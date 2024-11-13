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بالوردي والأخضر.. نجمتا فيلم "Wicked" تستحضران شخصيتيهما بسلسلة من الفساتين الأنيقة

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشعر بعض الأشخاص بالملل من أسلوب المشاهير عند ارتداء الملابس بشكلٍ منهجي (method dressing)، وهي  ظاهرة يرتدي فيها الممثلون ملابس تطابق أحدث أدوارهم السينمائية على السجادة الحمراء.

في العام الماضي، حرصت الممثلة، مارغوت روبي، ومنسِّق الأزياء التابع لها، أندرو موكامال، على أن تكون الجولة الصحفية لفيلم "باربي" الناجح للمخرجة، جريتا غيرويغ، مشبعة بإشارات إلى الملابس التاريخية للدمية. 

وفي الفترة التي سبقت إصدار فيلم "Challengers" الذي يتمحور حول رياضة التنس للمخرج، لوكا جواداجنينو، هذا الربيع، ارتدت النجمة، زيندايا، ملابس بلوني الأبيض والأخضر بشكلٍ شبه حصري.

والآن، جاء دور سينثيا إيريفو وأريانا غراندي. 

بالوردي والأخضر.. نجمتا فيلم "Wicked" تستحضران شخصيتيهما بسلسلة من الفساتين الأنيقة
سينثيا إريفو وأريانا غراندي في العرض الأول لفيلم "Wicked" في لوس أنجلوس. Credit: Amy Sussman / Staff

وكجزء من الجولة الصحفية للنسخة السينمائية من الإنتاج الموسيقي، "Wicked"، يبدو أنّ إيريفو وغراندي مُنعتا من ارتداء أي لون آخر باستثناء الأخضر والوردي.

وخلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، وصلت إيريفو للحدث وهي ترتدي فستانًا أخضر اللون مصنوع خصيصًا مع وشاحٍ حريري من قبل علامة "لويس فويتون".

ووقفت غراندي بجانبها، التي تلعب دور "غليندا"، مرتديةً فستانًا ورديًا فاتح اللون ومزين بأكثر من 50 ألف بلورة من علامة "توم براون".

بالوردي والأخضر.. نجمتا فيلم "Wicked" تستحضران شخصيتيهما بسلسلة من الفساتين الأنيقة
غراندي وإيريفو أثناء حفل توزيع جوائز "WSJ Innovators" لعام 2024 في متحف الفن الحديث بنيويورك.Credit: Noam Galai / Stringer

وهذه الإطلالات ليست سوى الأحدث من بين سلسلة طويلة من الإطلالات المستوحاة من فيلم "Wicked"، والتي بدأت منذ أكثر من 7 أشهر في حفل توزيع جوائز الأوسكار عندما وصل الثنائي إلى السجادة الحمراء باللونين الأخضر والوردي.

منذ ذلك الحين، قامت الفناناتان بارتداء الألوان الخاصة بشخصيتهما في أحداث مثل "CinemaCon" وحتّى الألعاب الأولمبية.

ورغم أنّ الالتزام بأدوارهما مثير للإعجاب، إلا أنّ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يعتقدون أنّ استراتيجية التسويق هذه حولت السجادة الحمراء إلى "بروفة" طويلة دامت لأشهر. 

بالوردي والأخضر.. نجمتا فيلم "Wicked" تستحضران شخصيتيهما بسلسلة من الفساتين الأنيقة
صورة للنجمتين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس في يوليو/تموز.Credit: Matthew Stockman/Getty Images
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وأدّى ذلك إلى التخلي عن شخصيتي إيريفو وغراندي الحقيقيتين مؤقتًا في عالم الأزياء لإفساح المجال لهيمنة فيلم "Wicked" بشكلٍ كامل، وبشكلٍ يملي على الثنائي ارتداء نسخ مختلفة من الإطلالة ذاتها مرارًا وتكرارًا.

وعند الوصول إلى ذروة ارتداء الملابس بشكلٍ منهجي، فقد تتطور هذه الصيحة لتصبح أكثر خفاءً ومرحًا وأقل تقييدًا. 

وسيتمكن منسقو الأزياء من إظهار إبداعهم، مع إظهار النجوم الكبار لشخصياتهم في الوقت ذاته،  والاستمرار في إضفاء عناصر صغيرة إلى الإطلالات للمعجبين شديدي الملاحظة.

بالوردي والأخضر.. نجمتا فيلم "Wicked" تستحضران شخصيتيهما بسلسلة من الفساتين الأنيقة
إطلالة الممثل جوناثان بيلي خلال العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس.Credit: Amy Sussman / Staff

ويبدو أنّ الممثل جوناثان بيلي، الذي يلعب دور الأمير "فييرو" في "Wicked"، بدأ يجسد ذلك بالفعل. 

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر بيلي بقميصٍ فضي، وبنطال أبيض اللون، إضافةً لزوج من الأحذية الحمراء.

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