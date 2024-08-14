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سيارة "مرسيدس-بنز" من المستقبل.. كيف تبدو من الداخل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد سيارة "مرسيدس بنز W196 Streamliner" من طراز عام 1954، التي تتراوح قيمتها بين 50 و70 مليون دولار، من السيارات التاريخية التي يُرتقب أن تُباع بواسطة متحف "إنديانابوليس موتور سبيدواي".

وتُعتبر المركبة الأهم بين مجموعة مختارة، من أكثر السيارات المرغوبة في العالم المعروضة للبيع بالمزاد، وقادها سائقي سباقات مشهورين، مثل خوان مانويل فانجيو، وستيرلينغ موس، وفقًا لبيان صادر عن دار "آر إم سوزبي" للمزادات (RM Sotheby’s).

ستكون سيارة "مرسيدس بنز" هذه جزءًا من السيارات المعروضة للبيع. Credit: Sotheby's

وقاد فانجيو السيارة أولاً، في سباق في بوينس آيرس بالأرجنتين، قبل أن يقودها موس بعد عام في سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في عام 1955 بمونزا، حيث سجّل أسرع لفة في السباق.

وهناك مركبة أخرى شهيرة من المقرر أن تُطرح للبيع لجمع الأموال للمتحف، وهي سيارة "فيراري 250LM" من طراز عام 1964، شاركت في سباق "لومان 24 ساعة" ثلاث مرات، وفازت بها في عام 1965، بالإضافة إلى سيارة "شيفروليه كورفيت SS Project XP64" من طراز عام 1957، إضافةً إلى سيارة "فورد GT40 MkII" من طراز عام 1966.

فازت سيارة "فيراري 250LM" في سباق "لومان 24 ساعة" في عام 1965. Credit: Sotheby's

وأفاد الرئيس العالمي للمزادات في "آر إم سوزبي"، جورد داف، في البيان: "ستكون هذه المركبات من أهم السيارات التي بيعت على الإطلاق في العالم".

كما أكّد أنّه "لا يوجد لها مثيل تقريبًا، ومعرفة أنّها تُباع لقضية نبيلة كهذه يبعث شعورًا رائعًا".

شاركت السيارة في "لومان 24 ساعة" ثلاث مرات. Credit: Sotheby's

وبحسب البيان، قرر المتحف بيع 11 سيارة بالمجمل، لأنها "غير مرتبطة بشكل مباشر بسباق إنديانابوليس 500 أو إنديانابوليس موتور سبيدواي".

والهدف هو زيادة الدعم المالي للمتحف، وتمكينه من ترميم ورعاية مجموعته المتبقية، وشراء المزيد من القطع الأثرية لسرد قصة "إنديانابوليس 500" و"إنديانابوليس موتور سبيدواي".

محرك سيارة "مرسيدس بنز W196 Streamliner". Credit: Sotheby's

وحققت السيارات التاريخية أسعارًا عالية جدًا في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، بيعت سيارة "مرسيدس-بنز" نادرة جدًا من طراز "SLR Coupe" تعود لعام 1955، كانت محفوظة ضمن مجموعة شركة صناعة السيارات الألمانية، إلى مشترٍ خاص مقابل 135 مليون يورو (142 مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت).

وجعلها هذا السعر أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقًا لشركة "Hagerty"، التي تتعقب قيمة السيارات لهواة الجمع.