نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

تم حرقها ودفنها منذ قرابة 2000 عام.. الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار لفافة مخطوطة قديمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في كتاب عنوانه "Cursed"، أي "الملعون"، يُصمّم المخرج تشارلي إنغمان صورًا غريبة ومقلقة لجسم الإنسان بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ففي أحد أعماله، يظهر رجل يمشي في بركة مياه ضحلة، فيما يخرج من كتفيه أجنحة خاصة بطائر البجع.

مشهد مريب.. أليس كذلك؟

صورة تعكس أحد أعمال المصور والمخرج، تشارلي إنغمان. Credit: Charlie Engman

هذه ليست سوى واحدة من أعمال إنغمان العديدة، التي يتطلّع من خلالها إلى تحقيق نوع من "التنافر المتوازن".

وقال: "ما هو مرغوب، وما هو مقرف، وما هو جميل، وما هو قبيح.. أنت مجبر على مواجهة ماهية هذه المعايير من الناحية العاطفية".

يسود الطابع المخيف والمريب على غالبية أعمال إنغمان.

ففي كتاب "Mom"، أي "الأم"، يستكشف تعاونه المُكثّف مع والدته لمدة 15 عامًا، ديناميكيات العلاقة بين "الأم والابن" و"المصور والموضوع" بطرق غير مريحة أحيانًا. كما شهد إخراجه الفني لعلامة الأزياء "كولينا سترادا" في بروكلين تحوّل عارضات أزياء إلى حيوانات على منصة العرض، أو رسم ابتسامات غير مريحة على وجوههن.

يهدف إنغمان إلى تحقيق نوع من "التنافر المتوازن". Credit: Charlie Engman

وإسوة بالعديد من الأشخاص، تعرّف إنغمان لأول مرة على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق "Lensa"، الذي سمح للأشخاص بإنشاء صور ذاتية مُنمّقة، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعدما أطلعه أحد الزملاء في "كولينا سترادا" على تجربته مع "Midjourney" في العام 2022، تعلّق إنغمان بالتطبيق الجديد.

تطرح صور إنغمان أسئلة حول ما نعتبره أجسامًا معيارية. Credit: Charlie Engman

وتدرّب بدوره على طريقة استخدام "Midjourney" من خلال مجموعة من الصور الخاصة بوالدته.

ورغم أنها تظهر بشكل متقطع في كتاب "الملعون"، تارة كشخصية بلا أطراف أو كشخصية ذات أجنحة عثة، إلّا أنها تُشكّل نقطة محورية في أعمال إنغمان.

وتظهر الحيوانات أيضًا، مثل البجع وكلاب والخيول، على نحو متكرر في أعمال المخرج المقيم في مدينة بروكلين الأمريكية. ووجد أن طريقة تقديمها، سواء كمخلوقات كاملة أو غير كاملة، جميلة.

كما أنّها تتمتع بتاريخ طويل من الرمزية الضمنية.

ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل سريع، أصبح كتاب "الملعون" بمثابة مؤشر على زمن يتلاشى من أمام أعيننا.

وغالبًا ما يتم إصدار كتب التصوير على مدار سنوات، وليس أشهر.

ووجد إنغمان أن التكنولوجيا كانت تتطور بسرعة أكبر من مشروعه، مع طرح العديد من التحديثات الجديدة لـ"Midjourney". وأصبحت ميزات، مثل الأيدي ذات الأصابع الست، قديمة.

وقال: "لم تتعايش الصور الأولى التي التقطتها للمشروع مع صوري الأخيرة.. كانتا تقريبًا في سجلين مختلفين، وهذا الأمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة لي".

كانت والدة إنغمان موضوعًا متكررًا في أعمال المصور الشخصية. Credit: Charlie Engman

وفي المستقبل، قد يضيع سياق كتاب "الملعون"، حيث تصبح الأجسام غير الطبيعية مجرد نقطة في المخطط الأكبر لعروض الذكاء الاصطناعي.

وربما ينحرف الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي نحو أعماق واد غامض، وبطرق مخيفة وغير معروفة حتى الآن.

وفي الحالتين، يريد إنغمان أن يكون الكتاب قائمًا بذاته.