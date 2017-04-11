دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعية لسيدة صمّاء خلال طلبها لقهوتها من أحد فروع سلسلة "ستاربكس".

وتوقفت ريبيكا كينغ أمام شاشة أخذ الطلبات التابعة للمقهى، لتسمع صوت العاملة في المقهى وهي تحاول أخذ طلبها، وعندما لم تجب على التحية قامت الموظفة بتشغيل الكاميرا لتتمكن السيدة من رؤيتها وبدأت السيدتان بالتحدث بلغة الإشارة.

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الطلب تكون من فرابتشينو موكا وموكا الكراميل المملّح، لتخبرهم الموظفة بالنهاية بأن سعر الطلبية بلغ 8 دولارات و70 سنتاً.

وأشارت سلسلة "ستاربكس" عبر موقعها الرسمي إن الموظفة كايتي ويبل عملت في المقهى منذ مايو/أيار الماضي، وأنها لطالما أرادت تعلم لغة الإشارة، وما ساهم في تخصيص هذه الخدمة هو قدوم العديد من الزبائن من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى هذا الفرع بالتحديد في مدينة سانت أوغستين بولاية فلوريدا الأمريكية، لتواجده بالقرب من مدرسة "فلوريدا للصم وفاقدي البصر".

وقالت مساعد مدير الفرع، إرين بيركنير إن الفرع "افتتح في آب/أغسطس الماضي وتمكنّا منذ ذلك الحين من خدمة زبائننا من الصم بطريقة شخصية لأن أربعة من موظفينا يعفون لغة الإشارة الأمريكية "ASL" ونظام أخذ الطلبات بالسيارة يسمح بتسهيل الأمور."

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ويتكون نظام الشاشة من كاميرتين، الأولى تسمح للموظف برؤية الزبون وفي حال وصول طلب من زبون مثل ريبيكا يمكن للموظف تشغيل الكاميرا الموجودة أمامه ليتمكن الزبون من رؤيته، ويتم تبادل الإشارات كما ظهر بالفيديو.

وقد حاز الفيديو الذي نشرته كينغ عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك "Rebecca King" على أكثر من 11 مليون مشاهدة وحظي بأكثر من 266 ألف مشاركة.