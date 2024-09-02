الأكثر مبيعا على الإطلاق..أجمل إطلالات تايلور سويفت في جولتها الموسيقية العالمية

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ملايين المعجبين، ونحو 150 عرضًا موسيقيا بيعت جميع تذاكرها، وخزانة ملابس متغيرة بتوقيع 11 مصممًا للأزياء، كانت هذه المكونات الرابحة لجولة تايلور سويفت العالمية الشهيرة.

بعد انقضاء أكثر من نصف عروضها، أصبحت جولة سويفت العالمية "Eras" رسميًا سلسلة الحفلات الموسيقية الأعلى ربحًا على الإطلاق، إذ حققت أكثر من مليار دولار من العائدات من أكثر من أربعة ملايين تذكرة بيعت حول العالم.

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ويُعد نجاح سويفت فلكيا، إذ أنها لم تعد مجرد نجمة عالمية في مجال الموسيقى بل أصبحت بمثابة قوة اقتصادية هائلة، إذ توّلد حفلاتها أكثر من 5 مليارات دولار للاقتصادات المحلية، وفقًا لجمعية السفر الأمريكية.

تايلور سويفت
قدمت تايلور سويفت عرضًا مرتدية بدلة من توقيع زهير مراد مزينة بأكثر من 10 آلاف قطعة خرز على خشبة مسرح ملعب "ويمبلي" في لندنCredit: TAS2024/Getty Images

وخلال العروض التي تستمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، تألقت سويفت وهي تؤدي أشهر أعمالها الغنائية على مدار 18 عامًا، بمزيج من الإطلالات اللافتة، من بدلات الجسم من توقيع المصمم العالمي زهير مراد (أحدث بدلة كُشف عنها في لندن تضم أكثر 10 آلاف قطعة خرز)، وقمصان مزينة بالترتر، وتنانير وصدريات "روبرتو كافالي" المزينة بالكريستال، على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى مدار العام الماضي، حرصت معجبات سويفت على مطابقة أسلوبها، حيث حضرن إلى العروض بإطلالات مزينة بالترتر والكريستال أيضًا.

تايلور سويفت
في ملعب ويمبلي في لندن، أطلت سويفت بثوب مطرز باللون الأخضر من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبرتا فيريتي.Credit: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images

مع ذلك، شهدت العروض أكثر من مجرد أزياء رقص مبهرجة أيضا، إذ أطلت سويفت بسترات عسكرية، وفساتين فضفاضة شفافة من توقيع مصممة الأزياء الإيطالية ألبرتا فيريتي، وكذلك فساتين سهرة ملكية من علامة "Nicole + Felicia".

تايلور سويفت
في عرض سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، خطفت إطلالة سويفت الأضواء بفستانها الأرجواني المتدرج من التول من تصميم علامة Nicole + FeliciaCredit: Jeff Kravitz/TAS23/Getty Images

إليكم أفضل إطلالات سويفت وأكثرها تميزًا حتى الآن:

تايلور سويفت
إطلالة أخرى من توقيع Nicole + Felicia ، عبارة عن فستان مزخرف باللون الكريمي اعتمدته سويفت أثناء عرضها بمدينة غلزنكيرشنر في ألمانياCredit: Andreas Rentz/TAS24/Getty Images

 

تايلور سويفت
أثناء أداء ألبومها الأخير في عرضها بمدينة ميلانو، أطلت سويفت بفستان كورسيه مصمم خصيصًا لها من تصميم فيفيان ويستوود مزينًا بكلمات من إحدى أغانيهاCredit: Vittorio Zunino Celotto/TAS24/Getty Images

 

تايلور سويفت
اعتمدت سويفت عددا من القطع المتطابقة من توقيع روبرتو كافالي، مثل هذا الطقم البرتقالي المتدرج في عرضها في باريس.Credit: Kevin Mazur/TAS24/Getty Images

 

تايلور سويفت
إطلالة من توقيع كافالي عبارة عن فستان متعدد الطبقات بلون برتقالي ناري ارتدته سويفت خلال عرض في العاصمة الإسبانية مدريدCredit: Xavi Torrent/TAS24/Getty Images
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