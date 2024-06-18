"بيكاسو السعودية"..فنان يلفت الأنظار برسومات ذات طابع ثقافي محلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند مشاهدة هذه الرسومات للمرّة الأولى، قد تعتقد أنها تعود للفنان التشكيلي الشهير، بابلو بيكاسو. لكن طابعها السعودي سيدفعك للتفكير مرّتين بهوية صاحبها.
وهذا ما سعى إليه فيصل الخريجي في أعماله التي تتمتع بأسلوب فني محلّي يمزج ما بين عدّة مدارس فنيّة.
وقال الخريجي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "سُمّيت ببيكاسو السعودية بسبب اتباعي أسلوب الرسم التكعيبي، والذي يُعتبر الأساس لهذه المدرسة الفنيّة".
وتُعدّ الثقافة السعودية من أكبر مصادر الإلهام للخريجي. وغالبًا ما تكون محور رسوماته.
ويحرص بدوره على إبراز جماليات هذه الثقافة من خلال:
- العادات والتقاليد
- الأزياء والنقوش
- كرم الضيافة
وحازت أعمال الفنان السعودي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تلّقى ردود فعل إيجابية من مُحبّي الثقافة والفن بجميع أنواعه.
وأوضح: "تسعى غالبية لوحاتي لإبراز جمال الثقافة السعودية بشكل مختلف وفريد من نوعه".
ويُذكر أن الخريجي يعمل كمدير تسويق لإحدى العلامات التجارية في مجال الأغذية، ويُمارس الفن كهواية فقط، ما يُعطيه الحرية في الإبداع وعدم الشعور بالضغط لإنتاج رسوماته خلال فترة زمنية محددة.
وشارك بأعماله في العديد من المعارض الفنيّة بمدن مختلفة، من بينها لندن، والرياض، وبوسطن، وجدّة.