أجمل إطلالات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يكون هناك سوى عدد قليل من التواريخ المتبقية في تقويم موسم الجوائز لعام 2024

السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
آلي وونغ ترتدي ثوباً مزخرفاً على شكل ثريا لمصممة الأزياء الهولندية إيريس فان هيربنCredit: Kevin Mazur/Getty Images

وبالنسبة لجميع كبار مصممين الأزياء وعشاق الموضة في هوليوود الذين كانوا يخزنون أفضل ما لديهم من الفساتين والبدلات، تمثّل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) واحدة من الفرص الأخيرة للفوز بإطلالة سجادة حمراء رائعة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

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السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
دانييل بروكس ترتدي فستان متدرج اللون من توقيع كريستيان سيريانوCredit: Frazer Harrison/Getty Images

وتُكرّم جوائز SAG الأداء المتميز لممثلي الأفلام والبرامج التلفزيونية للعام الماضي.

السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
سيلينا غوميز في إطلالة لامعة من توقيع دار "فيرزاتشي"Credit: Gilbert Flores/Variety/Getty Images

ومن الشاشة الكبيرة، حصلت أفلام مثل "باربي" و"أوبينهايمر" على العديد من الترشيحات؛ من الشاشة الصغيرة، كانت مسلسلات "Succession" (الخلافة) و"The Bear" (ذا بير) من بين المسلسلات المتنافسة الرئيسية.

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السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
من جهة اليسار آن هاثاواي ترتدي فستاناً من دار "فيرزاتشي"، وميريل ستريب ترتدي "برادا"، وإيميلي بلانت ترتدي "لوي فيتون"Credit: Frazer Harrison/Getty Images

وحدثت لحظة أزياء جديرة بالملاحظة خلال الحفل نفسه، حيث اجتمعت نجمات فيلم "Devil Wears Prada" آن هاثاواي، وإميلي بلانت، وميريل ستريب لتقديم جائزة معًا.

السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
أريانا جرينبلات، النجمة المشاركة في فيلم "باربي"، ترتدي فستانًا مخمليًا من علامة فيرا وانغCredit: Frazer Harrison/Getty Images

ولكن كان هناك أيضًا عدد من الإطلالات البارزة من المشاهير الآخرين الحاضرين.

السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024
ريس ويذرسبون ترتدي فستانًا لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعبCredit: Frazer Harrison/Getty Images

وزينت التفاصيل النحتية واسعة النطاق العديد من الفساتين، كما فعلت أنماط الأزهار؛ لم تكن مارجوت روبي هي الممثلة الوحيدة التي ظهرت باللون الوردي. كما احتفظت الأزياء الرجالية بمكانتها الخاصة في تشكيلة الملابس المميزة، مع البدلات الرسمية الملونة والبدلات الأنيقة والمريحة.

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