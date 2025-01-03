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من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—   لقد شهد العام الماضي افتتاح ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، والإعلان عن عدد لا يحصى من المشاريع الحضرية العملاقة المستقبلية.

ومع ذلك، أدرك عالم العمارة بشكل متزايد قيمة الابتكارات المتواضعة أيضًا.

في مارس/ آذار، مُنحت جائزة "بريتزكر"، الأكثر شهرة في هذه الصناعة، بشكل غير متوقع لرائد الإسكان الياباني، ريكين ياماموتو، بينما تُوِّجت مدرسة صغيرة في ضواحي أستراليا لاحقًا كأفضل مبنى جديد في مهرجان العمارة العالمي.

ومن المباني الخشبية المبتكرة إلى أحد أكبر المطارات الجديدة في آسيا، إليك 7 مشاريع سيتم افتتاحها في الأشهر الاثني عشر المقبلة.

سوق السمك الجديد في سيدني، أستراليا

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
سوق السمك الجديد في أستراليا.Credit: INSW

سيصبح ثالث أكبر سوق للأسماك في العالم أكثر اتساعًا.

بعد أكثر من ثماني سنوات على إعلان حكومة نيو ساوث ويلز نقل سوق السمك التاريخي في سيدني الذي يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن التاسع عشر، والموجود في موقعه الحالي منذ عام 1966، سيَفتح المبنى الجديد اللامع المكوّن من أربع طبقات أبوابه في موقع مجاور تبلغ مساحته 3.6 هكتار.

والمشروع من تصميم "Architects 3NX" وشركة "BVN" الأسترالية، ومن شأن المبنى الذي أُعيد تصوره من قبل ogr يوازن بين البنى التحتية السياحية والواقع الوظيفي للسوق.

الحلقة الكبرى في أوساكا، اليابان

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
ستشكل الحلقة الكبرى محور إكسبو 2025 في اليابان. Credit: Expo 25

من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول، تخطط ثاني أكبر مدينة في اليابان، أوساكا، لاستقبال ما يقدر بنحو 28 مليون زائر إلى إكسبو 2025، والذي سيشهد بناء 40 دولة تقريبًا أجنحة خاصة.

والقطعة المركزية للحدث سيكون المكان نفسه، أي الحلقة الكبرى، وهي عبارة عن هيكل خشبي دائري واسع يزيد محيطه عن كيلومترين تقريبًا.

وتبلغ مساحته حوالي 60 ألف متر مربع، وسيكون بين أكبر المباني الخشبية في العالم. 

ورُغم أنّه يفترض أن يكون مؤقتًا، إلا أن هناك نقاش حول ما إذا كان ممكنًا الحفاظ على الهيكل، وكيف سيتم ذلك.

مبنى الحياة والعقل في أكسفورد، إنجلترا

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
هذا هو أضخم مشروع معماري في تاريخ جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.Credit: NBBJ

ترتبط جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ارتباطًا وثيقًا بالهندسة المعمارية القوطية الرائعة، لكنها تعمل أيضًا على مجموعة متطورة باستمرار من العقارات المعاصرة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. 

وأحدثها مبنى علوم الحياة الجديد البالغة مساحته 25 ألف متر مربع، وهو أكبر مشروع بناء تم تنفيذه على الإطلاق في تاريخ المؤسسة الممتد لقرون.

وتعكس مبادئ تصميم مبنى الحياة والعقل مبدأً أكاديميًا، يتمثّل بتوحيد أقسام علم النفس التجريبي، وعلوم النبات، وعلم الحيوان تحت سقف واحد سيشجع على المزيد من التعاون والمشاركة بينها.

المدرسة الكندية في تشولولا، المكسيك

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
سيكون بركان "بوبوكاتيبيتل" ظاهرًا للعيان من أسطح المدرسة الكندية في المكسيك .Credit: Sordo Madaleno

غالبًا ما يتم الاحتفال بالهندسة المعمارية العضوية لاختلاطها (أو حتى اختفائها تمامًا) في المناظر الطبيعية، ما يترك أقل قدر ممكن من الأثر على المناطق المحيطة. 

ولعل المثال الأفضل بين المشاريع الجديدة لهذا العام هو المدرسة الكندية التي صممتها شركة الهندسة المعمارية "Sordo Madaleno" في تشولولا بالمكسيك.

وأفاد المهندس المعماري المكسيكي، فرناندو سوردو مادالينو، حفيد مؤسس الشركة الراحل، خوان سوردو مادالينو، في بيان له أنّه بالإضافة إلى امتزاج المبنى بالبيئة المحيطة، "يصبح المبنى نفسه جزءًا من الملعب".

مطار "تيكو" الدولي في بنوم بنه، كمبوديا

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
مطار "تيكو" الدولي في كمبوديا.Credit: Foster + Partners

تعمل كمبوديا على استبدال مطار العاصمة الدولي بمطار قادر على التعامل مع ضعف عدد الزوار بست مرات. 

وكجزء من محاولة البلاد الطموحة لتعزيز أعداد السياحة والتحول إلى مركز طيران إقليمي، سترتفع القدرة الأولية لمطار "تيكو" الدولي الجديد من 13 مليون مسافر سنويًا إلى 30 مليون في نهاية المطاف.

سيكون مبنى الركاب، الواقع على بُعد 20 كيلومترًا تقريبًا جنوب وسط المدينة، واحدًا من أكبر المباني في جنوب شرق آسيا. 

ووفقًا لشركة "Foster + Partners" المعمارية، فإنّ خطط توليد الطاقة من خلال مزرعة شمسية في الموقع تجعله أيضًا بين أكثر المباني خضرةً في العالم.

معهد غوته في داكار، السنغال

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
صورة تخيلية لمعهد غوته في السنغال.تصوير: Kéré Architecture

يستخدم فرانسيس كيري، أول أفريقي على الإطلاق يفوز بجائزة "بريتزكر" (يُطلق عليها غالبًا "نوبل الهندسة المعمارية")، ملفه الشخصي العالمي لتحويل البيئة المبنية في قارته الأم، وذلك عبر مشاريع من ضمنها الفرع السنغالي الجديد لمعهد غوته، وهو مركز التبادل الثقافي الألماني.

تم تصميم المنحنيات الناعمة للمبنى الذي تبلغ مساحته 1،700  متر مربع لتحاكي الخطوط العريضة للمظلات المحيطة.

والهيكل مبني من الطوب محلي المصدر، المصنوع من التراب المضغوط، والمرتب في تشكيلات شبكية لفتح المجال للتهوية الطبيعية.

مترو الرياض، المملكة العربية السعودية

من السعودية إلى أستراليا.. إليك 7 مشاريع معمارية ستُذهلنا في عام 2025
صورة تخيلية لتصميم محطة مترو "قصر الحكم" في الرياض بالمملكة العربية السعودية.Credit: MIR

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منذ عام 2020، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من المشاريع الضخمة.، لكن  خطط بناء نظام مترو لا بدّ منه في الرياض تعود إلى أكثر من عقد من الزمن.

وتتألف الشبكة الواسعة من ستة خطوط، ومن المقرّر أن تحول كيفية عمل المدينة، بسعة يومية تبلغ 3.6 مليون مسافر. 

وعلى سطح الأرض، أصبحت محطات المترو بمثابة معالم جميلة، وشملت الشركات المعمارية الأجنبية البارزة التي كُلِّفت لتصميم بعض المحطات البالغ عددها 85 محطة شركة "زها حديد"، وشركة " Gerber Architekten" الألمانية.

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