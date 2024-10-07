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دبي الآندبي الآن

"الغابة الخرسانية".. صور ستجعلك ترى أشهر معالم دبي بعيون جديدة

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من ناطحات السحاب، وحمامات السباحة، إلى متحف المستقبل، تحتضن دبي العديد من الروائع الهندسية، التي أصبحت محطّ أنظار السيّاح، والمصورين الفوتوغرافيين من حول العالم.

ورغم شعبيتها وصداها العالمي، إلّا أنه يمكن أن تُضفي نقاط الرؤية غير المألوفة شكلًا جديدًا على معالم المدينة التي لا تنام.

وفي سلسلة فوتوغرافية آسرة، يأخذنا المصور اللبناني، بشير مكرزل، في جولة بصرية من السماء ستجعلك تشعر وكأنّك ترى دبي لأول مرّة.

وشملت أبرز المعالم التي صوّرها مكرزل ما يلي:

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

  • دبي مارينا

أوضح الموقع الإلكتروني "Visit Dubai" الرسمي أنّها صُنّفت من بين أروع 50 منطقة بالعالم، بحسب مجلة "تايم أوت"، كما تُعتبر وجهة مثالية للاستمتاع بالأجواء الشاطئية مع العائلة والأصدقاء.

وأطلق مكرزل على صورته لدبي مارينا، وهي حائزة على جائزة، اسم "الغابة الخرسانية"، حيث تُظهر الشوارع المزدحمة، والترام، والسيارات، وناطحات السحاب جميعها في إطار واحد.

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

  • شارع الشيخ زايد

يُعتبر أحد الطرق الرئيسية الشهيرة بدبي، حيث يمتدّ من الجزء الجنوبي بالمدينة إلى الطرف الشمالي. ويشتهر بشكل خاص بناطحات السحاب الآسرة التي تتوّزع على جانبيه.

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

  • مركز دبي المالي العالمي

أوضح الموقع الإلكتروني "Visit Dubai" الرسمي أن مركز دبي المالي، وهو أحد المعالم المُفضّلة لدى المصور اللبناني في فترة "الساعة الزرقاء"، يضمّ مرافق فاخرة لتناول الطعام، ومعارض فنية مشهورة، ومعالم هندسية مُذهلة.

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

  • حديقة دبي المعجزة

تحتضن حديقة دبي المعجزة، وهي تضم أكثر من 150 مليون زهرة مُنسّقة بتصميمات وأنماط مذهلة، عددًا لا يحصى من مناطق الجذب، بحسب موقع "Miracle Garden Dubai" الإلكتروني.

وركّز مكرزل على تصميم طائرة "إيرباص A380" الفني، الذي استحوذ على قلوب عشّاق الطيران من حول العالم.

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

وفي حدث نادر لا يقع عادة سوى مرتّين في السنة، نجح المصور اللبناني في رصد دبي من فوق الضباب. وأوضح أن معالم المدينة الشاهقة، ومن بينها "برواز دبي"، قد بدت وكأنّها "هياكل تطفو في السماء".

دبي
Credit: Bachir Moukarzel

وحازت صور مكرزل على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت ردود الفعل منبهرة بشكل خاص بصورة "دبي مارينا" من السماء. 

وقال المصور اللبناني في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعتبر دبي مدينة أنيقة وتمتاز بعمارتها الرائعة في كلّ مكان". 

وينصح بدوره بزيارتها في فصل الشتاء تحديدًا، حيث يكون الطقس رائعًا لخوض تجارب مختلفة في الهواء الطلق، مثل زيارة الحدائق، والشواطئ الرائعة، ومدن الملاهي، والقيادة على الكثبان الرملية، وركوب الجمال، والتزلج على الرمال، وغيرها الكثير.

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