أكثر من 100 ملعقة أثرية استعادت بريقها على السجادة الحمراء.. كيف؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، كيت بلانشيت، قميصاً مصنوعاً من أكثر من 100 ملعقة، ومشت على السجادة الحمراء، الخاصة بحدث أُقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

التُقطت صورة للنجمة الأسترالية مرتدية قميصًا من توقيع العلامة التجارية السويدية "هوداكوفا"، مصنوع من مائة وملعقتين أثرية، في حفل المعجبين بفيلم "بوردرلاندز"، الثلاثاء.

وصمّمت إلين هوداكوفا لارسون الجزء العلوي من القميص، بعدما استوردت مجموعة كبيرة من الملاعق الأثرية من الريف السويدي.

وغالباً ما تستخدم هوداكوفا قطعاً متوارثة في عملها.

وأوضحت في بيان أرسلته إلى CNN، إنّها "تُكرّس نفسها لبناء أول دار أزياء مستدامة بالكامل في العالم، وتغيير منظور صناعة الأزياء حول إمكانيات التدوير".

وتابعت: "من خلال تحويل المواد القديمة إلى سلع فاخرة، تصنع هوداكوفا قطعًا فريدة من نوعها، من خلال إعادة تدوير المواد التي يتم العثور عليها يوميًا".

يتألف قميص الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، من 102 ملعقة فضيّة عتيقة. Credit: Monica Schipper/WireImage/Getty Images

وتُعرف الممثلة بارتداء الإطلالات ذاتها على السجادة الحمراء في مناسبات متعددة، وهو أمر نادر بهوليوود.

ففي العام الماضي أعادت ارتداء بدلة "ألكسندر ماكوين" المصمّمة خصيصاً لها في عرضين منفصلين لفيلمين مختلفين بفارق أربع سنوات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحوّل فيها أدوات المائدة إلى أزياء راقية.

خلال أسبوع الموضة بلندن، في شهر فبراير/ شباط 2023، قامت المصممة ديلارا فينديكوغلو المولودة في تركيا والمقيمة في لندن، بتصميم فستان رائع من السكاكين القديمة.

ومنذ ذلك الحين ارتدت هذا الفستان نجمات مثل إيما كورين وهاري نيف.

وتلعب بلانشيت دور ليليث في فيلم "بوردرلاندز" (2024)، وهو فيلم خيال علمي مبني على لعبة الفيديو الأكثر مبيعاً.

وتدور أحداث الفيلم، الذي أخرجه إيلي روث، حول محاولة مجموعة من الأشخاص، بقدرات مختلفة، العثور على فتاة قوية مفقودة.