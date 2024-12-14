متحف متروبوليتان للفنون يكشف عن تصميم جناح جديد بقيمة 550 مليون دولار

بعد 12 عامًا من شرائها.. متحف يُعيد قطعا أثرية كمبودية نادرة اتضحت أنّها مسروقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك تصوّرًا أوليًا لجناحه المجدد للفن الحديث والمعاصر، وهو مشروع بقيمة 550 مليون دولار يمتد على مساحة 126 ألف قدم مربعة (11706 أمتار مكعبة) وصمّمته فريدا إسكوبيدو، أول مهندسة معمارية تصمم جناحًا في تاريخ المتحف الممتد على مدار 154 عامًا.

يتوقّع أن يبدأ العمل في جناح Oscar L. Tang and H.M. Agnes Hsu-Tang الذي سُمّي كذلك تكريمًا للزوجين اللذين تبرعا بمبلغ 125 مليون دولار للمشروع، في عام 2026، ويكتمل في عام 2030.

وأفاد ماكس هولين، مدير متحف المتروبوليتان والرئيس التنفيذي له، في بيان: "إن التصميم الاستثنائي الملهم والمدروس والديناميكي لجناح Tang الذي صممته فريدا إسكوبيدو، يُعزز مكانتها كواحدة من أكثر المهندسين المعماريين أهمية اليوم"، مضيفًا أنّ "تصميمها الأنيق والمعاصر لا يعكس فقط فهمًا للتاريخ المعماري، والمادية، والتعبير الفني، بل يعكس أيضًا تقديرًا عميقًا لمهمة المتحف ومجموعته وزواره".

ولن تؤدي أعمال التجديد التي أجرتها إسكوبيدو لجناح الفن الحديث والمعاصر في متحف المتروبوليتان، والذي يشغل الزاوية الجنوبية الغربية لمجمع "سنترال بارك" بالمتحف، إلى توسيع مساحة المتحف لكنّها ستضيف نحو 50% من مساحة العرض، ما يجعل إجمالي مساحات المعرض في الجناح حوالي 71 ألف قدم مربع (6596 مترًا مربعًا).

ويتميز التصميم المتدرّج بواجهة ذات شبكة من الحجر الجيري، التي قال عنها استوديو المهندس المعماري إنها "تستحضر 'celosía'، وهو جدار تقليدي مكسيكي له جذور تاريخية عميقة في التقاليد المعمارية الإسبانية والشرق الأوسط وأفريقيا".

ويتضمن التصميم أيضًا 18،500 قدم مربع (1719 مترًا مربعًا) من التراسات الخارجية في الطبقتين الرابعة والخامسة من الجناح.

وسيشمل الجناح قاعدة مكونة من ثلاثة طبقات تدعم الطبقتين الرابعة والخامسة، وفق ما ذكره ممثل عن استوديو إسكوبيدو في بيان.

يُظهر الرسم التخطيطي الجزء الداخلي للجناح الجديد، المقرر افتتاحه في عام 2030 Credit: Filippo Bolognese/Frida Escobedo Studio

وفي الطبقة الرابعة، ستعرض مجموعة من المعارض الفنية ومعرض خارجي يعرض أعمالًا فنية معاصرة بتكليف خاص، ما يعكس الهدف من التراس الموجود حاليًا على السطح. أما الطبقة الخامسة، فسيستضيف معارض مؤقتة، بالإضافة إلى تراس خارجي مُنسق ومساحات للتأمل والتجمعات المجتمعية، ما يوفر إطلالات مميزة على حديقة "سنترال بارك" ومدينة نيويورك.

وبحلول شهر مايو/ أيار الماضي، حصل متحف متروبوليتان على 550 مليون دولار من التبرعات الخاصة للمشروع.

وسيتضمن المبنى العديد من الميزات الصديقة للبيئة، مثل ضوء النهار المتحكم فيه، واحتجاز مياه الأمطار في الموقع، والسقف الأخضر والأداء الحراري المحسن، وسيسعى للحصول على شهادة "LEED" الذهبية من مجلس المباني الخضراء الأمريكي.

وصرحت الفنانة وعضو مجلس أمناء متحف المتروبوليتان جوردان كاستيل في بيان: "لطالما كان متحف المتروبوليتان ينبوعًا للإبداع للفنانين أمثالي، وتواصل فريدا إسكوبيدو هذا الإرث بشكل رائع من خلال تصميمها العبقري الذي يستلهم، جزئيًا، من مجموعة المتحف وهندسته المعمارية القائمة. أتطلع إلى رؤية الجناح المُعاد تصميمه ينبض بالحياة، ما يوفّر منصّة معزّزة للأصوات والمنظورات الفنية المتنوعة لتُرى وتُحتفى بها".

يعد مشروع جناح "Tang" أكبر مشروع رأسمالي، لكنه ليس بأي حال من الأحوال المشروع الوحيد قيد التنفيذ داخل متحف المتروبوليتان في سنترال بارك. يخضع المتحف إلى المراحل النهائية من ترقية دولار لجناح مايكل سي. روكفلر بقيمة 70 مليون دولار، الذي يضم معارض الفن الأفريقي والأمريكي القديم والفن المحيطي.

وأعلن المتحف العام الماضي عن خطط لتحويل أحد أبرز مساحاته التجارية إلى مساحة إضافية للمعارض لصالح معهد الأزياء، الذي ينظم معارض الأزياء الشهيرة للغاية. إضافة إلى ذلك، أكمل المتحف أخيرًا إعادة ترتيب جناحه الأمريكي للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيسه، وأطلق مركز تعلم تفاعلي جديد.