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صور سريالية تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو هذه المشاهد التي وثّقها المصور الكندي، بيتر بوغاتشيفيتش، أشبه بعالمٍ موازٍ بفيلمٍ وصلت فيه البشرية إلى نهايتها.

تجسد الصور بالنسبة لبوغاتشيفيتش، المقيم في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتيرة التطور الاستثنائية في دول الخليج.

وقال المصور الكندي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أنا أميل لأن أكون أكثر انتباهًا لملاحظة الاختلافات، بما أنني أنحدر من مكان آخر".

هذه الصور العجيبة تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج
يستكشف المصور الكندي، بيتر بوغاتشيفيتش، المعالم المتناقضة للطبيعة والتطور بمنطقة الخليج في سلسلة الصور هذه.Credit: Peter Bogaczewicz

وعند رؤيته للخصائص التي تتمتع بها منطقة الخليج، تراكمت صوره لتشكيل مشروع يُدعى "Surface Tension" (توتر سطحي).

وأكّد بوغاتشيفيتش الذي يعمل كمهندس معماري أيضًا: " جميعها (الصور) تجسّد التوتر أو التنافر بين الطبيعة والتقدم، وتُظهر ذلك ببساطة، من دون الانحياز إلى أي طرف محدّد على وجه الخصوص".

تحوّل سريع

هذه الصور العجيبة تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج
يُدعى المشروع الفوتوغرافي "Surface Tensions".Credit: Peter Bogaczewicz

والتقط المصور الكندي هذه المشاهد في السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان، لافتًا إلى أنّها تستطيع أن تُمثِّل منطقة الخليج بشكلٍ عام نتيجةً لما تتمتع به من تاريخ حديث ومسار إنمائي مشترك.

مصور يوثق "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتطور في الخليج عبر صور غريبة
Credit: Peter Bogaczewicz

وشكّل اكتشاف النفظ عاملاً غيّر وجه منطقة الخليج، التي كانت تعتمد سابقًا على مهن تقليدية مثل صيد الأسماك، والغوص بحثًا عن اللؤلؤ، وغيرها.

هذه الصور العجيبة تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج
وثّق المصور هذه المشاهد في السعودية، والإمارات، وسلطنة عُمان.Credit: Peter Bogaczewicz

تبع ذلك تطورات جذرية عزّزت مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي، بل وأصبحت المنطقة مرادفة لناطحات السحاب، والتطورات التقنية، والأحداث العالمية.

وأوضح بوغاتشيفيتش: "كنت مهتمًا باستكشاف الأسئلة حول هذا النمو المفاجئ، وركزت بوعي على تجاور الطبيعة مع الثقافة الحديثة، باستخدام التناقضات المذهلة كوسيلة للتفكير والتعليق عليها".

هذه الصور العجيبة تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج
وثّق المصور الكندي الصور بطريقة تجذب الناظر إليها، مثل هذا المشهد لـ"نهر" من السيارات بين الرمال، على حد تعبيره.Credit: Peter Bogaczewicz
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جسدت بعض المشاهد التي وثقها بوغاتشيفيتش "تناقضات صارخة"، على حدّ تعبيره.

ومن بين صوره المفضلة سيارة شبه مدفونة في الرمال، وصورة لمنزلٍ أبيض بارز بين الطبيعة الجبلية الوعرة في الخلفية، بالإضافةً إلى مشهد لقطيع من الإبل يعبر مسارًا جبليًا حُفِر حديثًا.

هذه الصور العجيبة تجسد "تناقضات صارخة" بين الطبيعة والتقدم بدول الخليج
مجموعة من الإبل في مسار جبلي.Credit: Peter Bogaczewicz

حرص المصور الكندي على توثيق صوره بطريقةٍ تجعل المشاهد يفكر مرتين، وكأن الأمر الذي ينظر إليه ليس كما يبدو تمامًا، أو يتّسم بدرجة من الغموض.

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