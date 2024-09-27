أبرزها "الجلابية"..مصورة توثق نساء بحرينيات بأزياء تقليدية ساحرة

دليلك في البحرين.. إليك ما يمكن فعله بوجهة صغيرة ولكن غنية بتجارب مميز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتضن البحرين إرثًا تاريخيًا عميقًا، يتجلّى في مجموعة من المتاحف، والمعارض الفنيّة، والمواقع الأثرية، التي تجذب آلاف الزوار من حول العالم بشكل سنوي.

ولكن، يمكن أيضًا التعرّف إلى ثقافة البلاد غير المحدودة من خلال أزياء أُناسها.

Credit: Fatima Dashty

وهذا ما حاولت المصورة البحرينية، فاطمة دشتي، أن تستعرضه في مجموعة من اللقطات الفوتوغرافية، التي ستجعلك تسترجع ذكريات الزمن الجميل.

وقالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "هدفي يتمثل بإبراز روعة الثقافة البحرينية وجمال النساء فيها".

Credit: Fatima Dashty

ورغم ضياع بعض الممارسات التقليدية في البحرين منذ سنوات، إلّا أنّه سُرعان ما أُعيد إحياء هذه الممارسات، وخاصة مع إقبال الناس على ارتداء الملابس التقليدية.

Credit: Fatima Dashty

وتُعتبر الأزياء التقليدية موروثًا وتُراثًا، إذ تختلف في تفاصيلها وألوانها وطريقة حياكتها من شعب إلى آخر. ويمكن ارتداؤها في شتّى المناسبات، سواء في حفلات الزفاف، والأعياد، والمراسم الوطنية.

Credit: Fatima Dashty

وبعيدًا عن ملابس الرجال في البحرين، التي تتألف من الثوب، والغترة، والعقال، ركزّت دشتي على أزياء النساء التقليدية تحديدًا، والتي تُعرف باسم "الجلابية".

وتمتاز "الجلابية" بقصتها الفضفاضة والواسعة، حيث تحمل في خيوطها لمسات فنيّة وتاريخية ذات جمالية مُتفرّدة. وتمتاز بتصاميم متنوعة من حيث الزخارف، والألوان، والتطريز.

ونظرًا إلى أنها قطعة فريدة من التراث الثقافي، حرصت دشتي على إقامة جلسات التصوير في مواقع تعكس أجواء تاريخية، كالقرى القديمة، والأماكن الثقافية، وغيرها.

وحازت هذه اللقطات الفوتوغرافية على إعجاب العديد من مُتابعي المصورة البحرينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضحت دشتي: "اندهش الناس بثقافة البحرين الجميلة، والتي تعود بنا إلى زمن آبائنا وأجدادنا".

Credit: Fatima Dashty

واكتشفت المصورة البحرينية حُبّها للكاميرا بعد فوزها في إحدى المسابقات المدرسية للتصوير الفوتوغرافي، وكانت تميل بشكل خاص إلى رصد الحياة قديمًا، والعادات والتقاليد، وثقافة بلادها.