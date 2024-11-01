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العثور على نقوش غامضة للحماية من الساحرات والشر في منزل بـ"ماضٍ مضطرب" بإنجلترا

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اكتُشِفت "مجموعة مذهلة" من علامات الساحرات على جدران عقار من عصر تيودور في إنجلترا.

كان يُعتقد آنذاك أنّ النقوش، المعروفة رسميًا باسم " apotropaic marks"، توفر الحماية ضد الشر.

وأعلنت مؤسسة "English Heritage" الخيرية، التي تعتني بمئات المعالم والمباني والمواقع التاريخية، عن هذا الاكتشاف في توقيتٍ مناسب لتزامنه مع عيد الهالوين.

العثور على نقوش غامضة للحماية من الشياطين والشر في منزل بـ"ماضٍ مضطرب" بإنجلترا
شملت النقوش التي عُثِر عليها في المنزل الواقع في إنجلترا "علامات ماريان".Credit: English Heritage

ويُعد "Gainsborough Old Hall" منزلاً ريفيًا في مقاطعة لينكولنشاير الشرقية زاره في السابق هنري الثامن وامتلكته آنذاك، كاثرين هوارد، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة "English Heritage"، الثلاثاء.

تم اكتشاف العلامات بواسطة ريك بيري، أحد المتطوعين في المؤسسة، والذي قضى عامين في رسم خرائط لحوالي 20 نقشًا داخل المبنى الكبير، وفقًا للبيان.

العثور على نقوش غامضة للحماية من الساحرات والشر في منزل بـ"ماضٍ مضطرب" بإنجلترا
اكتشف المتطوع، ريك بيري، أكثر من 20 نقشًا في المنزل على مدار عامين.Credit: English Heritage

وتتضمن النقوش "مجموعة مذهلة" من التصاميم، بحسب المؤسسة، مع تركّزها في جناح الخدم بشكلٍ ملحوظ.

وتشمل العلامات التي عُثِر عليها دوائر بسيطة كان من المتوقع أن تتزين بست بتلات في الداخل لحبس الشياطين، ويُشار إليها بـ"hexafoil".

العثور على نقوش غامضة للحماية من الساحرات والشر في منزل بـ"ماضٍ مضطرب" بإنجلترا
لا تزال هناك حاجة لفك معاني بعض الرموز.Credit: English Heritage

وتُفيد إحدى النظريات أنّ البتلات ربما تلاشت، أو أنّ رسمها كان سيتطلب مهارة كبيرة تفوق ما تمتع به النحات، على حدّ قول متحدث باسم مؤسسة "English Heritage" لـ CNN في بريد إلكتروني.

كما تم العثور على أحرف " V" متداخلة، وهي معروفة باسم "علامات ماريان"، بالإضافةً لشكلٍ خماسي كان يُستخدم للحماية من الشر.

العثور على نقوش غامضة للحماية من الساحرات والشر في منزل بـ"ماضٍ مضطرب" بإنجلترا
صورة للمنزل الريفي من الخارج.Credit: English Heritage

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلته "English Heritage" إلى CNN، قال بيري: "لقد عملت كمتطوع لدى مؤسسة التراث الإنجليزي في غينزبورو لمدة 20 عامًا تقريبًا، وأعرف هذه الملكية جيدًا. لذا شعرت بالدهشة عندما لاحظت علامة حماية غير موثقة سابقًا قبل عدة أعوام".

وأضاف: "قرّرت أن أرى ما إذا كان بإمكاني اكتشاف المزيد، وبقيت أعثر عليها باستمرار. كان آخرها نجمة خماسية صغيرة، وعثرت عليها قبل بضعة أسابيع، ولكن لا أحد يعلم بشأن عدد النجوم الأخرى التي لا تزال موجودة".

ويبدو أنّه تم وضع لعنة على المالك السابق، ويليام هيكمان، الذي امتلك العقار منذ عام 1596. 

وأشار البيان إلى العثور على اسمه مكتوبًا رأسًا على عقب، واحتمال نقش العلامات في تلك الفترة، بحسب ما كتبته الجمعية الخيرية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا). 

واكتُشِفت أيضًا نحو 100 علامة في المبنى، كان يُعتقد أنّها تحمي من الحرائق.

وذكر رئيس المجموعات في "English Heritage"، كيفن بوث، في البيان: "من المدهش أنّه حتّى بعض قرون، لا تزال المباني القديمة المذهلة الموجودة تحت رعايتنا تتمتع بأسرار تنتظر الاكتشاف".

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كما أضاف: "لا شك في أنّ القاعة القديمة تمتعت بماضٍ مضطرب، لا سيما عندما كانت تحت ملكية ويليام هيكمان غير المحبوب على ما يبدو. ولكن يبقى سبب كونها مشهدًا لمثل هذا التركيز العالي من النقوش الخاصة بالحماية لغزًا".

ويأتي معنى كلمة " apotropaic" من كلمة يونانية تعني درء الشر.

ويمكن العثور على العلامات المنقوشة في الحجر أو الخشب، وبالقرب من المداخل، والأبواب، والنوافذ، والمدافئ غالبًا. 

وكان الغرض منها حماية السكان والزوار من الساحرات والأرواح الشريرة.

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