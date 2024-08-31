دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أي عام نحن الآن؟ بعض إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ81 قد توحي بأننا عدنا في الزمن إلى عام 1924، ولسنا في عام 2024.
فمنذ الأربعاء، أعطى المشاهير إيماءات أنيقة لسحر هوليوود القديم، من قصّات فساتين السهرة الكلاسيكية، إلى الإكسسوارات المستوحاة من الطراز القديم.
وفي ليلة العرض الأول لفيلم "ماريا" للمخرج بابلو لاريان، وهو فيلم سيرة ذاتية يتناول الحياة المضطربة للسوبرانو ماريا كالاس في القرن العشرين، بدت بطلة الفيلم أنجلينا جولي وكأنها تجسد شخصيتها على الشاشة.
واختارت جولي فستاناً بلون البشرة من تصميم تامارا رالف، وأكملت إطلالتها بشال من الفرو الصناعي على طراز ثلاثينيات القرن الماضي، مع بروش ذهبي على شكل وردة وأحمر شفاه أحمره داكن اللون.
وفي حين أنّ الشال الذي ارتدته جولي مماثل للذي ارتدته كل من مارلين ديتريش وجوان كروفورد وغريتا غاربو، فإنّ إعادة تصوّر تمارا رالف لهذه القطعة الكلاسيكية بالفرو المزيّف تعيدها إلى العصر الحديث.
مع ذلك، لم تكن جولي الضيفة الوحيدة في عرض فيلم "ماريا" التي استوحت إطلالتها من نجمات الماضي.
وتألقت الممثلة الكندية تايلور راسل على السجادة الحمراء بفستان من الحرير بلون الأصفر الباهت، مع وشاح من نفس اللون متّصل بالذيل.
وحملت إطلالتها، المصمّمة خصيصا من دار "لويفي"، طابعًا مميّزًا يعود إلى حقبة الثلاثينيات بفضل الوشاح المسائي المنسدل ببراعة، والذي استحضر إطلالة مارلين مونرو في فيلم "الرجال يفضلون الشقراوات" عام 1953، حين ارتدت مونرو فستانًا مرصّعًا بالجواهر النارية مع وشاح من الشيفون برتقالي اللون.
أما بالنسبة لإيزابيل هوبيرت، فهي رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان، فقد عادت بالزمن بضعة عقود في إطلالتها بالعرض الأول لفيلم "Beetlejuice".
وفقًا لمجلة "فوغ" البريطانية، فإنّ معطف الأوبرا الأحمر المعروف بـ"أحمر البابا" مستوحى من رواد المسرح في خمسينيات القرن الماضي، وكان المعطف مأخوذًا من مجموعة الأزياء الراقية الـ50 لدار بالنسياغا المصممة في عام 2021. وقد نسّقت هوبير إطلاتها مع قفازات بيضاء تصل إلى المرفقين ومجموعة من أساور كارتييه على كل معصم.
وبالمثل، أعادت الممثلة التشيلية ماريانا دي جيرولامو إحياء إطلالة كلاسيكية في مهرجان البندقية السينمائي. كان فستانها الأسود المطرّز من "شانيل"، الذي ارتدته في عرض فيلم "El Jockey"، بمثابة درس في تكريس تاريخ الموضة، إذ كانت الدار تصمّم عباءات السهرة الدرامية منذ نحو قرن من الزمان. وكانت إطلالة دي جيرولامو برّاقة لكن بسيطة، إذ تميزت بخطوط متلألئة مصنوعة من الخرز المطرز والترتر.