في المغرب.. فنان يوثق بقايا استعمارية "منسية" بين الأراضي المقفرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من حطام سفينة إسبانية صدئة، إلى مصنع مهجور لمعالجة الفوسفات. هذه هياكل كان من المفترض أن تجسد الحضور المعماري الأوروبي في المغرب، ولكنّها اليوم ليست إلا أنقاضًا منسية ومهترئة.
وتُعتبر هذه الهياكل للفنان البصري، حكيم بنشقرون. موضع اهتمام مشروع بعنوان "ضائع في المغرب" (Lost in Morocco).
ويعتبر بنشقرون المشروع إلى جانب كونه سلسلة فوتوغرافية، بمثابة بحثٍ متعمّق عن بقايا العمارة الاستعمارية المفقودة في جميع أنحاء البلاد بآثارها "المنسية".
وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال الفنان: "لقد تحولت مشاريعهم وطموحاتهم المعمارية إلى أنقاض، وبقايا مباني تم نسيان غرضها الأصلي مع مرور الوقت".
بُعد روحي وتاريخي
أكّد بنشقرون أنّ الفكرة لا تتمثل في إعادة كتابة الماضي، إذ يُعتبر التصوير الفوتوغرافي شكلاً من أشكال الفن المنقوش في الحاضر.
وقال: "تمزج بين الحنين العاطفي للآثار، وفضول مهندس معماري لتجربة أشكال أدت لإنتاج كنيسة، أو تلفريك بحري، أو بعض الثكنات العسكرية ببساطة".
وأشار بنشقرون إلى وجود هدف من اختيار اللونين الأبيض والأسود، يتمثل بإضافة "بُعد طيفي كأن القصد نقل الشعور المخيف الذي يتكرّر عند السفر عبر مدن الأشباح هذه، وهذه الأراضي الخالية المخيفة، كما لو أنها ملوَّثة بماضٍ لن يختفي".
رحلة برية لا نهائية
وأوضح بنشقرون أن المشروع احتاج إلى الكثير من الصبر والشغف، حيث كان البحث عن هذه الهياكل المنسية "عمليةً معقدة"، قائلًا إنّها "عملية بحث طويلة عبر خرائط من فترات مختلفة، وأعمال أكاديمية أدبية أيضًا".
واختفت بعض تلك الأماكن من الخرائط الحديثة، ما يعني أنّه اضطر للجمع بين الخرائط القديمة والجديدة، لاستنتاج مواقعها المنسية.
ووصف الفنان المشروع بكونه "رحلة برية لا تنتهي أبدًا"، إذ أنّه قام بالبحث عن هذه الأماكن لأكثر من 10 أعوام، مع سفره أكثر من 35 ألف كيلومترًا من شمال البلاد إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها.
وقال بنشقرون: "يمكن للبحث عن المواقع أن يكون أمرًا مُحِبطًا لأنّ العديد من هذه الأماكن قد اختفى حرفيًا من دون أن يترك أثرًا. هناك أيضًا مناطق لم يعد من الممكن الوصول إليها اليوم".
وأكّد المغربي: "لست متأكدًا من أنّ هذا المشروع سينتهي قط".