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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ قرية "القصار" التراثية، التي تقع على بُعد 5 كيلومترات فقط من محافظة جزر فرسان، واحدة من أهم المواقع السياحية الموجودة بالسعودية.

Credit: Instagram/eldopeali

وتُقدم عدسة المصور السعودي، علي الزهراني، جولة بصرية ساحرة داخل القرية، التي يقصدها الزوار على مدار العام.

وقال الزهراني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لفتت انتباهي المنازل القديمة في القرية، ما دفعني إلى تصويرها، وإظهار جمالها للناس".

تحتضن القرية ما يزيد عن 400 منزل تم توزيعها على 5 حارات، تفصلها ممرات لا يتجاوز عرضها الـ3 أمتار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

تُعد جميع الحارات متّصلة بطريق رئيسي يخترق القرية من شمالها حتى جنوبها، مرورًا بجامع القرية وساحة خاصة للأفراح والمناسبات.

Credit: Instagram/eldopeali

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التراث السعودية أن جدران المنازل قد بُنيت من الحجارة، في حين أن الأسقف استخدمت "جريد النخيل" أو "شجر الدوم" لتشييدها.

Credit: Instagram/eldopeali

تعود أهمية القرية إلى كونها بمثابة منتجع صيفي يقضي فيه أهالي فرسان ما يزيد عن 3 أشهر متزامنة خلال موسم يُعرف باسم "العاصف"، والذي اشتق اسمه من الرياح الشمالية الغربية شديدة الحرارة.

في هذا الوقت، يقوم الأهالي بجني الرطب، والاستمتاع بظلال النخيل، واعتدال الأجواء، ووفرة المياه العذبة من الآبار التي حُفرت لأغراض الشرب وري المزارع.

Credit: Instagram/eldopeali

وقال الزهراني: "تستطيع أن تستشعر بساطة المكان والحياة القديمة عند التجوّل في القرية".

Credit: Instagram/eldopeali

رغم أن القرية مهجورة حاليًا، إلّا أنها تُعدّ مزارًا سياحيًا لزوّار الجزيرة.