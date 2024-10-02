مشهد غريب.. لماذا يقتاد ممثل هوليوودي قطيعًا من الخراف فوق جسر بلندن؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام الممثل الهوليوودي، داميان لويس، بقيادة مجموعة من الأغنام فوق جسر في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع.

كان دور لويس المؤقت كراعٍ جزءًا من تقليدٍ يعود تاريخه إلى مئات السنين.

قام الممثل الهوليوودي، داميان لويس، بقيادة قطيع من الخراف فوق جسر في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع. Credit: Ben Stansall/AFP/Getty Images

وأُقيمت هذه المراسم، ويُشار إليها بـ "The Sheep Drive" (اقتياد الخراف)، الأحد على جسر "ساوثوارك" من أجل "الاحتفال بحق الرجل الحر القديم في جلب الأغنام إلى السوق عبر نهر التايمز مجانًا"، وفقًا لبيان من المنظمين.

يعود هذا التقليد إلى مئات السنين. Credit: Ben Stansall/AFP/Getty Images

ويعود مصطلح "الرجل الحر" إلى العصور الوسطى، وكان يُشير إلى شخص لم يكن ملكًا لسيّدِ إقطاعي، ويتمتع بامتيازات معينة، مثل القدرة على اكتساب المال، أو امتلاك الأرض، وفقًا لموقع مدينة لندن الحكومية عبر الإنترنت.

وذكر الموقع: "كان سكان البلدة الذين كانوا محميين بموجب ميثاق بلدتهم أو مدينتهم أحرارًا في غالبية الأحيان، ومن هنا جاء مصطلح الحرية المدينة"، موضحًا أنه "منذ العصور الوسطى والعصر الفيكتوري، تمثّلت الحرية في حق التجارة، ما سمح لأعضاء من النقابة.. بممارسة تجارتهم أو حرفتهم في الميل المربّع".

ويُعرّف المركز المالي التقليدي في لندن باسم "الميل المربع"، مع أنّه يغطي في الواقع 1.12 ميل مربع.

ومنذ عام 1835، تم توسيع معايير التأهل لتشمل الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في مدينة لندن، وأولئك "الذين يتمتعون بصلة قوية بالمدينة".

ويُعد لويس، الذي يشتهر بلعبه أدوار شخصيات في "Band of Brothers"، و"Billions"، و"Homeland"، من "الرجال الأحرار" في المدينة.

وفي بيان من المنظمين قبل الحدث، أعرب لويس عن حماسه لتوجيه حدث "اقتياد الخراف"، قائلًا: "بصفتي مواطنًا من ويلز في لندن، فإن لعب دور راعي الماشية، وقيادة أغنامي، سيكون من أبرز أحداث حياتي المهنية. لا أستطيع الانتظار".