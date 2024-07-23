دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يتساءل البعض كيف بدت السعودية في الماضي، وتحديدًا العاصمة الرياض، التي أصبحت اليوم مرادفًا للعمارة المستقبلية وناطحات السحاب الشاهقة.
وقرّر المصور الفوتوغرافي، مشاري الدوسري، أن يتجول بعدسة كاميرته بين أحياء المدينة ويرصد جانبًا ساحرًا، يحمل ذكريات الآباء من فترة طفولتهم.
وتُسلّط هذه السلسة الفوتوغرافية الضوء على ملامح معمارية لبيوت مبينة منذ فترة الخمسينيات حتى الثمانينيات.
ونجح الدوسري، وهو يُمارس التصوير منذ عام 2007، في إبراز تفاصيلها الجمالية من خلال دمج مجموعة مختلفة من السيارات الكلاسيكية بأعماله الفوتوغرافية.
ويتمتع المصور السعودي بالعديد من الأصدقاء الذين لديهم هواية اقتناء السيارات الكلاسيكية.
وبمجرد عثوره على البناء الذي يرغب برصده من خلال عدسة كاميرته، يختار الدوسري سيارة مناسبة، بحيث يكون تاريخ صناعتها مقاربًا من فترة بناء المنزل.
وقال الدوسري، وهو يملك سيارة كلاسيكية ويطمح لاقتناء سيارة أخرى، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اهتمامي بتوثيق البيوت ينبع من إدراكي لأهمية هذه الحقبة الزمنية التي جاءت بين بيوت الطين والبناء الحديث".
وأضاف: "في وقتنا الحالي، أشعر أنّها فترة تستحق التوثيق لما تمتاز به من تنوع وجمال يجب حفظه كجزء من تاريخنا المعماري".
وتُعدّ مدينة الرياض غنيّة بالأحياء التي لا تزال تحافظ على ملامح العمارة الخاصة بتلك الحقبة، ومن بينها:
حي "الملز"
حي "البديعة"
حي "عليشة"
حي "المربع"
وبالنسبة للدوسري، ما تزال مرحلة البحث مستمرة عن بيوت وسيارات كلاسيكية مناسبة لمشروعه الفوتوغرافي.
وقال المصور السعودي إنه "يجب حفظ ملامح تلك الحقبة قبل هدمها، حتى تكون شاهدة على العمارة والإبداع في التصاميم خلال تلك الفترة".