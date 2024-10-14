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هكذا ستبدو الملاعب الرياضية في السعودية إذا بُنيت بين التشكيلات الصخرية بالعُلا

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أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لك أن تتخيل لعب جولة حماسية من كرة المضرب، ومن ثم رفع نظرك لتشاهد الهياكل الصخرية المهيبة التي تُميّز محافظة العلا في المملكة العربية السعودية أثناء أخذ استراحة؟

تصورّت الفنانة السعودية، نورة الصعـيري، هذه السيناريوهات في سلسلة من الصور المصنوعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
في هذه الأعمال، تسلط الفنانة نورة الصعيري، الضوء على المعالم الطبيعية في السعودية بشكلٍ مختلف.Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت الصعيري: "هذه الصور مستوحاة من وجهة نظري الشخصية كعاشقة للرياضة. أتخيل نفسي وأنا أمارس الرياضة في هذه المواقع الرائعة، وأنا محاطة بالمناظر الطبيعية الجميلة في المملكة العربية السعودية".

وتابعت الفنانة السعودية:  "من خلال الجمع بين شغفي بالرياضة والبيئة الطبيعية المذهلة لمحافظة العلا وما خلفها، يتمحور هدفي حول إظهار كيف يمكن لهذين العالمين التعايش معًا بشكلٍ جميل".

الانسجام مع البيئة

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
تتخيل الصعيري كيف ستبدو الملاعب الرياضية إذا بُنيت بين تضاريس محافظة العلا.Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

تُعد محافظة العُلا، التي أصبحت نقطة سياحية ساخنة بفضل مقوماتها الطبيعية والتاريخية، بمثابة الموقع الرئيسي للعديد من أعمالها.

ويحتضن الموقع بعض من أجمل التشكيلات الصخرية التي تكونت على مدى 900 مليون سنة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبر الإنترنت.

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
استخدمت الفنانة أدوات مختلفة لبناء هذه الأعمال، ومنها الذكاء الصناعي.Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

أكّدت الصعيري أن "التكوينات الصخرية المذهلة والمناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة تجعلها خلفية مثالية لتخيّل المرافق والأنشطة الرياضية".

يتمحور المشروع أيضًا حول الاحتفال بالتعايش بين الطبيعة والتصميم البشري، وإظهار كيف يمكننا التفاعل مع البيئة بطريقة تعزز التجارب الرياضية ومستوى تقدير الأشخاص لما يُحيط بهم.

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
تجمع هذه الأعمال التخيلية بين طبيعة العلا الساحرة وشغف الفنانة بالرياضة.Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

واستخدمت الفنانة السعودية مجموعة من الأدوات لتحقيق رؤيتها الفنية.

وساهم الذكاء الاصطناعي في تخيّل الأفكار والمفاهيم، ومن ثم استخدمت الصعيري أدوات مختلفة لتحقيق رؤيتها الفنية، وشملت "Photoshop"، و"After Effects".

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
رأت الفنانة أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقلل من قيمة الإبداع أو الجهد المبذول لصنع عمل معيّن.Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO
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وعند حديثها عن الذكاء الاصطناعي، أشارت الفنانة السعودية إلى أنّ استخدامه لا يقلل من قيمة الإبداع أو الجهد المبذول، إذ يُتيح فرصًا جديدة لاستكشاف الأفكار وتجربة تقنيات لم تكن متاحة من قبل.

أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد.. هكذا ستبدو الملاعب الرياضية إذا بنيت بين تشكيلات العلا الصخرية
Credit: NORAH ALSUAIRY @NORAHDESIGNCO

كما أوضحت الصعيري أن "الذكاء الصناعي يساعد على توسيع حدود الخيال، ولكنه لا يستبدل الرؤية الإبداعية أو الجهد الذي يبذله المبدع في تطوير فكرته".

وأشاد مستخدمو الإنترنت بهذه المشاهد الخيالية التي جمعت بين الطبيعة والرياضة في إطارٍ واحد.

و أعرب كثيرون عن تقديرهم لهذا المنظور الجديد الذي جعلهم يشاهدون "أماكن مألوفة في ضوءٍ جديد"، على حدّ تعبيرها.

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