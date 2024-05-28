أبرز إطلالات السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أُسدل الستار على فعاليات مهرجان كان السينمائي يوم السبت، وبطبيعة الحال، كان الحدث الذي استمر لمدة أسبوعين أقرب إلى كونه عرضا للأزياء، حيث توافد عدد كبير من المخرجين، والممثلين، والكتاب المشهورين على ممشى "بروميناد دو لا كروازيت" المقدّس.
وهذا العام، ذهبت جائزة السعفة الذهبية إلى فيلم "Anora"، وهو فيلم كوميدي رومانسي معاصر.
والجدير بالذكر أن جائزة أفضل ممثلة تقاسمتها أربعة ممثلات هن سيلينا غوميز، وكارلا صوفيا جاسكون، وأدريانا باز، وزوي سالدانيا، عن أدوارهن في الفيلم الكوميدي الموسيقي "إميليا بيريز".
ومنحت الجائزة الكبرى لفيلم "All We Imagine as Light" للمخرجة الهندية بايال كاباديا، والذي يُعد بمثابة فوز تاريخي للهند، إذ أنه أول فيلم هندي يتنافس في المسابقة الرئيسية للمهرجان منذ 30 عامًا.
وكانت مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ، والنجمة الصاعدة في فيلم "Killers of the Flower Moon"، ليلي جلادستون، والممثل الفرنسي عمر سي، من بين أعضاء لجنة تحكيم المهرجان.
وخلال المهرجان، عرض الجزء الجديد من فيلم "Mad Max" بعنوان "Furiosa"، بطولة الممثلة الأمريكية أنيا تايلور-جوي، لأول مرة على الشاشة الفضية، وكذلك فيلم الخيال العلمي "Megalopolis" الذي بلغت تكلفته 120 مليون دولار، وهو من بطولة الممثل الأمريكي آدم درايفر.
وعرض لأول مرة فيلم "Kinds of Kindness"، حيث لعبت الممثلة الأمريكية إيما ستون دور البطولة إلى جانب الممثل الأمريكي جيسي بليمونز، الحائز على جائزة أفضل ممثل في المهرجان.
وتتمتع مدينة كان بتاريخ موثّق جيدًا من اللحظات البارزة في عالم الأزياء، ومن الواضح أن هذا العام لم يكن استثناءً.