موزة وشريط لاصق..عمل فني مثير للجدل يظهر من جديد في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عندما بيعت موزة مثبتة على حائط بشريط لاصق مقابل 120 ألف دولار في عام 2019، أثار ذلك ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد فتح النقاش القديم حول معنى الفن.

لكن العمل الإبداعي الرائج للفنان ماوريتسيو كاتيلان، بعنوان "Comedian"، قد يثبت أنه استثمار مجدٍ: وفي يوم الجمعة، أعلنت دار "سوذبي" للمزادات أن إحدى "الإصدارات" الثلاث للعمل الفني ستُعرض للبيع مرة أخرى، هذه المرة بتقدير يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار.

لقطة للتركيب الفني لموزة مثبتة على الحائط أصدرتها دار "سوذبي" للمزادات قبل عملية البيع. تصوير: courtesy Sotheby’s

وبالمقابل، سيتلقى الفائز بالمزاد لفة من الشريط اللاصق وموزة واحدة، بالإضافة إلى شهادة أصالة وتعليمات رسمية لتثبيت العمل. وأكدت "سوذبي" لشبكة CNN أنه لا الشريط اللاصق ولا الموزة، من العمل الأصلي.

وأوضح متحدث باسم المزاد عبر البريد الإلكتروني: "Comedian هو عمل فني مفاهيمي، ويتم استبدال المواد المادية الفعلية مع كل تركيب".

وتصدّر كاتيلان ومعرض "بيروتين" الفرنسي للفن عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم قبل خمس سنوات عند عرض العمل الفني "Comedian" بمبلغ مكون من 6 أرقام في معرض "آرت بازل ميامي بيتش". وقد أنشئ العمل الفني الأصلي باستخدام موزة تم شراؤها من أحد متاجر البقالة في مدينة ميامي الأمريكية، رغم أن المعرض قال إنه يمكن استبدالها، وفقًا لتعليمات الفنان.

انقسم عالم الفن حول جدوى العمل، رغم أن بعض النقاد اعتبروه متجذرًا في تقاليد الأعمال المفاهيمية، مثل المرحاض الشهير الذي عرضه مارسيل دوشامب، والتي شكك في قيمة الفن نفسه. وسرعان ما تشكلت الحشود، حيث اصطف الحاضرون في المعرض لمشاهدة التركيب الرائج.

وقد اتخذت الأحداث منعطفًا غير متوقع عندما قام فنان الأداء ديفيد داتونا بانتزاع الموزة من الحائط، قبل أن يقشرها ويأكلها أمام مئات من الحاضرين المذهولين في المعرض. ودافع لاحقًا عن هذه الخطوة باعتبارها أداءً فنيًا في حد ذاته، وليس عملاً تخريبيًا.

وتمت إزالة تركيب ميامي في النهاية وسط مخاوف تتعلق بالسلامة العامة، ولكن بيعت جميع الإصدارات الثلاثة في المعرض. وتم شراء اثنتين من قبل جامعي التحف مقابل 120 ألف دولار، بينما تم شراء الثالثة بمبلغ أعلى (ولكن لم يتم الكشف عنه)، وتم التبرع بها لاحقًا لمتحف "جوجنهايم" في مدينة نيويورك الأمريكية.