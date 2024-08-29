دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رؤية الدراجات الرباعية أمر مألوف في المناطق الرملية الحاضنة للمغامرات الصحراوية.
ولكن لم يضطر المصور والمخرج الهولندي الأصل، باس فان إيست التوغل في أعماق الصحراء لتوثيق هذه الصور للشباب المحبين لهذه المركبات في سلطنة عُمان، إذ أن هؤلاء يُطلقون العنان لأنفسهم بين المساحات الرملية التي تزحف بين المباني السكنية غير المكتملة، والشوارع في العاصمة، مسقط.
وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال فان إيست، المقيم في مدينة أمستردام حاليًا: "التقيت بفريق بوشر للدراجات عندما كنت في سلطنة عُمان لمدة شهر في رحلة عمل".
وفي آخر يوم له في البلاد، تواصل الهولندي مع بعض أفراد الفريق، الذين أكدوا له: "أنتَ لم تر شيئًا بعد".
وشجّعه ذلك على العودة بعد بضعة أشهر لتوثيق حياة هؤلاء الشباب.
ثقافة فرعية
ويمكن رؤية روح المغامرة التي يمتلكها الشباب في هذه الصور التي وثقها المصور والمخرج الهولندي في عام 2019.
وفي إحدى الصور، يقف شاب بكمامة أنيقة وقفازين أسودين أمام خلفية بيضاء فوق الرمال بشكلٍ يذكر بجلسة التصوير لمجلات الموضة.
وفي صورة أخرى، يمكن رؤية الجانب الديناميكي لشغف هؤلاء الشباب عبر الحركات التي يؤدونها فوق الشوارع الإسمنتية والرمال على حدٍ سواء.
وعند حديثه عمّا أثار رغبته في تصوير هذه المجموعة، شرح فان إيست: "أعتقد أن الكثير منا ينجذب إلى الثقافات الفرعية في المجتمع، أو على الأقل هذا ما أثار انتباهي".
ومن ثم أضاف: "لفتت نظري الحركات البهلوانية التي يقومون بها على الدراجات، ما دفعني إلى البحث بعمق في هذا الشكل من أشكال التعبير".
واعتبر المصور أن ثقافة القيام بالمناورات على متن الدراجات منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، كما أنه عبّر عن رغبته في توثيق هذا النوع من التعبير عن الذات، وهذه الثقافة، بدلاً من التركيز على الدراجات الرباعية فحسب.
طابع تمردي
وأشار فان إيست إلى أن هذه الحركات تتمتع بطابعٍ تمردي، ومن الممتع مشاهدتها، قائلًا:" مشاهدتها أمر مثير للإعجاب للغاية، ويراقبها الكثير من المارة بدهشة".
ولكنه لفت إلى امتعاض البعض من هذا السلوك بما أنّه "قد يكون خطرًا للغاية"، على حد قوله.
ومع ذلك، أكّد المصور أنه يستطيع فهم السلوكيات التي يستعرضها هؤلاء لأنه كان في الماضي طفلاً معجبًا بالدراجات النارية.
وتشجع المصور والمخرج الهولندي على ممارسة التصوير الثقافي بعد أخذه رحلة استغرقت 6 أشهر إلى أمريكا الجنوبية.
وشارك فان إيست في إدارة استوديو للتصوير، كما أنّه عمل كمدرس للتصوير الفوتوغرافي قبل العمل في مجال التصوير بدوام كامل.