طفل يحطم جرة أثرية يتجاوز عمرها 3 آلاف عام في متحف بإسرائيل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حطّم طفل يبلغ من العمر 4 سنوات جرة من العصر البرونزي عن طريق الخطأ في متحف "هيخت" الأثري في مدينة حيفا بشمال إسرائيل.

وكانت القطعة الأثرية القديمة، التي أفاد الخبراء أن عمرها بلغ 3،500 عام على الأقل، معروضة بلا زجاج واقٍ بالقرب من مدخل المؤسسة أثناء وقوع الحادث.

وفي بيان أُرسل إلى CNN عبر البريد الإلكتروني الأربعاء، أوضح متحف "هيخت" قراره بعرض قطع معينة بدون زجاجٍ واقي، مضيفًا أنّ مؤسِّسه، روبن هيخت، أراد جعل القطع الأثرية في متناول الجمهور.

وذكر البيان: "يعتقد المتحف أن هناك جانب ساحر خاص عند تجربة اكتشاف أثري من دون أي عوائق"، مضيفًا أن المؤسسة "ستواصل هذا التقليد" رُغم الحادث.

صورة للجرة المحطمة في متحف "هيخت" الأثري في إسرائيل. Credit: Hecht Museum staff

وفي حديث مع "بي بي سي"، قال والد الطفل إنّ ابنه "سحب الجرة قليلاً" أثناء زيارة للمتحف الجمعة الماضي لأنّه شعر "بالفضول بشأن ما يوجد بداخلها".

وأضاف الرجل أنّه صُدِم عندما رأى ابنه بجانب القطعة الأثرية المكسورة، واعتقد في البداية أنّ طفله ليس الذي تسبب بهذا الضرر.

ولم تتمكن CNN من التواصل مع والدي الطفل على الفور.

ويعتقد المتحف أنّ القطعة الأثرية تعود إلى ما بين 2،200 و1،500 عام قبل الميلاد. ويُحتَمَل أنّها استُخدمت لتخزين ونقل السوائل، مثل النبيذ أو زيت الزيتون.

وبينما اكتشف علماء الآثار أوعية مماثلة في الماضي، إلا أنّ غالبيتها كان مكسورًا أو غير مكتمل، وفقًا للمتحف.

صورة للجرة قبل كسرها. Credit: Hecht Museum staff

وأضاف البيان أنّ حقيقة اكتشاف القطعة المعروضة سليمة جعلها "اكتشافًا مثيرًا للإعجاب".

وأشار المتحف إلى أنّه تم الاتصال بخبير ترميم لإصلاح الجرة المكسورة بمساعدة الصور الفوتوغرافية، موضحًا أن الجرة ستُعاد إلى مكانها خلال وقت قصير.

