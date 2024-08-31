دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أي عام نحن الآن؟ بعض إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ81 قد توحي بأننا عدنا في الزمن إلى عام 1924، ولسنا في عام 2024.

فمنذ الأربعاء، أعطى المشاهير إيماءات أنيقة لسحر هوليوود القديم، من قصّات فساتين السهرة الكلاسيكية، إلى الإكسسوارات المستوحاة من الطراز القديم.

وفي ليلة العرض الأول لفيلم "ماريا" للمخرج بابلو لاريان، وهو فيلم سيرة ذاتية يتناول الحياة المضطربة للسوبرانو ماريا كالاس في القرن العشرين، بدت بطلة الفيلم أنجلينا جولي وكأنها تجسد شخصيتها على الشاشة.

كان معطف أنجلينا جولي المصنوع من الفرو الصناعي مشابهًا تمامًا للنوع الذي ارتدته مارلين ديتريش وجوان كروفورد في ثلاثينيات القرن العشرين Credit: Gisela Schober/Getty Images

واختارت جولي فستاناً بلون البشرة من تصميم تامارا رالف، وأكملت إطلالتها بشال من الفرو الصناعي على طراز ثلاثينيات القرن الماضي، مع بروش ذهبي على شكل وردة وأحمر شفاه أحمره داكن اللون.

وفي حين أنّ الشال الذي ارتدته جولي مماثل للذي ارتدته كل من مارلين ديتريش وجوان كروفورد وغريتا غاربو، فإنّ إعادة تصوّر تمارا رالف لهذه القطعة الكلاسيكية بالفرو المزيّف تعيدها إلى العصر الحديث.

مع ذلك، لم تكن جولي الضيفة الوحيدة في عرض فيلم "ماريا" التي استوحت إطلالتها من نجمات الماضي.

كان فستان تايلور راسل المصنوع من قماش الكريب من دار "لويفي" مع وشاح حول الرقبة بمثابة عودة أخرى إلى هوليوود الكلاسيكية Credit: Gisela Schober/Getty Images

وتألقت الممثلة الكندية تايلور راسل على السجادة الحمراء بفستان من الحرير بلون الأصفر الباهت، مع وشاح من نفس اللون متّصل بالذيل.

وحملت إطلالتها، المصمّمة خصيصا من دار "لويفي"، طابعًا مميّزًا يعود إلى حقبة الثلاثينيات بفضل الوشاح المسائي المنسدل ببراعة، والذي استحضر إطلالة مارلين مونرو في فيلم "الرجال يفضلون الشقراوات" عام 1953، حين ارتدت مونرو فستانًا مرصّعًا بالجواهر النارية مع وشاح من الشيفون برتقالي اللون.

كان معطف الأوبرا الفاخر الذي أطلت به إيزابيل هوبير من تصميم دار "بالينسياغا" للأزياء مستوحى من رواد المسرح في الخمسينيات Credit: JB Lacroix/FilmMagic/Getty Images

أما بالنسبة لإيزابيل هوبيرت، فهي رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان، فقد عادت بالزمن بضعة عقود في إطلالتها بالعرض الأول لفيلم "Beetlejuice".

وفقًا لمجلة "فوغ" البريطانية، فإنّ معطف الأوبرا الأحمر المعروف بـ"أحمر البابا" مستوحى من رواد المسرح في خمسينيات القرن الماضي، وكان المعطف مأخوذًا من مجموعة الأزياء الراقية الـ50 لدار بالنسياغا المصممة في عام 2021. وقد نسّقت هوبير إطلاتها مع قفازات بيضاء تصل إلى المرفقين ومجموعة من أساور كارتييه على كل معصم.

اختارت ماريانا دي جيرولامو فستانًا دراميًا على شكل عباءة، وهو التصميم السائد لدى دار "شانيل" لمدة قرن تقريبًا. Credit: Stefania D'Alessandro/WireImage/Getty Images

وبالمثل، أعادت الممثلة التشيلية ماريانا دي جيرولامو إحياء إطلالة كلاسيكية في مهرجان البندقية السينمائي. كان فستانها الأسود المطرّز من "شانيل"، الذي ارتدته في عرض فيلم "El Jockey"، بمثابة درس في تكريس تاريخ الموضة، إذ كانت الدار تصمّم عباءات السهرة الدرامية منذ نحو قرن من الزمان. وكانت إطلالة دي جيرولامو برّاقة لكن بسيطة، إذ تميزت بخطوط متلألئة مصنوعة من الخرز المطرز والترتر.