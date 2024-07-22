دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمال عتيق لا يتكرر"، هذا ما قاله المصور السعودي، زهير الطريفي، لموقع CNN بالعربية، حول جمالية أبواب السعودية، التي يتراوح عمرها بين 30 و40 عامًا.
في أحد أحياء محافظة القطيف، وهي تابعة للمنطقة الشرقية في السعودية، استوقف الطريفي بابًا حديديًا قديمًا يكسوه الصدأ، ويمتاز بزخارف تقليدية فريدة من نوعها، ما دفعه لرصده بعدسة كاميرته.
وقال المصور السعودي: "يحتوي الباب على زخارف حديدية قديمة، وشكل قد لا يتكرّر في الغالب، حيث تم تفصيله في ذلك الزمان بحسب حجم مداخل البيوت".
ويُعدّ هذا الباب من مئات الأبواب التي شهدها الطريفي في حياته. وبمجرد اقترابه من الباب وتمعنه في تفاصيله، لاحظ وجود قفل مزدوج، ما يعني أنه يعكس مواصفات الأمان العالية آنذاك.
وتنتشر الأبواب الحديدية في مختلف الأحياء القديمة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.
وأوضح الطريفي، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2010: " يُقدّر جميع الأشخاص صور الأبواب لأنها غالباً أول ما يتم استبداله أو تجديده في المنازل القديمة".
ويتركز مجال المصور السعودي في توثيق مختلف الأحياء الشعبية والحياة اليومية بالبلاد. وتُعدّ هذه الصور بمثابة امتداد لمشروع فوتوغرافي، يُعرف باسم "حياة الشارع السعودي"، والذي بدأه الطريفي منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح الطريفي: "أُصوّر حياة الشارع العفوية والحياة اليومية بدافع الفضول، وأجد شغفي في التقاط البروتريهات المقرّبة لتفاصيل الوجوه".