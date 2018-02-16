تخيل.. هذه الوردة الرقمية بيعت بمليون دولار!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عرضت تحفة رقمية للبيع مقابل مليون دولار في عيد الحب.

وقد بيعت لوحة لوردة حمراء لعشرة جامعين للفنون تقاسموا ثمنها بالتساوي بالعملات الرقمية، لتصبح أغلى عمل فني رقمي على الإطلاق.

اسم المشروع هو "Forever Rose"، وأنتجه الفنان كيفن أيبوش، بالتعاون مع منصة "GIFTO" للهدايا عبر تقنية "بلوك تشين"، التي تدعم العملات الرقمية مثل "بيتكوين" لكنها في هذه الحالة تقدّم لوحة رقمية.

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ويعد قطاع الفن الرقمي سوقاً جديداً، فرغم عدم إمكانك لمس ذلك العمل أو تعليقه داخل منزلك، إلا أنه يتاح للمشترين الاحتفاظ بـ "نماذج الوردة الرقمية"، بيعها أو حتى إهداؤها لشخص مقرّب بمناسبة خاصة.

ويتمحور الهدف حول هذا العمل إلى دفع الناس للتفكير بتكنولوجيا "بلوك تشين" وكيفية تطبيقها على العالم الفني، وفقاً لبيان صحفي نشره أيبوش و"GIFTO".

وقال أيبوش في حديث مع CNN: "الناس تقليدياً قيّموا الأمور التي يمكننا استشعارها ولمسها، لكن هنالك أموراً أكثر قيمة، كالحب مثلاً، يمكن الإحساس بها دون لمسها."

هذا وقد اشتهر أيبوش ببيعه لصورة لحبة بطاطا 1.08 مليون دولار عام 2016.

كما ظهر الفنان مؤخراً بعمل آخر أطلق عليه "IAMA Coin" عرض فيه دمه للبيع بالعالم الرقمي، شاهد الفيديو: كيف يعرض هذا الفنان دمه للبيع بالعالم الرقمي؟