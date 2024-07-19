حذاء رياضي مصنوع من رذاذ سيحدث ضجة في أولمبياد باريس 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رذاذ للشعر.. رذاذ للفساتين.. والآن، رذاذ لحذاء رياضي سيحدث ثورة في مسابقة الماراثون.

تُعتبر العلامة التجارية السويسرية للملابس الرياضية On، الشركة الأحدث التي تتبنّى مواد "رذاذ" متطوّر لحذاء رياضي "ثوري" من صنع الروبوت، تعتقد أنه يمكن أن يحسّن الأداء في دورة الألعاب الأولمبية هذا الشهر.

يتميز الحذاء الرياضي Cloudboom Strike LS بأنه من دون رباط، ووزنه أقل من أحدث جهاز iPhone.

صُمّمت هذه الأحذية الرياضية التي تبلغ قيمتها 330 دولارًا، كي تتمتّع بقدرة أكبر على التكيف، والمرونة، والديناميكية، ولتكون داعمة أكثر من أحذية الجري العادية.

ولهذه الأحذية سجلّ حافل ومقنع: فالعداءة الكينية هيلين أوبيري، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية، والمرأة الوحيدة التي فازت بألقاب عالمية في الأماكن المغلقة، والهواء الطلق، والمسابقات العابرة للبلدان، فازت في ماراثون بوسطن هذا العام وهي ترتدي زوجًا من هذه الأحذية. وسترتديها مجددًا للمنافسة في ألعاب باريس 2024 هذا الصيف.

تعزو شركة On التي تأخذ من زيوريخ مقرّا لها، نجاح أحذيتها إلى مزيج من الميكانيكا الحيوية، وعلم وظائف الأعضاء، والخفة الشديدة. (مقاس الولايات المتحدة 8.5 للرجال يزن 170 غرامًا فقط للحذاء الواحد، وهو أخف بمقدار 100 غرام من أحذية الجري الشائعة من الحجم ذاته).

وقال إيلمارين هيتز، مدير الابتكار الأول، في مقطع فيديو ترويجي نُشر الإثنين: "أكثر من أي شيء آخر، نريد أن نفوز ( يفوز الرياضيون). هذا هو مقياسنا للنجاح".

لا رباط؟ ما من مشكلة. تم تصميم الحذاء سهل الارتداء الذي يشبه الجورب كي يتمتع بقدرة أكبر على التكيف وديناميكية. Credit: On

مع غياب غطاء للكعب أو أربطة أو لسان، يبدو الحذاء الرياضي الشفاف الذي يشبه الجورب وكأنه تخلّى عن جلده. استوحى المصمم يوهانس فويلشيرت الفكرة بعد رؤية مسدس الغراء الساخن الخاص بهالوين الذي يطلق شبكات العنكبوت المزخرفة، حين كان ما زال طالبًا.

وقال فويلشيرت، الذي يشغل الآن منصب المدير الأول للتصاميم الاختبارية الابتكارية لدى شركة On، في مقطع الفيديو الخاص بالعلامة التجارية: "اكتشفت أن هناك طريقة سريعة لإنشاء نسيج خاص لشكل معقد. وبدا لي أنّ الحذاء هو العنصر الصحيح لذلك".

قدم فويلشيرت فكرته في معرض ميلانو للتصميم، حيث لفت انتباه العلامة التجارية السويسرية للملابس الرياضية. وبحسب أون، فإن الجزء العلوي من الحذاء (المادة الموجودة فوق النعل) مصنوع من نوع من البلاستيك الحراري، ويتم تلوينه ووضع العلامة التجارية عليه في ثلاث دقائق، باستخدام ذراع آلية فقط. يتم رش الجزء العلوي دفعة واحدة ويمكن تثبيته على النعل المصنوع من ألياف الكربون والمطاط الرغوي بواسطة الحرارة، وليس الغراء.

وتدعي الشركة أن تقنيتها تقلّل من انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج الجزء العلوي من الحذاء بنسبة 75%، مقارنة بنماذج الأحذية الرياضية الأخرى. وأفاد مارك مورير، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة On، في بيان صحفي، أن المادة، التي يُطلق عليها اسم LightSpray، لديها "القدرة على نقلنا نحو مستقبل دائري أكثر استدامة".

وفقًا لـOn، تنتج الأجزاء العلوية من الحذاء انبعاثات كربونية أقل بنسبة 75% مقارنة بأحذية On الرياضية الأخرى. Credit: On

رذاذ للقياس

سيتم عرض هذه التكنولوجيا مؤقتًا في باريس، في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يتدفق الناس إلى العاصمة الفرنسية لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024. ورغم أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الرياضيون غير أوبيري سيرتدون هذه الأحذية في الألعاب، فقد شارك عدد من الرياضيين الأولمبيين أخيرًا في مسابقات وهم ينتعلون حذاء الجري Cloudboom Strike LS، بينهم عداء المسافات المتوسطة الأسترالي أولي هواري.

وأعربت العلامة التجارية لـCNN عن أملها بأن يستمر الرياضيون الذين يتوجهون إلى باريس، والذين انتعلوا هذه الأحذية سابقًا، مثل العداء الأيرلندي لمسافة 1500 متر لوك ماكان، في خيارهم هذا الصيف.

لقد ارتدى العداؤون الأولمبيون الأحذية الرياضية هذه سابقًا، ويتوقع أن يرتديها المزيد منهم خلال الألعاب المرتقبة في باريس 2024. Credit: On

وOn ليست الشركة الأولى التي قامت بتجربة رش المنسوجات. في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تصدرت دار الأزياء الفرنسية الفاخرة كوبرني عناوين الأخبار عندما رشت فستانًا من تصميمها على عارضة الأزياء بيلا حديد خلال أسبوع الموضة في باريس. دخلت العلامة التجارية في شراكة مع مانيل توريس، التي تنتج علامتها التجارية Fabrican "ملابس في علبة"، منذ أكثر من 20 عامًا. كما تم استخدام الألياف في صناعة مستحضرات التجميل، مع استخدام محاليل "الشعر في علبة" لإخفاء بقع الصلع والشعر الخفيف.

بعدما باتت متاحة للجمهور في مطلع أبريل/ نيسان، سيتم طرح Cloudboom Strike LS للبيع مجددًا للمستهلكين في وقت لاحق من هذا العام.