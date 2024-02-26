أجمل إطلالات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز SAG لعام 2024

شاهد.. هذه بعض أبرز اللحظات وأجمل الأزياء في حفل "ميت غالا" لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا يكون هناك سوى عدد قليل من التواريخ المتبقية في تقويم موسم الجوائز لعام 2024.

آلي وونغ ترتدي ثوباً مزخرفاً على شكل ثريا لمصممة الأزياء الهولندية إيريس فان هيربن Credit: Kevin Mazur/Getty Images

وبالنسبة لجميع كبار مصممين الأزياء وعشاق الموضة في هوليوود الذين كانوا يخزنون أفضل ما لديهم من الفساتين والبدلات، تمثّل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) واحدة من الفرص الأخيرة للفوز بإطلالة سجادة حمراء رائعة قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار.

دانييل بروكس ترتدي فستان متدرج اللون من توقيع كريستيان سيريانو Credit: Frazer Harrison/Getty Images

وتُكرّم جوائز SAG الأداء المتميز لممثلي الأفلام والبرامج التلفزيونية للعام الماضي.

سيلينا غوميز في إطلالة لامعة من توقيع دار "فيرزاتشي" Credit: Gilbert Flores/Variety/Getty Images

ومن الشاشة الكبيرة، حصلت أفلام مثل "باربي" و"أوبينهايمر" على العديد من الترشيحات؛ من الشاشة الصغيرة، كانت مسلسلات "Succession" (الخلافة) و"The Bear" (ذا بير) من بين المسلسلات المتنافسة الرئيسية.

من جهة اليسار آن هاثاواي ترتدي فستاناً من دار "فيرزاتشي"، وميريل ستريب ترتدي "برادا"، وإيميلي بلانت ترتدي "لوي فيتون" Credit: Frazer Harrison/Getty Images

وحدثت لحظة أزياء جديرة بالملاحظة خلال الحفل نفسه، حيث اجتمعت نجمات فيلم "Devil Wears Prada" آن هاثاواي، وإميلي بلانت، وميريل ستريب لتقديم جائزة معًا.

أريانا جرينبلات، النجمة المشاركة في فيلم "باربي"، ترتدي فستانًا مخمليًا من علامة فيرا وانغ Credit: Frazer Harrison/Getty Images

ولكن كان هناك أيضًا عدد من الإطلالات البارزة من المشاهير الآخرين الحاضرين.

ريس ويذرسبون ترتدي فستانًا لمصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب Credit: Frazer Harrison/Getty Images

وزينت التفاصيل النحتية واسعة النطاق العديد من الفساتين، كما فعلت أنماط الأزهار؛ لم تكن مارجوت روبي هي الممثلة الوحيدة التي ظهرت باللون الوردي. كما احتفظت الأزياء الرجالية بمكانتها الخاصة في تشكيلة الملابس المميزة، مع البدلات الرسمية الملونة والبدلات الأنيقة والمريحة.