حفل "ميت غالا" 2024.. إليكم أغرب الإطلالات على السجادة الحمراء

شاهد.. هذه بعض أبرز اللحظات وأجمل الأزياء في حفل "ميت غالا" لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توافد المشاهير إلى متحف "متروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية مساء الاثنين لحضور حفل "ميت غالا" السنوي. ويجمع هذا الحدث الباذخ التبرعات لصالح معهد الأزياء بالمتحف.

وكانت كل من الممثلة الأمريكية زندايا، والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز، ومغني الراب باد باني، والممثل الأسترالي كريس هيمسورث بمثابة رؤساء مشاركين إلى جانب الصحفية الرائدة في مجال الموضة آنا وينتور.

زندايا Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

وكان موضوع هذا العام هو "حديقة الزمن" المستوحى من رواية قصيرة للكاتب الأمريكي جيه جي بالارد في عام 1962، والتي تحمل الاسم ذاته.

وحضر نجوم الصف الأول بإطلالات مستوحاة من الطبيعة يتخللها الكثير من الزخارف على شكل ورود ونباتات.

ديمي مور Credit: Dia Dipasupil/Getty Images

وقد رافق مصمم الأزياء هاريس ريد الممثلة الأمريكية ديمي مور على السجادة الحمراء، وكشف أن ثوبها استغرق 11 ألف ساعة عمل من التطريز الحريري، وكان مصنوعًا من ورق حائط عتيق.

وقال:"ظهرت هذه الفكرة الفيكتورية على السجادة الحمراء، وكأنها وردة متفتّحة ومغطاة بهذه الأشواك... وردة مذهلة في لحظة تفتح مثالية".

لانا ديل راي Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وفي الوقت ذاته، استحضر فستان المغنية الأمريكية لانا ديل ري المصمم خصيصا من توقيع ألكسندر ماكوين مشهد الحديقة بجذوع نباتات كثيرة، إذ أنه مطرّز يدويًا بفروع شائكة ذات لون برونزي - مستوحاة من منحوتات الفنان ألبرتو جياكوميتي - والتي تزحف في طريقها لتشكل غطاء رأس مشغول بنسيج التول وملتف مثل خيوط العنكبوت.

إيل فانينغ Credit: Jamie McCarthy/Getty Images; Lexie Moreland/WWD/Getty Images

وظهرت الممثلة الأمريكية إيل فانينغ، بفستان شفاف من دار الأزياء الفرنسية "بالمان"، يتميز بطائرين على كمي الفستان، وقد صُنعا من الراتنج لإنشاء تأثير يشبه الزجاج، بينما رمزت إطلالة الممثلة الأمريكية جانيل موناي، وهي عبارة عن فستان مطرّز بالترتر إلى الطبيعة الرقيقة للزهور في الرواية.

بدت جانيل موناي متألقة في فستان من توقيع المصممة فيرا وانغ، الذي بدا وكأنه تكريم للزهور البلورية التي تتلاعب بالزمن من رواية الكاتب جيه حي بالارد Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

وفيما يلي نظرة على بعض أغرب إطلالات السجادة الحمراء بحفل "ميت غالا" 2024

كاردي بي

كاردي بي Credit: Theo Wargo/GA/The Hollywood Reporter/Getty Images

جلبت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي الدراما إلى الحفل بفستان أسود اللون من تصميم "جيامباتيستا فالي" مع تموّجات فائضة من القماش، ربما في إشارة إلى رواية بالارد البائسة، أو موضوعات الموت والاضمحلال. وقالت ممازحة إن الفستان يزن خمسة أرطال أكثر من وزنها.

ليزو

ليزو Credit: Photo by Dia Dipasupil/Getty Images

أطلت مغنية الراب الأمريكية ليزو بفستان أشبه بمنحوتة من تصميم فيكتور وينسانتو، الذي استغرق صنعه ما بين 600 إلى 700 ساعة عمل.

نيكي ميناج

نيكي ميناج Credit: John Shearer/WireImage/Getty Images

اختارت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج الظهور بفستان قصير باللون الأصفر يذكّر بعمل فني، وهو مزين بأزهار وزخارف تشبه الورق المعجن التي بدت وكأنها ضربات فُرشاة على لوحة.

دوجا كات

دوجا كات Credit: Jamie McCarthy/Getty Images

اعتمدت مغنية الراب الأمريكية دوجا كات إطلالة تشبة تماثيل الحدائق الرومانية، بفستان من توقيع المصمم الإبداعي لعلامة Vetements، غورام جفاساليا، مع مكياج لامع ينسدل من عينينها يحاكي الدموع.

أميليا غراي

أميليا غراي Credit: Kevin Mazur/MG24/Getty Images

أطلت عارضة الأزاء الأمريكية أميليا جراي بإحدى فساتين "المأرضة"ـ أي الحاوية الزجاجية، التي عمل عليها المصمم جون تاكاهاشي لمجموعة ربيع 2024.