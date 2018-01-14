دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مأكولات إيطالية في سنغافورة، وأطباق من المازة العربية على مائدات أمريكية، ونكهات فرنسية في لندن.. هكذا أصبح العالم: نكهات مختلفة من عدة ثقافات وحضارات، تشق طريقها إلى المائدات المختلفة من حول العالم وتندمج لتخلق نكهات جديدة و"مائدة عالمية" تعجب الجميع.

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ويستقبل العام 2018 افتتاح عدة مطاعم لطهاة مشهورين وحائزين على جوائز، فضلاً عن مطاعم تتخصص بطهي المأكولات المحلية على الطريقة التقليدية.

من الشرق إلى الغرب، تعرّفوا إلى أفضل مطاعم العام 2018 المرتقبة في معرض الصور أعلاه:

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