضة محمد بفستان من تصميم علامة Cheney Chan يوم 20 مايو. Credit: Kristy Sparow/Getty Images

نعومي كامبل

نعومي كامبل ترتدي فستاناً من توقيع "شانيل" بتاريخ 15 مايو Credit: Gisela Schober/German Select/Getty Images

عارضة الأزياء الكندية كوكو روشا