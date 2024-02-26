أجمل إطلالات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يكون هناك سوى عدد قليل من التواريخ المتبقية في تقويم موسم الجوائز لعام 2024.
وبالنسبة لجميع كبار مصممين الأزياء وعشاق الموضة في هوليوود الذين كانوا يخزنون أفضل ما لديهم من الفساتين والبدلات، تمثّل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) واحدة من الفرص الأخيرة للفوز بإطلالة سجادة حمراء رائعة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وتُكرّم جوائز SAG الأداء المتميز لممثلي الأفلام والبرامج التلفزيونية للعام الماضي.
ومن الشاشة الكبيرة، حصلت أفلام مثل "باربي" و"أوبينهايمر" على العديد من الترشيحات؛ من الشاشة الصغيرة، كانت مسلسلات "Succession" (الخلافة) و"The Bear" (ذا بير) من بين المسلسلات المتنافسة الرئيسية.
وحدثت لحظة أزياء جديرة بالملاحظة خلال الحفل نفسه، حيث اجتمعت نجمات فيلم "Devil Wears Prada" آن هاثاواي، وإميلي بلانت، وميريل ستريب لتقديم جائزة معًا.
ولكن كان هناك أيضًا عدد من الإطلالات البارزة من المشاهير الآخرين الحاضرين.
وزينت التفاصيل النحتية واسعة النطاق العديد من الفساتين، كما فعلت أنماط الأزهار؛ لم تكن مارجوت روبي هي الممثلة الوحيدة التي ظهرت باللون الوردي. كما احتفظت الأزياء الرجالية بمكانتها الخاصة في تشكيلة الملابس المميزة، مع البدلات الرسمية الملونة والبدلات الأنيقة والمريحة.