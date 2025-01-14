في دبي..الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرر أن تزين ناطحتا سحاب جديدتان بارتفاع 180 مترًا تقريبًا، مراسي مارينا في مدينة دبي الإماراتية. وسيربط بينهما في الجزء العلوي "مسبح سماوي" جريء.

ولكن المسبح اللامتناهي، الذي يبلغ طوله 13 مترًا، لن يكون متاحًا لعامة الأشخاص، أو حتى لغالبية سكان البرجين الفاخرين، إذ أنه جزء مما يصفه المهندسون المعماريون بـ"بنتهاوس فائق الحصرية".

وسيكون لمشروع "Regent Residences Dubai" الجديد 63 مسكنًا فاخرًا، وستبلغ قيمته حوالي مليار دولار، عند اكتماله في عام 2027.

ستُرحِّب مدينة دبي الإماراتية ببرجين جديدين في عام 2027. Credit: Foster + Partners

ويتميز الـ"بنتهاوس"، الذي تبلغ مساحته 3،250 مترًا مربعًا، بست غرف نوم، وصالة ألعاب رياضية، ومصعد خاص.

وستشغل كل شقة أخرى في المشروع، وتبلغ مساحة كل منها أكثر من 600 متر مربع، طابقًا كاملاً لوحدها.

وستُصمم هذه الشقق بطريقة توفر إطلالات خلابة على المرسى وبرج خليفة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم.

ولن يقلق سكان البرجين بشأن عدم القدرة على الوصول إلى "المسبح السماوي"، حيث تحتوي جميع الشقق على مسابح خاصة بها (وإمكانية الوصول إلى مسبح داخلي آخر يبلغ طوله 24 مترًا).

هذا المشروع من تصميم شركة "Foster + Partners" المعمارية. Credit: Foster + Partners

وتُظهر سلسلة من الرسوم التخيلية التي أُطلِقت حديثًا المسابح المتدرجة التي تبرز من واجهات البرجين.

واستُلهم هذا التصميم من المياه المتدفقة، وفقًا لشركة "Foster + Partners" المعمارية التي تقف وراء المشروع.

ستتمتع كل شقة بمسبحها الخاص. Credit: Foster + Partners

ورفضت شركة العقارات "Sankari" (التي طوَّرت المشروع إلى جانب فنادق ومنتجعات IHG) الكشف عن كلفة "البنتهاوس الفائق"، ولكن تبدأ كلفة كل شقة أخرى من 10 ملايين دولار.

وسيتمكن القاطنون من الاستمتاع بملاعب التنس، والبادل، والصالات الخارجية، وسينما خاصة، وغيرها من المميزات.

من المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع حوالي مليار دولار. Credit: Foster + Partners

من ناحية أخرى، ستتميز المنصة الموجودة في قاعدة البرجين بمساحات خضراء مفتوحة، ومطاعم، ومساحات للبيع بالتجزئة.

يُعد المشروع جزءًا من عملية تجديد شاملة لحي مراسي مارينا المطل على الواجهة البحرية في الخليج التجاري، وهو مشروع تطوير جديد للأبنية الشاهقة في خور دبي.

يُعتبر هذا أول عقار لشركة "Regent Residences" في الشرق الأوسط.

في بيان صحفي، أفاد رئيس الاستوديو التابع لـ"Foster + Partners"، جيرارد إيفيندن، أنّ "الشكل الديناميكي الملتوي والواجهة البارزة" للمشروع ستجعله "إضافة جديدة مميزة" إلى دبي.

وصممت الشركة، والذي قد أسسها المهندس المعماري الشهير، نورمان فوستر، الحائز على جائزة "بريتزكر" (ويُطلق عليها غالبًا نوبل الهندسة المعمارية)، العديد من المباني البارزة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل مشاريعه ناطحة سحاب تتكونّ من 80 طابقًا في دبي، تُدعى "The Index"، وبيت الحكمة، وهو عبارة عن مكتبة ومركز ثقافي في إمارة الشارقة.

ومن المقرر افتتاح متحف زايد الوطني، وهو من تصميم الشركة ذاتها أيضًا، في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وسيكون المبنى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمثابة القطعة المركزية للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.