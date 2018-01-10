كوداك تطلق "كوداكوين".. عملة رقمية أساسها الصور

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو وأن "كوداك" تنتقل من قطاع التصوير إلى التشفير والبرمجة، في دليل آخر يثبت "الجنون" الذي تسببت به العملات الرقمية حول العالم.

إذ أعلنت الشركة ذات المائة عام، الثلاثاء، بأنها ستستثمر في تكنولوجيا "بلوك تشين" وتطمح إلى إطلاق "عملة رقمية متركزة على الصور"، اسمها " KODAKCoin".

وارتفعت أسهم "كوداك" بنسبة 125 في المائة على وقع الإعلان، وهذا أمر مشابه لما حصل مع الشركات الأخرى التي استثمرت بهذه التكنولوجيا، لكن "كوداك" أكدت بأن هذه الخطوة لا تأتي بسبب "الموضة القصيرة".

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إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة، جيف كلارك: "للكثيرين في قطاع التكنولوجيا تعد كلمتا (بلوك تشين) و(العملات الرقمية) كلمات ساخنة وسط الضجة،" مضيفاً في بيان له: "لكن بالنسبة للمصوّرين الذين لطالما حاولوا التحكم بأعمالهم وكيفية تصرّف الأطراف بها، فإن هذه الكلمات الساخنة قد تكون مفتاح الحل لما شعروا بأنها مشكلة لا حلّ لها."

ومع الارتفاع الحاد الذي تشهده أسعار عملات مثل "بيتكوين" و"لايتكوين" و"ريبل"، أتت شركات صغيرة غير مرتبطة ببعضها لتحاول الصعود على موجة المستثمرين المهتمين بهذه العملات.

وتقول "كوداك" إنها ستستخدم تكنولوجيا "بلوك تشين"، لمنصة "KODAKOne"، لمساعدة المصوّرين بإدارة حقوق صورهم، وستستخدم هذه العملة الرقمية في التعاملات المالية عند موافقة المصوّرين منح ترخيص لاستخدام أعمالهم.

وتتكون تكنولوجيا "بلوك تشين" من نظام موازنة عام يحوي بيانات حول أي شخص يلجأ للخدمات المالية، لتضاف هذه التداولات إلى موقع مخصّص لها بالنظام أو "blocks" أو روابط بشيفرات تتحد مع بعضها لتكوين سلسلة، وكل مرة تتداول فيها ستسجّل في "البلوك".

قد غيرت شركة "Long Island Iced Tea Corp." اسمها مؤخراً إلى "Long Blockchain Corp.، وفي ديسمبر/كانون الثاني عام 2017، غيّرت شركة "Vaptek"، المسؤولة عن إنتاج السجائر الإلكترونية، اسمها إلى "Nodechain" وقالت إنها ستبدأ التنجيم للحصول على العملات الرقمية المشفّرة، كما غيرت الشركة المتخصصة بالتكنولوجيا الحيوية "Bioptix" اسمها إلى "Riot Blockchain" في أكتوبر/تشرين أول عام 2017، لتبدأ الاستثمار في العملات الرقمية، وقد أعلنت شركة للمطاعم مؤخراً عن استثمارها في مجال تكنولوجيا "بلوك تشين"، اقرأ: تكنولوجيا "بلوك تشين" تصل شطائر البرغر