دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي خططك للاحتفال بليلة رأس السنة هذا العام؟ سواء كنت تخطط لاستقبال أصدقائك في المنزل، أو السهر في أحد النوادي الليلية الصاخبة، أو التخييم تحت ضوء القمر واستقبال 2018 وسط الطبيعة.. لكن كل هذه المخططات فيها عنصر مشترك، ألا وهو الاجتماع حول مائدة واحدة وتناول الكثير من أصناف الطعام المختلفة!

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ورغم أن عادات وطرق الاحتفال بليلة رأس السنة تختلف من منطقة إلى أخرى، إلّا أنها جميعها تلتقي في أساسها الذي يتمحور حول طبخ وأكل أطعمة ترمز إلى أفكار إيجابية من المفترض أن تجلب الحظ الجيد على جميع الأصعدة في العام الجديد.

وتتعرّفون إلى أنواع الأطعمة المختلفة التي يتناولها سكّان العالم أثناء استقبال العام الجديد سنوياً، في معرض الصور أعلاه:

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