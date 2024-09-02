بعدما وضعتها تايلور سويفت في كوتشيلا.. شاهد الإقبال الكبير على هذه القبعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ملايين المعجبين، ونحو 150 عرضًا موسيقيا بيعت جميع تذاكرها، وخزانة ملابس متغيرة بتوقيع 11 مصممًا للأزياء، كانت هذه المكونات الرابحة لجولة تايلور سويفت العالمية الشهيرة.

بعد انقضاء أكثر من نصف عروضها، أصبحت جولة سويفت العالمية "Eras" رسميًا سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحًا على الإطلاق، إذ حققت أكثر من مليار دولار من العائدات من أكثر من أربعة ملايين تذكرة بيعت حول العالم.

ويُعد نجاح سويفت فلكيا، إذ أنها لم تعد مجرد نجمة عالمية في مجال الموسيقى بل أصبحت بمثابة قوة اقتصادية هائلة، إذ توّلد حفلاتها أكثر من 5 مليارات دولار للاقتصادات المحلية، وفقًا لجمعية السفر الأمريكية.

قدمت تايلور سويفت عرضًا مرتدية بدلة من توقيع زهير مراد مزينة بأكثر من 10 آلاف قطعة خرز على خشبة مسرح ملعب "ويمبلي" في لندن Credit: TAS2024/Getty Images

وخلال العروض التي تستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، تألقت سويفت وهي تؤدي أشهر أعمالها الغنائية على مدار 18 عامًا، بمزيج من الإطلالات اللافتة، من بدلات الجسم من توقيع المصمم العالمي زهير مراد (أحدث بدلة كُشف عنها في لندن تضم أكثر 10 آلاف قطعة خرز)، وقمصان مزينة بالترتر، وتنانير وصدريات "روبرتو كافالي" المزينة بالكريستال، على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى مدار العام الماضي، حرصت معجبات سويفت على مطابقة أسلوبها، حيث حضرن إلى العروض بإطلالات مزينة بالترتر والكريستال أيضًا.

في ملعب ويمبلي في لندن، أطلت سويفت بثوب مطرز باللون الأخضر من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبرتا فيريتي. Credit: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images

مع ذلك، شهدت العروض أكثر من مجرد أزياء رقص مبهرجة أيضا، إذ أطلت سويفت بسترات عسكرية، وفساتين فضفاضة شفافة من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبرتا فيريتي، وكذلك فساتين سهرة ملكية من علامة "Nicole + Felicia".

في عرض سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، خطفت إطلالة سويفت الأضواء بفستانها الأرجواني المتدرج من التول من تصميم علامة Nicole + Felicia Credit: Jeff Kravitz/TAS23/Getty Images

إليكم أفضل إطلالات سويفت وأكثرها تميزًا حتى الآن:

إطلالة أخرى من توقيع Nicole + Felicia ، عبارة عن فستان مزخرف باللون الكريمي اعتمدته سويفت أثناء عرضها بمدينة غلزنكيرشنر في ألمانيا Credit: Andreas Rentz/TAS24/Getty Images

أثناء أداء ألبومها الأخير في عرضها بمدينة ميلانو، أطلت سويفت بفستان كورسيه مصمم خصيصًا لها من تصميم فيفيان ويستوود مزينًا بكلمات من إحدى أغانيها Credit: Vittorio Zunino Celotto/TAS24/Getty Images

اعتمدت سويفت عددا من القطع المتطابقة من توقيع روبرتو كافالي، مثل هذا الطقم البرتقالي المتدرج في عرضها في باريس. Credit: Kevin Mazur/TAS24/Getty Images