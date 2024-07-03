السكوت يعم أكبر مهرجان موسيقي في المملكة المتحدة..والسبب فستان مغنية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- نظمت الفنانة، مارينا أبراموفيتش، وقفة صمت جماعية لمدة سبع دقائق في أكبر مهرجان موسيقي في المملكة المتحدة، الجمعة.

ظهرت الفنانة الصربية بفستان أبيض اللون شكّل علامة السلام عندما مدّت ذراعيها إلى الجانبين.

واشتهرت أبراموفيتش عالميًا بنهجها الجريء في فن الأداء، إذ دعت في إحدى المرات أفرادًا من الجمهور للتفاعل معها كيفما يحلو لهم خلال جلسة مدتها 6 ساعات.

في نهاية المطاف، أدت مقطوعة في عام 1974، تحمل عنوان "إيقاع 0" إلى تصويب مسدس محشو لرأسها.

نُظِّمت فقرة "سبع دقائق من الصمت الجماعي" للفنانة الصربية، مارينا أبراموفيتش، في اليوم الثالث من مهرجان "غلاستونبري" في المملكة المتحدة. Credit: Joe Maher/Getty Images

وعلى مسرح مهرجان "غلاستونبري" الرئيسي، طلبت أبراموفيتش من الحاضرين في المهرجان، البالغ عددهم 250 ألفًا، التحلي بالصمت والتفكير بحالة الكوكب الذي يُعتر جحيمًا الآن، بحسب قولها.

ووقفت الفنانة الصربية شامخة، حيث مدّت يديها لتكوين علامة السلام بأكمامها البيضاء الضخمة.

استُوحي الفستان، الذي صممه صديقها المدير الإبداعي السابق لعلامة "بربري"، ريكاردو تيشي، من الكيمونو الياباني.

رغم اعتيادنا على رؤية علامة السلام مطبوعة على القمصان، أو الحقائب القماشية، إلا أنّ أداء أبراموفيتش وتيشي على أرض الواقع أقرب إلى قصة إنشاء الرمز المشهور.

وظهر رمز السلام، من تصميم الفنان البريطاني، جيرالد هولتوم، لأول مرة بمسيرة سلام في لندن بعام 1958، ومن ثم تبنته لاحقًا حملة نزع السلاح النووي (CND).

وبعد مرور أكثر من ستة عقود، أصبح رمز السلام واحدًا من أكثر الرموز شهرة في العالم، وخاصة على مدرجات الأزياء.

على مرّ الأعوام، زيّن الرمز حقائب "Baguette" من علامة "فيندي"، والملابس المحبوكة من "ديور".

وفي عام 2014، استخدمت علامة "موسكينو" الرمز لصنع قلادات فاخرة، وفي العام التالي، ظهر الرمز عند علامة "شانيل" على شكل "خربشات" على الحقائب.

وكان زي أبراموفيتش متوافقًا إلى حدٍ كبير مع موضوع مهرجان "غلاستونبري" الشامل لعام 2024، أي السلام.

وشُوهِد رمز هولتوم في جميع أنحاء المهرجان، مع تزيينه لسقف "مسرح السلام" الذي شُيِّد حديثًا.

وعند وقوفها أمام الجمهور، قالت أبراموفيتش: "انظروا كيف يمكننا أن نشعر بالطاقة الإيجابية في الكون بأكمله".