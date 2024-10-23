لا يزيد عرضه عن شقة واحدة.. خطط لبناء برج فائق النحافة في دبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجري التخطيط لبناء ناطحة سحاب فائقة النحافة لا يزيد عرضها عن عرض شقة واحدة في مدينة دبي الإماراتية.

سيصل ارتفاع برج "Muraba Veil" إلى 380 مترًا، ولكن سيبلغ عرضه حوالي 22 مترًا فقط، وفقًا للتفاصيل التي كشف عنها المهندسون المعماريون والمطورون وراء المشروع.

وسيضم البرج، الذي يتكونّ من 73 طابقًا، 131 شقة يتراوح عدد غرف النوم فيها بين غرفتين وخمس غرف، بحسب ما ذكره بيان أرسلته شركة "Muraba" المطوِّرة للمشروع إلى CNN.

صورة تخيلية للبرج الذي سيُبنى في مدينة دبي بالإمارات. Credit: Courtesy RCR Arquitectes/Muraba

وأفادت الشركة، ويقع مقرها في دولة الإمارات، أنّ مبنى الشقق الراقية سيضم "مجموعة من وسائل الراحة الترفيهية المنسقة"، بما في ذلك منتجع صحي، ومطعم، ومعرض، وملعب لممارسة رياضة "بادل"، وسينما خاصة.

سيُبنى البرج المذهل بجوار قناة موجودة إلى جانب شريان المواصلات الرئيسي في دبي، أي شارع الشيخ زايد.

صورة لما سيبدو عليه برج "Muraba Veil". Credit: Courtesy RCR Arquitectes/Muraba

ويُعتبر البرج من تصميم شركة الهندسة المعمارية الإسبانية "RCR Arquitectes"، والتي سبق أن فازت بجائزة "بريتزكر" المرموقة في عام 2017، وهي جائزة يُشار إليها غالبًا بـ"جائزة نوبل الخاصة بالهندسة المعمارية".

وهذه خامس مرة تتعاون فيها شركتا "Muraba" و"RCR Arquitectes" معًا، ومن المتوقع اكتمال البرج بحلول ديسمبر/كانون الأول من عام 2028.

ستكون هناك "واحة مخبأة" أسفل البرج. Credit: Courtesy RCR Arquitectes/Muraba

أما الشقق في هذا البرج فلن تكون رخيصة الثمن، إذ تبدأ الأسعار من 18 مليون درهم (4.9 مليون دولار).

وأشار المطوِّر إلى أنّ كل شقة ستشغل العرض الكامل للمبنى، كما أنّها ستُصمم بطريقة تحاكي المنازل العربية التقليدية، مع تواجدها حول فناء داخلي.

سيشمل البرج واحة بتصميم يحاكي الكهوف. Credit: Courtesy RCR Arquitectes/Muraba

ويتواجد الهيكل "خلف سلسلة من الطبقات"، وستكون الطبقة الأولى، أي "الستار"، مكوَّنة من "شبكة مسامية ومتجاوبة من الفولاذ المقاوم للصدأ تعكس ظلال السماء المختلفة"، بحسب ما وصفه الفريق الإبداعي للمشروع.

وفي بيان صحفي، أكّد مؤسس شركة " RCR Arquitectes"، رافائيل أراندا: "نحن شغوفون بضمان استجابة مبانيّنا للمكان، والحرص على أنّها تنتمي إلى الموقع والمناظر الطبيعية الأصلية التي تتواجد فيها. يجب عليها أن تتواصل مع الطبيعة وأن تتشبع بأجواء الثقافة المحلية".

سيتكون البرج من مساحات داخلية وخارجية. Credit: Courtesy RCR Arquitectes/Muraba

ويضم أفق دبي الضخم بالفعل أطول ناطحة سحاب في العالم، أي برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، كما أنّه سيضم ثاني أطول ناطحة سحاب أيضًا قريبًا.

وفي الشهر الماضي، أعلن مطوِّر العقارات وراء برج عزيزي، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2028 أيضًا، أنّ ارتفاع ناطحة السحاب سيصل إلى 725 مترًا.

تتمتع دبي حاليًا بأكبر عدد من الأبراج التي يزيد طولها عن 300 متر مقارنةً بأي مدينة أخرى في العالم، وفقًا لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية.