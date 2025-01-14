في دبي..الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.في دبي..الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي - CNN Arabic
دبي الآندبي الآن

في دبي..الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي

ستايل
نشر
3 min قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المقرر أن تزين ناطحتا سحاب جديدتان بارتفاع 180 مترًا تقريبًا، مراسي مارينا في مدينة دبي الإماراتية. وسيربط بينهما في الجزء العلوي "مسبح سماوي" جريء.

ولكن المسبح اللامتناهي، الذي يبلغ طوله 13 مترًا، لن يكون متاحًا  لعامة الأشخاص، أو حتى لغالبية سكان البرجين الفاخرين، إذ أنه جزء مما يصفه المهندسون المعماريون بـ"بنتهاوس فائق الحصرية".

وسيكون لمشروع "Regent Residences Dubai" الجديد 63 مسكنًا فاخرًا، وستبلغ قيمته حوالي مليار دولار، عند اكتماله في عام 2027.

مشروع فائق الفخامة في دبي.. الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي
ستُرحِّب مدينة دبي الإماراتية ببرجين جديدين في عام 2027.Credit: Foster + Partners

ويتميز الـ"بنتهاوس"، الذي تبلغ مساحته 3،250 مترًا مربعًا، بست غرف نوم، وصالة ألعاب رياضية، ومصعد خاص.

وستشغل كل شقة أخرى في المشروع، وتبلغ مساحة كل منها أكثر من 600 متر مربع، طابقًا كاملاً لوحدها. 

وستُصمم هذه الشقق بطريقة توفر إطلالات خلابة على المرسى وبرج خليفة، الذي يُعد أطول مبنى في العالم.

ولن يقلق سكان البرجين بشأن عدم القدرة على الوصول إلى "المسبح السماوي"، حيث تحتوي جميع الشقق على مسابح خاصة بها (وإمكانية الوصول إلى مسبح داخلي آخر يبلغ طوله 24 مترًا).

مشروع فائق الفخامة في دبي.. الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي
هذا المشروع من تصميم شركة "Foster + Partners" المعمارية.Credit: Foster + Partners

وتُظهر سلسلة من الرسوم التخيلية التي أُطلِقت حديثًا المسابح المتدرجة التي تبرز من واجهات البرجين.

واستُلهم هذا التصميم من المياه المتدفقة، وفقًا لشركة "Foster + Partners" المعمارية التي تقف وراء المشروع.

مشروع فائق الفخامة في دبي.. الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي
ستتمتع كل شقة بمسبحها الخاص.Credit: Foster + Partners

ورفضت شركة العقارات "Sankari" (التي طوَّرت المشروع إلى جانب فنادق ومنتجعات IHG) الكشف عن كلفة "البنتهاوس الفائق"،  ولكن تبدأ كلفة كل شقة أخرى من 10 ملايين دولار.

وسيتمكن القاطنون من الاستمتاع بملاعب التنس، والبادل، والصالات الخارجية، وسينما خاصة، وغيرها من المميزات. 

مشروع فائق الفخامة في دبي.. الكشف عن برجين فاخرين سيربط بينهما مسبح سماوي
من المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع حوالي مليار دولار.Credit: Foster + Partners

من ناحية أخرى، ستتميز المنصة الموجودة في قاعدة البرجين بمساحات خضراء مفتوحة، ومطاعم، ومساحات للبيع بالتجزئة.

يُعد المشروع جزءًا من عملية تجديد شاملة لحي مراسي مارينا المطل على الواجهة البحرية في الخليج التجاري، وهو مشروع تطوير جديد للأبنية الشاهقة في خور دبي.

يُعتبر هذا أول عقار لشركة "Regent Residences" في الشرق الأوسط.

في بيان صحفي، أفاد رئيس الاستوديو التابع لـ"Foster + Partners"،  جيرارد إيفيندن، أنّ "الشكل الديناميكي الملتوي والواجهة البارزة" للمشروع ستجعله "إضافة جديدة مميزة" إلى دبي.

وصممت الشركة، والذي قد أسسها المهندس المعماري الشهير، نورمان فوستر، الحائز على جائزة "بريتزكر" (ويُطلق عليها غالبًا نوبل الهندسة المعمارية)، العديد من المباني البارزة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة.

قد يهمك أيضاً

لا يزيد عرضه عن شقة واحدة.. خطط لبناء برج فائق النحافة في دبي

وتشمل مشاريعه ناطحة سحاب تتكونّ من 80 طابقًا في دبي، تُدعى "The Index"، وبيت الحكمة، وهو عبارة عن مكتبة ومركز ثقافي في إمارة الشارقة.

ومن المقرر افتتاح متحف زايد الوطني، وهو من تصميم الشركة ذاتها أيضًا، في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وسيكون المبنى في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمثابة القطعة المركزية للمنطقة الثقافية في جزيرة السعديات.

قد يهمك أيضاً

"الغابة الخرسانية".. صور ستجعلك ترى أشهر معالم دبي بعيون جديدة

تابعونا عبر

© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.