كأنها عروق تمد الأرض بالحياة.. مصور يكشف جمال أبوظبي المخفي بالإمارات

نشر الثلاثاء ، 01 أكتوبر / تشرين الأول 2024

في صحراء ليوا بأبوظبي.. جعل هذا المشهد الحالِم مصورًا "يقفز من الفرحة"

أبوظبي تجذب المحترفين لممارسة هذه الرياضة المائية.. ما السبب؟

فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلًا لتزويد مطاعمه بالعسل الطازج

حصد أكثر من مليون مشاهدة.. إماراتي يوثق "وردة الموت" في سماء أبوظبي

هذا المستشفى بأبوظبي يراقب مرضاه عبر الأقمار الصناعية بعد الانتهاء من علاجهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "جمال هذه الصور يتجاوز حدود الواقع ويعكس كنوز الطبيعة المخفية"، هذا ما قاله المصور الفوتوغرافي الإماراتي، حسن الحوسني، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

في البداية، كان يرغب الحوسني في العثور على شاطئ معزول لممارسة هواية التجديف.

وعند تنقله من مكان إلى آخر، لفتت انتباهه التعرّجات والقنوات المائية الجميلة في منطقة الظفرة، وهي تابعة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تشبه الأنهار الصغيرة المُتفرّعة من نهر كبير.

ومع اندماج لون التربة بشكل رائع مع لون المياه، قرّر المصور الإماراتي توثيق هذا المشهد بعدسة كاميرته.

Credit: Hasan Alhosani

وتابع: "سحرني جمال المنظر، إذ كنت أرى أحيانًا وكأنّ الطبيعة تحاول رسم شجرة غاف عملاقة، وفي أحيان أخرى، بدت كأنها عروق تمدّ الأرض الصفراء بالحياة".

Credit: Hasan Alhosani

الظفرة

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الظفرة تُعتبر وجهة سياحية مُتفرّدة بفضل ما تحتضنه من محميات طبيعية.

وتُعدّ المنطقة ملتقى البحر بالصحراء، حيث تُشكّل أكثر من ثلثي إمارة أبوظبي، بحسب الموقع الإلكتروني "Visit Abu Dhabi".

وتتألف من شواطئ وجزر مذهلة، ووجهات تعكس التاريخ العريق للمنطقة، الذي تم إحيائه من خلال عدد لا يُحصى من الحصون الأثرية.

ورغم سحر المشاهد الطبيعية التي رصدها الحوسني، إلّا أن حرارة الجو وأشعة الشمس لم تُسعفه في التقاط صور كثيرة.

ولكن، كانت هذه اللحظات كفيلة في نقله إلى مكان آخر بعيد عن الواقع، بحسب قوله.

Credit: Hasan Alhosani

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما اعتبر البعض أنّها رسمة غير واقعية، اعتقد آخرون أنّها مُعدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، أو الـ"AI".

Credit: Hasan Alhosani

ويأمل المصور الإماراتي بدوره في إبراز جواهر أبوظبي المخفية، بعيدًا عن مبانيها المعمارية الشاهقة.