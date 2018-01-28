دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل بدأت بالتخطيط لرحلتك العائلية المقبلة بعد؟ لا شك بأن هناك خيارات كثيرة ومختلفة عندما يتعلق الأمر بالسفر وتخطيط الرحلات. ولكن، قد تكون رحلة بحرية جديدة أشبه بإجازة عائلية مثالية لمن يبحث عن تجربة تناسب جميع أفراد العائلة، الأطفال منهم والكبار، إذ ستنطلق قريباً رحلة "كارتون نتوورك ويف،" والتي أعلنت عنها علامة الرسوم المتحركة التجارية، "كارتون نتوورك" مؤخراً.

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ومن المقرر، أن تنطلق رحلة السفينة الأولى، التي تستوحي تصميمها من رسومات العلامة التجارية الأشهر، في نهاية العام 2018، وستبدأ رحلتها من سنغافورة.

كما ستتضمن السفينة 800 غرفة، مستوحاة كل واحدة منها من مسلسل كرتوني أو شخصية كرتونية مختلفة، مثل "باور باف غيرلز،" و"بين 10،" بينما ستُقام أيضا على متن السفينة العديد من عروض سيرك وحفلات لاستقبال الشخصيات التي اعتاد عليها الأطفال المتابعين لـ"كارتون نتوورك."

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وتعتبر الرحلة البحرية الجديدة نتاج شراكة بين "مجموعة أوسينيك" ومؤسسة "تورنر بروادكاستينغ،" التي هي الشركة الأم لعلامة "كرتون نتوورك" و"CNN."

وستبحر سفينة "كارتون نتوورك ويف" عبر 13 وجهة سياحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما فيها سنغافورة، وماليزيا، والصين.

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