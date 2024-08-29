دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رؤية الدراجات الرباعية أمر مألوف في المناطق الرملية الحاضنة للمغامرات الصحراوية.

ولكن لم يضطر المصور والمخرج الهولندي الأصل، باس فان إيست التوغل في أعماق الصحراء لتوثيق هذه الصور للشباب المحبين لهذه المركبات في سلطنة عُمان، إذ أن هؤلاء يُطلقون العنان لأنفسهم بين المساحات الرملية التي تزحف بين المباني السكنية غير المكتملة، والشوارع في العاصمة، مسقط.

وثق المصور، باس فان إيست، هذه الصور في سلطنة عُمان. Credit: Bas van Est

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال فان إيست، المقيم في مدينة أمستردام حاليًا: "التقيت بفريق بوشر للدراجات عندما كنت في سلطنة عُمان لمدة شهر في رحلة عمل".

وفي آخر يوم له في البلاد، تواصل الهولندي مع بعض أفراد الفريق، الذين أكدوا له: "أنتَ لم تر شيئًا بعد".

وشجّعه ذلك على العودة بعد بضعة أشهر لتوثيق حياة هؤلاء الشباب.

ثقافة فرعية

هؤلاء الشباب لديهم شغف كبير بركوب الدراجات الرباعية. Credit: Bas van Est

ويمكن رؤية روح المغامرة التي يمتلكها الشباب في هذه الصور التي وثقها المصور والمخرج الهولندي في عام 2019.

وفي إحدى الصور، يقف شاب بكمامة أنيقة وقفازين أسودين أمام خلفية بيضاء فوق الرمال بشكلٍ يذكر بجلسة التصوير لمجلات الموضة.

Credit: Bas van Est

وفي صورة أخرى، يمكن رؤية الجانب الديناميكي لشغف هؤلاء الشباب عبر الحركات التي يؤدونها فوق الشوارع الإسمنتية والرمال على حدٍ سواء.

Credit: Bas van Est

وعند حديثه عمّا أثار رغبته في تصوير هذه المجموعة، شرح فان إيست: "أعتقد أن الكثير منا ينجذب إلى الثقافات الفرعية في المجتمع، أو على الأقل هذا ما أثار انتباهي".

ومن ثم أضاف: "لفتت نظري الحركات البهلوانية التي يقومون بها على الدراجات، ما دفعني إلى البحث بعمق في هذا الشكل من أشكال التعبير".

يهوى الشباب القيام بحركات بهلوانية على متن دراجاتهم. Credit: Bas van Est

واعتبر المصور أن ثقافة القيام بالمناورات على متن الدراجات منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما أنه عبّر عن رغبته في توثيق هذا النوع من التعبير عن الذات، وهذه الثقافة، بدلاً من التركيز على الدراجات الرباعية فحسب.

طابع تمردي

قضى المصور بعض الوقت مع هؤلاء الشباب في مسقط بالتحديد للتعرف على شغفهم. Credit: Bas van Est

وأشار فان إيست إلى أن هذه الحركات تتمتع بطابعٍ تمردي، ومن الممتع مشاهدتها، قائلًا:" مشاهدتها أمر مثير للإعجاب للغاية، ويراقبها الكثير من المارة بدهشة".

ولكنه لفت إلى امتعاض البعض من هذا السلوك بما أنّه "قد يكون خطرًا للغاية"، على حد قوله.

تبعث هذه المشاهد شعور الإثارة بين المارة، وفقًا للمصور. Credit: Bas van Est

ومع ذلك، أكّد المصور أنه يستطيع فهم السلوكيات التي يستعرضها هؤلاء لأنه كان في الماضي طفلاً معجبًا بالدراجات النارية.

وتشجع المصور والمخرج الهولندي على ممارسة التصوير الثقافي بعد أخذه رحلة استغرقت 6 أشهر إلى أمريكا الجنوبية.

وشارك فان إيست في إدارة استوديو للتصوير، كما أنّه عمل كمدرس للتصوير الفوتوغرافي قبل العمل في مجال التصوير بدوام كامل.