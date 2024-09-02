دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ملايين المعجبين، ونحو 150 عرضًا موسيقيا بيعت جميع تذاكرها، وخزانة ملابس متغيرة بتوقيع 11 مصممًا للأزياء، كانت هذه المكونات الرابحة لجولة تايلور سويفت العالمية الشهيرة.
بعد انقضاء أكثر من نصف عروضها، أصبحت جولة سويفت العالمية "Eras" رسميًا سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحًا على الإطلاق، إذ حققت أكثر من مليار دولار من العائدات من أكثر من أربعة ملايين تذكرة بيعت حول العالم.
ويُعد نجاح سويفت فلكيا، إذ أنها لم تعد مجرد نجمة عالمية في مجال الموسيقى بل أصبحت بمثابة قوة اقتصادية هائلة، إذ توّلد حفلاتها أكثر من 5 مليارات دولار للاقتصادات المحلية، وفقًا لجمعية السفر الأمريكية.
وخلال العروض التي تستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، تألقت سويفت وهي تؤدي أشهر أعمالها الغنائية على مدار 18 عامًا، بمزيج من الإطلالات اللافتة، من بدلات الجسم من توقيع المصمم العالمي زهير مراد (أحدث بدلة كُشف عنها في لندن تضم أكثر 10 آلاف قطعة خرز)، وقمصان مزينة بالترتر، وتنانير وصدريات "روبرتو كافالي" المزينة بالكريستال، على سبيل المثال لا الحصر.
وعلى مدار العام الماضي، حرصت معجبات سويفت على مطابقة أسلوبها، حيث حضرن إلى العروض بإطلالات مزينة بالترتر والكريستال أيضًا.
مع ذلك، شهدت العروض أكثر من مجرد أزياء رقص مبهرجة أيضا، إذ أطلت سويفت بسترات عسكرية، وفساتين فضفاضة شفافة من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبرتا فيريتي، وكذلك فساتين سهرة ملكية من علامة "Nicole + Felicia".
إليكم أفضل إطلالات سويفت وأكثرها تميزًا حتى الآن: